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Ucuz otomobil için son 5 gün!

Uygun fiyata 0 km otomobil almak için 2018’i beklemeyin. Yılsonunda yeni otomobile sahip olmak için son 5 gün.

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Otomobil firmaları yılsonu kampanyalarında stoklarını boşaltmak istiyorlar. Bu nedenle de cazip fiyatlar ve birçok fırsatlar sunuyorlar. 36 ay vade, 0 faiz, şimdi al 2018 öde, sabit kur, MTV bizden, KDV’nin yarısı bizden gibi kampanyalar yeni otomobil almak isteyenleri bekliyor. Bu kampanyalar ile yılın son çeyreğindeki en uygun fiyatlara satılan otomobillerin fiyatlarında yeni yılla birlikte 4000 liradan başlayan artışlar bekleniyor. Bunun dışında 2018 yılında alınan 0 km otomobillerde MTV tutarı %25 ile %50 arasında zamlanacak. 

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