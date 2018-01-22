Yavuz Sultan Selim Köprüsü kışa hazır

İstanbul’da bu hafta beklenen kar ve soğuk hava nedeniyle olabilecek don olayı, sürücülerin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Kış lastiği takmayı ihmal eden sürücüler trafikte risk oluştururken, 7/24 hazır olan belediyelerin kış ekipleri trafiğin rahatlamasını ve sürücülerin güvenle seyahat etmesini sağlıyor. İstanbul’un en kuzeyinde kalan ve kar ve don olayların daha erken yaşandığı Kuzey Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise bu sorunlara karşı hazırlığını tamamladı. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde olan ICA, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi ile riskli bölgeleri, trafik kontrol kameralarıyla da bütün yolun güvenliğini kontrol ediyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olan şirket, tuzlama ve buzlama önleyici sıvılar ile yolların buzlanma riskini en aza indiriyor.

Kar yağışının beklendiği bu günlerde kar küreme araçlarını da hazır bekleten işletme, yaptığı tatbikatlar ile gerekli tüm organizasyonu yapmış durumda.

Tüm olumsuzluklara 7/24 hizmet

Kar küreme ve tuzlama araçlarına ilave olarak, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı çekici özelliğine sahip vinçleri ile kaza, arıza gibi anlarda hizmet vermek için her 10 km’de bir görevlendiren ICA, hızla otoyolun kullanıma kapanmasını ya da trafik oluşmasını engelleyecek. Herhangi bir kaza, yangın ve arıza durumunda ücretsiz 161 no’lu Otoyol Acil Yardım Hattı’nı ücretsiz arayan sürücülere 7/24 anında hizmet verilecek.