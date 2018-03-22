Volkswagen yatırım yapmak için yer arıyor

Volkswagen Grubunun markalarından olan Skoda, artan talep nedeniyle uzun süredir siparişleri yetiştiremiyordu. Volkswagen Grubu da bu artan talebi karşılamak için, Çek fabrikası dışında yeni bir fabrika aradığını belirtti. Artan talebi yeni bir fabrika ile aşmayı hedefleyen Volkswagen Grubu, bu talebi daha basit bir yolla çözmeyi denedi.

Çalışma saatlerinin artışı ve Cumartesi günü mesaisi ile bu çözüme ulaşmayı isteyen marka, fabrikada etkili olan Kovo sendikasının bu talebi kabul etmemesi ile çıkmaza girdi. Yüzde 100 kapasite ile çalışan bu fabrika, yılda yarım milyondan fazla otomobil üretmeyi başarıyor. Skoda’nın sendikaya bu talebi kabul etmeleri karşılığında 3000 kişilik ek istihdam yaratmayı teklif ettiği fakat bu çalışmaya rağmen şirketin kapasitesinin en fazla 83 bin adet artacağı ve bunun büyüyen pazarda çok küçük bir değer olduğu söyleniyor.