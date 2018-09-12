Volvo, Florence Kasırgası nedeniyle üretimi geçici olarak durdurdu

ABD'nin doğu kesimini vurması beklenen Florence Kasırgası güneydoğu kıyısına yaklaşırken Volvo, Güney Carolina fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu. Otomobil devinin yeni üretim tesisi, bir sahil şehri olan Charleston yakınlarında bulunuyor.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, kasırgaya hazırlık kapsamında kıyı şeridi için bir tahliye emriverdi. Kuzey ve Güney Carolina'da yaşayan 1 milyonu aşkın insan bölgeden tahliye edilecek. ABD'nin doğu kıyısını vurması beklenen Florence Kasırgası'nın hızının saatte 225 kilometreyi geçtiği belirtildi.