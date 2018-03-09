Yokohama, 3 yeni premium lastik modelini Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergiledi

YOKOHAMA, Cenevre Otomobil Fuarı’nda “Grand Design 2020” Orta Vadeli Yönetim Planı hakkında bilgi verdi. Marka, yeni stratejisi çerçevesinde premium lastik pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla kış ve hobi lastikleri gamını genişletiyor.

Fuarda, binek araçlar için yeni bir dört mevsim lastiğinin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Yokohama’nın yeni dört mevsim lastiği “BluEarth-4S AW21” buz ve karda üstün yol tutuşu, ıslak zeminlerde yüksek performan ve kuru yolda yakıt tüketimi sağlıyor.

Avrupalı tüketiciler fuarda ayrıca YOKOHAMA’nın zincirsiz lastiği kış lastiği “iceGUARD iG60”ı ilk kez görme fırsatı yakaladı. "iceGUARD iG60" Ağustos ayından itibaren Kuzey Avrupa ve Rusya'dan başlayarak, Asya ve Avrupa'daki diğer pazarlarda kademeli olarak satılmaya başlanacak. Toplam 102 farklı boyutta sunulacak olan IceGUARD iG60,buz üzerinde performansı artırmak üzere tasarlanmış asimetrik bir taban yüzü desenine ve karda en iyi performansı sağlayacak özel bir dış sırt desenine sahip. İçerdeki sırt deseni, kenar etkisini arttırarak ve lastiğin temas alanını genişleterek buzlu yüzeylerde lastiğin tutuşunu geliştiriyor.

Hobi lastikleri Yokohama’nın öncelikleri arasında

Otomobil meraklılarının yarış, ralli, off-road ve klasik araçlarına uygun hobi lastiklerinin geliştirilmesi de markanın yeni stratejisinin unsurları arasında yer alıyor. Yokohama, fuarda ayrıca hobi lastikleri stratejisini tanıtmak için çamurlu zeminlerde kullanılan SUV ve Pick-up otomobiller için tasarlanan “GEOLANDAR M/T G003” lastiklerinin Avrupa prömiyeri gerçekleştirdi.

Kış lastiklerine yönelik kapalı buz test pisti

Yokohama, Japonya’nın Hokkadio adasında kış lastiklerini test etmek için kapalı bir buz test pistine sahip olan yeni tesisinin açılışı gerçekleştirdi. Bu sayede, kış lastiklerinin geliştirilmesinde hava şartlarına bağlı kalınmaksızın test yapabilme imkânına kavuşularak önemli bir avantaj sağlanacak.