Zorlu Enerji’nın hızlı şarj noktalarıyla kesintisiz seyahat

Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası ZES (Zorlu Energy Solutions) ilkini İstanbul Zorlu Center’da kurduğu Türkiye’nin en hızlı şarj noktası sonrası Türkiye’de elektrikli araç ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacak elektrikli araç şarj noktalarının kurulumuna hız kazandırdı.

ZES, İstanbul-İzmir otoyolundaki O3, O37 ve O68 dinlenme tesislerinde şarj ünitesi kurulumunu yaptı. ZES elektrikli araç şarj noktaları “Bozüyük-Sarar Outlet ve “Susurluk-Festiva”’da 15 Ağustos itibarı ile hizmet vermeye başladı. Yatırımların devamında “Afyon-Kolaylı Dinlenme Tesisi” “Uşak-Festiva” ve “Bolu- Highway” olmak üzere üç noktada daha yapılacak kurulumla ZES elektrikli araç şarj noktalarının sayısı 9’a yükselecek.

Türkiye’nin en hızlı şarj noktasını Zorlu Center’da hayata geçiren ZES, yeni kurulumlarıyla birlikte siztem üzerinden aynı anda şarj edilebilecek araç sayısını 40’a çıkarırken elektrikli araç sahipleri bayram boyunca İstanbul-İzmir-Ankara üçgeninde özgürce ve kesintisiz seyahat edebilme imkanına kavuştu.

Ücretsiz ZES Kartınızı almayı unutmayın!

Elektrikli araç sürücülerinin ZES sistemi tarafından tanınabilmesi ve daha kaliteli hizmet alabilmeleri çok kolay, ZES App’i indirip, talep formunu doldurmak yeterli.Kart ve üyeliğin tamamen ücretsiz olduğu sistemde, kullanıcılar ZES App uygulaması üzerinden abonelik işlemlerini yapabiliyor, şarj noktalarının yerlerini görebiliyor ve navigasyonla kolayca ulaşabiliyorlar.