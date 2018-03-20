Uber’in otonom otomobili bir yayayı öldürdü.

Arizona’da görev yapan otonom Uber aracı, bisikletle yola çıkan bir kadına çarptı. Aracın direksiyonunda bulunan operatör tarafından durdurulan otomobilin çarptığı kadın ise çarpışma nedeniyle ağır yaralandı. Hastanede ilk müdehalesi yapılan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Tempe şehrinde olan olayda polis, yaya geçidi dışında karşıya geçmeye çalışan bisikletli kadına çarpan otomobil, kadının çok şiddetli şekilde yere çarptığını ve olayda ağır yaralandığını söyledi. En kısa sürede hastaneye kaldırılan kadın, hastanede tüm müdehalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Uber’in Twitter üzerinden yaptığı duyuruda polis soruşturmasında polis ile tam işbirliği yaptığını açıklaması üzerine ortaya çıkan olayda, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, “Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Otonom araçlarımız 2016 yılından beri birçok eyalette görev yapıyor ve yasal olarak ne yapmamız gerekiyor öğrenmemek için polis ile tam bir iş birliği içerisindeyiz. Kazada yaşamını yitiren kadının ailesine de başsağlığı diliyoruz” dedi.