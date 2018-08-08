Volkswagen Türkiye uyarıyor: “Don’t Kiki and Drive”

ABD’li Instagram fenomeni Shiggy’nin ünlü rap yıldızı Drake’in “In My Feelings” şarkısı ile dans etmesiylebaşlayan Kiki Challenge akımı, Instagram kullanıcılarının riskli şartlarda dans ederek, görüntülerini paylaşması ile çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, daha çok hareket eden araçlardan inerek dans ediyor ve bu durum da hem kendileri hem de yolda diğer sürücüler için tehlike riski yaratıyor.

Markanın geçmiş yıllarda “Don’t text and drive” ve “Don’t drink and drive” gibi konularda sosyal medyada gerçekleştirdiği bilinçlendirme kampanyalarının bir benzeri olan kampanyada, Volkswagen Türkiye Instagram sayfasından, kişilere özel attığı postlarla insanların evlerine güvenle ulaşmaları için direksiyon başından ayrılmamalarını rica etti.Marka bu yol ile toplamda onbinlerce kullanıcıya ulaştı.