World RX Kanada’ya Kristoffersson imzası

Sezonun ikinci yarışının açılışı olarak, Kanada'da 200 km/saatlik kıyasıya bir mücadele yaşandı. Takımlar, Montreal'in yaklaşık bir saat kuzeyinde yer alan Trois-Rivières'te yapılan GP3R Motorsports Festivali'nde yarıştı.

Tüm gözler, şampiyona lideri olan ve son sürücü şampiyonu unvanını elinde bulunduran, PSRX Volkswagen sürücüsü Johan Kristoffersson'un üzerindeydi. İsveçli yıldız, beklentileri boşa çıkarmadı. Yarışı ikinci ve üçüncü sırada bitiren rakipleri Timmy Hansen ile Sebastian Loeb'i geride bırakarak damalı bayrağa ulaşan Monster Energy yarışçısı Kristoffersson, Kanada'da yapılan organizasyonu arka arkaya kazanan ilk kişi olmanın yanı sıra sürücü sıralamasında da 55 puan öne geçti.

Johan: “Yaz tatilinden sonra yarışlara geri dönmek gerçekten inanılmaz bir duygu. Ancak, bu zaferi elde etmek için gerçekten çok uğraştım.”dedi.

Kanada yarışlarındaki en hızlı yarış rekorunu 46.959 saniyeyle kırmasına rağmen yarıştan eli boş dönen Petter Solberg, beşinci oldu. Solberg, bunu şöyle ifade etti: "PSRX Volkswagen İsveç için muhteşem bir hafta sonu oldu. Ancak, biraz hüsrana uğradığımı da itiraf etmeliyim". "Kanada'dan elim boş dönmeyebilirdim. Ama asıl önemli olan takımın ve elbette Johan'ın performansı. Harika iş çıkardı.

Üstelik, Kanada World RX'te çift yarış yapıldı; aynı hafta sonu Trois-Rivières'te Amerikalar Rallycross Şampiyonası düzenlendi. Geçen yıl World RX'ten çekildikten sonra rallycross yarışlarına dönüş yapan Charge Ken Block, podyumda üçüncü sırayı alarak önceki rakipleri Scott Speed ve Tanner Foust'un hemen arkasında yer aldı.