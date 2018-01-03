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Volkswagen Golf siparişleri durduruldu!

Volkswagen'in en sevilen otomobili olan Golf'ün siparişleri geçici olarak durduruldu.

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C segmentinin en sevilen otomobillerinden olan Golf’ün GTE isimli hibrit versiyonu tanıtıldığı ilk günden bu yana Avrupa’da büyük ilgi odağı oldu. Bu ilginin fazla olmasından dolayı Volkswagen geçici olarak GTE’nin siparişlerini durdurduğunu açıkladı. Volkswagen’in daha önce yaşamadığı bu sipariş patlaması nedeniyle bu duruma geldiği ve siparişlerin çok fazla gecikmesini engellemek için bu durdurmayı yaptığı açıklandı. Ülkemizde Volkswagen’in hiçbir hibrit modeli satışta değil. Fakat yakın zamanda bu modelleri ürün gamında görebileceğiz. 

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