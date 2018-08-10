Yandex Navigasyon ve Shell’den güçlü işbirliği
Her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, markalara yeni nesil iş birliği fırsatları sunuyor.
Yandex Navigasyon’un doğal reklam kategorisinde yer alan ve pek çok marka tarafından tercih edilen “hiper lokal” reklam modelleri dijital pazarlama alanında yükselişini sürdürüyor. Organik büyüyen doğal bir mecra olması nedeniyle dijital pazarlamada Yandex Navigasyon’a öncelik veren firmalardan biri de Shell&Turcas oldu. Ocak – Haziran 2018 döneminde navigasyonda kendi kategorisini sahiplenen ve “hiper lokal” reklamcılıktan yoğun olarak yararlanan Shell&Turcas, fark yaratan sonuçlar elde etti.
Benzinlik kategorisine damgasını vurdu
Navigasyonun vitrini olan Arama sayfasında Kategoriler bölümünde logosuyla yer alan Shell, bu alanda 155 milyona yakın gösterim elde ederken, kullanıcılar harita üzerindeki Shell markalı pinlerine yaklaşık 1 buçuk milyon kez en yakın lokasyonu öğrenmek amacıyla tıkladı. Kullanıcılar uygulama üzerinden Shell&Turcas istasyonlarına doğru 560 binden fazla rota oluşturdu.
Yandex’in bir diğer “hiper lokal” pazarlama modeli “Markalı Pop-up Pinler (Branded Pop Up Pins)”, sayesinde kullanıcılar rotalarında devam ederken yakınlarda bulunan Shell&Turcas benzin istasyonlarını haritada markalı pin olarak görebildiler. Shell&Turcas, “Markalı Pop-up Pin” modelinde 185 milyona yakın görüntülenme elde etti. Kullanıcılar yaklaşık 330 bin kez rota oluşturmak veya kampanyaları görmek için Shell logolu pinlere tıkladı. Bu model aracılığıyla da Shell&Turcas istasyonları için 36 binden fazla rota oluşturuldu.
Yaklaşık 340 milyon gösterim elde edildi, 600 bin rota oluşturuldu
Yandex Navigasyon uygulaması üzerinden devam eden kampanya süresince Shell&Turcas, 2018’in ilk yarısında 340 milyona yakın görüntülenme elde etti. Bu çarpıcı sonuçla beraber, Shell&Turcas’ın benzin istasyonlarına yaklaşık 600 bin defa rota oluşturdu. Navigasyon üzerinde kendi kategorisinde pazar payını yüzde 65’e çıkaran Shell&Turcas, Yandex'in yeni nesil reklam modellerinden yararlanmaya devam ediyor. Yandex tüm markaları navigasyon reklam modellerini keşfetmeye davet ediyor.
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