Yeni Macan sahneye çıktı

Porsche, yeni Macan’ı ilk defa Şanghay’da görücüye çıkardı. Bu kompakt sınıf SUV, 2014 yılında ilk kez piyasaya sürülmesinden bu yana büyük bir başarıya imza attı. Şimdiyse tasarım özellikleri, konfor, bağlanabilirlik ve sürüş dinamikleri bakımından büyük bir değişim geçiren Macan, kendi segmentinde Porsche’nin sportif amiral gemisi pozisyonunu koruyor. Üç boyutlu LED şerit arka farlarıyla yeni Macan, Porsche’nin tasarım DNA’sını taşıyor. LED teknolojisi ise ön farlarda standart olarak sunuluyor. Yeni dokunmatik 11 inçlik Porsche Communication Management (PCM) ekranı, yeniden tasarlanmış ve yeniden konumlandırılmış olan hava menfezleri ve 911 serisinden görmeye alışık olduğumuz GT spor direksiyon otomobilin içinde yapılan en çarpıcı değişiklikler arasında. PCM, standart olarak sunulan online navigasyon sistemi ve akıllı sesli komut özelliği gibi yeni dijital fonksiyonlara erişim sağlıyor. Otomobilin konfor sağlayan ekipman yelpazesi ise artık yoğun trafik asistanı, iyonlaştırıcı ve ısıtmalı ön cam özelliklerini kapsıyor.

Standart LED ön farlar

Otomobilin dışında yapılan akıllıca değişiklikler sayesinde yeni Macan şimdi hiç olmadığı kadar sportif ve modern bir görünüme sahip. Otomobilde bulunan birçok detay, ikonik 911 spor otomobil ve 918 Spyder modellerinin DNA’sını yansıtıyor. Yeni Macan’da aydınlatma özellikle kilit bir rol oynuyor: Yeni Macan’ın ön farlarında LED teknolojisi standart olarak sunuluyor. Üç boyutlu tasarıma sahip modüllerden oluşan yüksek kalitedeki aydınlatma sistemi istenildiğinde daha da iyi hale getirilebiliyor: Porsche Dinamik Far Sistemi, PDLS ışığın dağılımını adaptif olarak kontrol etmek için kullanılabiliyor. Macan, ön kısmı üzerinde gerçekleştirilen detaylı çalışma sayesinde artık daha geniş bir görünüme kavuşurken, otomobilin arka kısmının geçirdiği kapsamlı değişim ise bir önceki modelin ince ve zarif tasarım hatlarını bir adım öteye taşıyor. Arkada bulunan ve üç parçadan oluşan üç boyutlu LED ışık şeridi ise Porsche’nin kendine has bir diğer tasarım unsurunu temsil ediyor. Fren lambalarının dört noktalı tasarımı aynı zamanda markanın kimliğini de yansıtıyor.

GT spor direksiyon, iyonlaştırıcı ve Yoğun Trafik Asistanı

Yeni Macan’ın 911’e olan bağı, otomobilin iç mekan opsiyonlarından olan GT spor direksiyonla pekişiyor. Direksiyona entegre edilmiş olan mod kumandası ve Sport Response Düğmesi de Sports Chrono Paketi seçeneği ile Macan’da mevcut. Porsche, konfor seçeneklerinin listesini genişleterek bunlara ısıtmalı ön cam ve iç mekandaki hava kalitesini iyileştirmek için bir de iyonlaştırıcı ekliyor. Yeni gövde renkleri olan “Miami Mavi”, “Metalik Mamba Yeşil, “Metalik Dolomit Gümüş” ve “Crayon” yeni iç mekan paketleriyle birlikte Macan için hiç olmadığı kadar daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

Porsche, Macan’ın bu yeni görünümüyle otomobildeki asistan sistemlerini arttırmayı hedefliyor. Adaptif hız sabitleme sistemiyle gelen yeni Yoğun Trafik Asistanı, 60 km/h hıza kadar çok daha konforlu ve sakin bir sürüş deneyimi sunuyor. Sistem, kısmı otomatik hızlanma ve frenleme özelliklerine sahip olmanın yanı sıra yoğun trafikte veya yavaş ilerleyen trafikte direksiyonun da kontrolünü alabiliyor.

11 inçlik dokunmatik ekran ve tam bağlanabilirlik

Yeni Porsche Communication Management (PCM) sayesinde Macan müşterilerine tam bağlanılabilirlik ve sayısız dijital özellik sunuyor. Porsche’nin yükselen orta konsolunun üzerinde yedi inçten 11 inçe yükseltilmiş olan yeni full-HD dokunmatik ekran yeniden tasarlanmış olan gösterge paneliyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Panamera ve Cayenne modellerinde de olduğu gibi bilgi ve eğlence sisteminin kullanıcı ara yüzü önceden belirlenmiş olan kutucuklar kullanılarak kişiselleştirilebiliyor. Yeniden tasarlanmış olan hava menfezleri ise ortadaki ekranın altında yer alıyor.

Tüm Macan’larda standart olarak sunulan Connect Plus modülü ile otomobil artık tamamen ağ tabanlı. Bu modül, standart online navigasyon sisteminin parçası olan akıllı sesli komut ve gerçek zamanlı trafik bilgisi gibi dijital özellikler ve hizmetler için zemin oluşturuyor. Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri ise yoğunluk bazlı trafik verisi sunan son teknoloji ürünü “Here Cloud” sistemi. Yeni Offroad Precision Uygulamasını kullanarak Macan'la yapılan arazi sürüşlerini kaydetmek ve analiz etmek de mümkün.

Yeni lastikler ve jantlarla optimize edilmiş şasi

Optimize edilmiş olan şasisi sayesinde yeni Macan kompakt sınıf SUV segmentinde tek başına sahip olduğu spor otomobil konumunu daha da sağlamlaştırıyor. Şaside yapılan ince ayarlamalarla doğal bir sürüş deneyimi sunan otomobil dengeli sürüş dinamiğinden ödün vermeden konfor düzeyini yukarı taşıyor. SUV segmentinde alışılmışın dışına çıkan Macan, arka ve ön akslarda farklı genişliklerdeki karma lastiklerle sunuluyor. Porsche’nin diğer spor otomobillerinde de olduğu gibi, bu lastik düzeni sayesinde akıllı ve dört tekerlekten çekiş özelliği sunan Porsche Traction Management (PTM) sisteminden sürüş dinamiği konusunda tamamen faydalanmak mümkün. Gelişmiş performansa sahip olacak şekilde geliştirilen yeni lastikler, iyileştirilmiş bir sürüş keyfi için daha iyi yanal dinamikler sunarken 20 ve 21 inçlik jantlar da tasarım açısında kişiselleştirmeye daha fazla olanak tanıyor.

2014’ten bugüne 350 binden fazla Macan teslimatı

Macan, kendi başına bir başarı hikayesi yazıyor. Porsche’nin her zemin tipinde sunduğu kendine has performansıyla yüksek düzeyde günlük kullanım kolaylığının birleşimi ile Macan piyasaya girdiği günden beri müşterileri etkilemeye devam ediyor. 2014’ten bu yana Porsche 350 binin üzerinde teslimat yaptı. Şimdiye kadar yapılan 100 binin üzerinde teslimatla Macan modeli yeniden tasarlanan kompakt sınıf SUV’nin prömiyerini yaptığı Çin piyasasında büyük rağbet görüyor.