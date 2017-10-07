108 bin kişinin dosyası özel yazılımla inceleniyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi boyunca karşılaştığı en hain terör örgütü unvanına sahip Fetullahçı Terör Örgütü’nün tasfiyesi kapsamında başlattığı mücadele devam ediyor. Terör örgütünün devlet kadrolarından temizlenmesi sırasında ihraç edilenler arasında mağdur olduğu iddia edilenlerin durumunu incelemek üzere kurulan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu ise kasımın ilk haftasında ilk incelenen dosyalarla ilgili kararını kamuoyuyla paylaşacak. 2 Ocak 2017 tarihli ve 685 sayılı KHK ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 16 Mayıs 2017 tarihinde üyeleri atandıktan sonra 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren çok titiz ve yoğun bir çalışma başlattı.

BAŞVURULAR İNCELENİYOR

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kısa sürede tüm alt yapısını tamamlayarak 108 bin 765 başvuruyu incelemeye başladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilenlerin göreve iadesi için yaptıkları başvuruların karara bağlanacağı OHAL İşlemleri İnceleme komisyonu ilk kararını ise kasım ayında açıklıyor. Star, komisyonun kurulduğu eski Askeri Yargıtay binasındaki çalışmaları yerinde inceledi ve yetkilerden son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Star Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Halime Kökçe ile beraber on binlerce kişinin merakla vereceği ilk kararı beklediği İnceleme Komisyonunu ziyaret ettik. Komisyon Başkanı Selahattin Menteş’ten başvuruların kabul, inceleme ve karar sürecini dinledik.

ÖZEL YAZILIM HAZIRLANDI

Kapatılan askeri Yargıtay binasında çalışmaya başlayan komisyonda hakim, raportör, uzman, müfettiş, memur ile yardımcı personellerle birlikte onlarca kişi görev yapıyor. Başvuruların sağlıklı ve güvenli bir şekilde incelenip muhafaza edilmesi için başvurucuların tüm bilgileri özel olarak hazırlanan yazılımla sisteme kaydedildi. Üç yıllık çalışma takvimi öngören komisyon işlemleri daha hızlı sonuçlandırmak üzere ek personel takviyesiyle bu süreyi daha da kısaltabilecek.

28 ŞUBAT MAĞDURLARININ HAKLARI 20 YILDIR İADE EDİLMEDİ

Ülkemizin maruz kaldığı hain darbe girişimine rağmen varsa bir hak ihlalinin iadesi konusunda çok titiz bir çalışma yürüten komisyonun çalışmalarını görünce gerçekten ülkemiz adına gurur duyduk. 28 Şubat post modern darbesiyle birlikte binlerce vatan evladı haksız yere görevden atılmış sayısız insan mağdur edilerek hayatları altüst edilmesine rağmen mağduriyetlerinin giderilmesi yaklaşık 20 yıl sürdü. Hatta birçok hakları halen iade edilmedi. Ancak 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonucu 249 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 96 vatandaşımız yaralandı. Kanlı girişiminin püskürtülmesinden hemen sonra terörle mücadelede mağduriyet ihtimali olanların haklarının iadesi için aradan iki yıl bile geçmeden devlet dev adımlar attı.

ÜYELER TİTİZLİKLE SEÇİLDİ

Vatandaşın mağdur olmaması için kurulan komisyonun başına yedi üyeden oluşan üst düzey kamu görevlisi getirildi. Komisyonun hiç bir kurum ve şahıstan etkilenmemesi için de üyelerin hakları yasal güvence altına alındı. Öyle ki komisyonun çalışacağı süre boyunca üyeler görevden alınamaz, görevleri kapsamındaki karar, görev ve fiillerine ilişkin hukuki, idari, mali ve cezai yönden sorumlu tutulamazlar. Komisyonun bünyesinde 28 hakim, 30 müfettiş ve 40 uzmanla birlikte 250 kişi görev alıyor.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Komisyon, OHAL kapsamında doğrudan KHK’larla tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek. Komisyon ayrıca, OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK’larla gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemleri de görüşüp karara bağlayacak.

GÖREV SÜRESİ UZATILABİLECEK

Komisyon, 685 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi, bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek. Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapabilecek. Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde birinci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre yeni üyeler belirlenecek. Daha önce görev yapan üyeler de yeniden görev alabilecek. Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyecek.

TÜM İLLERDEN BAŞVURULAR TOPLANDI

Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutuluyor. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu kanun hükmünde kararnamenin kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar komisyon tarafından belirlenecek.

İNCELEMELER TEK TEK YAPILIYOR

Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapacak. Daha sonra başvuranın hak kaybı olup olmadığını tespit edecek. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilecek. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili KHK hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu KHK’nın yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. İşlemler, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce yerine getirilecek. Komisyonun kararlarına karşı HSYK tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

Kapatılan askeri Yargıtay binasında çalışmaya başlayan komisyonda hakim, raportör, uzman, müfettiş, memur ile birlikte onlarca kişi görev alıyor.

Kamu görevinden, meslekten, görev yaptığı teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin ilk inceleme sonuçları kasım ayında açıklanacak.