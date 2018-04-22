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Yılın otomobil Oscarı ‘Ionıq Hybrid’in

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 3’üncü kez düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmasının şampiyonu Hyundai IONIQ Hybrid oldu.

  • KAAN ZENGİNLİ
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Hyundai IONIQ Hybrid, 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3820 puan almayı başardı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, “Seçimimizin tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Üçüncü yılımızda bunu başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi. 

TEMİZ DÜNYA VURGUSU

Düzenlenen törende ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünü alan Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel ise “Bugün çevreci otomobiller dünyayı yaşanabilir kılmak için çok önemli” dedi.

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