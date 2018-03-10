Volkswagen Çin'deki 33 bin aracını geri çağıracak
Alman otomobil firması Volkswagen'in, Çin makamlarının kusur tespit ettiği 33 bin 142 aracını geri çağıracağı bildirildi.
- AA
Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresi, araçların tahliye vanalarındaki arıza nedeniyle Volkswagen tarafından geri çağırılacağını duyurdu.
Geri çağırma işleminin, Aralık 2014- Kasım 2017'te üretilen 33 bin 142 adet Touareg model ithal aracı kapsadığı belirtildi.
Bu araçların, suyun boşaltımına uygun olmayan tahliye vanaları taşıdığı gerekçesiyle güvenlik riski barındırdığı vurgulandı.
Açıklamada, Alman otomobil firmasının, kusurlu araçlarını 30 Nisan'dan itibaren geri çağıracağı da kaydedildi.
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