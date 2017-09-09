12 Eylül idealizmi ezdi FETÖ ve PKK’yı büyüttü

Türkiye yarı bağımsızlığına kavuşalı henüz yarım asır olmamıştı. Demokrasi tam oturmamış, Tek Parti sultasından yeni çıkmıştık.. Dünya iki kutuba ayrılmış; bir yanda ABD, diğer yanda SSCB vardı. Soğuk savaş bütün hızıyla sürüyordu. Türkiye’de sokaklar gezilemez, okullar okunamaz, fabrikalar işlemez hale getirilmişti. Grev, boykot, işgal, çatışma ve katliamlar sıradan olgular halini almıştı. Ülke kan ağlıyor, gençler ise kan kusuyordu. Devletin güvenlik güçleri olan bitene karşı etkin bir biçimde kullanılamıyordu/kullandırılmıyordu. Öğretmenler, mühendisler, doktorlar ve işçiler kutuplaşmışlardı. Polis iki kısma ayrılmıştı. Literatüre ‘kurtarılmış bölge’, ‘girilmez sokak’ ve ‘sakıncalı mahalle’ kavramları girmişti. Ülkenin yönetiminden sorumlu olanlar ise ipin ucunu kaçırmışlardı. Hükümetlerdeki istikrarsızlık, otorite zaafiyeti oluşturuyor, kamplara ayrılan gençler birbirleriyle çatıştırılıyor, cinayetler, banka soygunları, katliam girişimleri ard arda yaşanıyordu.

ANTİEMPERYALİST NESİL

Örneğin kendilerini Devrimci gençlik olarak tanıtanlar, ‘Kızıl Bayrak’ ve ‘Tam Bağımsız Türkiye’ pankartlarıyla ‘Enternasyonal Marşı’ söylüyorlardı. ‘Kahrolsun Amerika, Tam bağımsız Türkiye’ en belirgin sloganlarıydı.. İslamcılar, ‘Kör dünyanın göbeğine Hak yol İslam yazacağız..Askerlerin miğferine/ Kağnıların tekerine/ Buda´nın tunç heykeline/Hak yol İslâm yazacağız’ marşıyla toplanıyorlardı. Sokak duvarları bugünkü gibi ‘Sev Genç’lerle değil, ‘Dev Genç’ yazılarıyla süslüydü. Farklı görüşlere ayrı kamplara bölünmüş olsalar da, ideolojilerinin ortak noktasında aslında ‘Vatan Sevgisi’ vardı. Bugüne oranla daha çok okuyan, düşünen, etkinlikler gerçekleştiren, emperyalizmi sorgulayan bir nesil..

ABD’NİN KURŞUN ASKERİ

Ancak aynı yıllarda, 1960’ların ortalarından itibaren suya sabuna dokunmayan, dahası İslamcısı, solcusu, devrimcisi emperyalizme karşı marşlar söylerken, ABD’nin örgütlediği ‘Komunizmle Mücadele Derneklerini’ kuran ve ABD adına Rusya’ya karşı kurşun asker olmayı va’zeden bir kesim daha vardı.. Gülen/ciler..

Bu kesim yani bugün FETÖ olarak dev bir sinsi terör örgütüne dönüşen Gülenistler, 12 Eylül öncesinde ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ modunda, olan bitenle çok da fazla ilgilenmeyen, yalnızca kendini, zevklerini dava edinerek çıkarlarını korumaya çalışan bir yapıya bürünmüştü.. Sistem ile ılımlı ilişkiler kurabilen, her türlü tavize hazır, yumuşak başlı ve edilgen olan Gülenist yapı, sistemin tehlikeli gördüğü, devrimci, İslamcı ve ülkücüleri ‘anarşist’ olarak tanımlamaktan geri durmayacaktı.

O ÇOCUKLAR BAŞARDI

Türkiye üst akıl tarafından adım adım darbeye götürülüyor, ‘şartların olgunlaşması için’ toplum planlı olarak müdahaleye hazırlanıyordu. Sonunda, CIA’nın Ortadoğu Masa Şefi Paul Henze’nin ifadesiyle ‘Bizim çocuklar başardı’ dediği darbe gerçekleşmişti.

12 Eylül darbesi ülkeyi ekonomik, siyasi, stratejik ve sosyolojik olarak farklı kulvarlara savurdu. Ancak üzerinde ısrarla durulması gereken konuların başında hiç kuşkusuz, ‘Böyle gelmiş; böyle gitmemeli’ diyerek bir biçimde bozuk düzeni değiştirmeye kalkan sağcı/solcu, ülkücü/devrimci, ilerici/İslamcı gençlerin tepelenmesi geliyordu. Zira sokaklarda ‘Kızıl Bayrak’ taşınmasına karşı çıkan ülkücü de, Amerikan postalı görmek istemeyen devrimci de acımasız bir biçimde ezilmişti. İdealist gençlik devre dışı bırakılmak ya da etkisizleştirilmekle kalmıyor sonsuza kadar sakıncalı da ilan ediliyordu. İşte tam da bunlar olurken, dokunulmayan, hatta korunan, dahası adım adım önü açılan, güçlendirilen iki kesim olacaktı: Gülen/istler ve PKK..

CUNTACILARA SELAM

Aslında bugün çokuluslu destekli bir terör örgütüne dönüşen ve 15 Temmuz 2016’da kendileri darbeye kalkışın FETÖ/PDY’nin elebaşı Fetullah Gülen, o yıllarda “Devletle çatışarak bir yere gidemezsiniz” diyen bir kimse idi.

Gülen ve medyası her ne kadar, 17 Aralık sürecinin ardından ‘Biz, 12 Eylül 1980’de, 28 Şubat 1997’de yani her darbede preslendik’ diyerek mağdur olduklarını öne sürseler de, arşivler ve gerçekler bunun tam tersini gösteriyordu. İsterseniz, Gülen’in ‘preslendik’ dediği ilk darbelerden 12 Eylül 1980 için söylediklerini hatırlayalım.. Gülen darbeden bir ay sonra, Sızıntı dergisinin Ekim sayısında “Son Karakol” adlı makalesinde darbeye adeta alkış tutuyor ve darbecileri imdada yetişmiş Hızır’a benzeterek, “…Ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz” diyordu. Üstelik bu satırları yazmak için o kadar şevk ve heyecanlı idi ki, karanlıkta mum ışığında kese kağıtlarını kullanarak müsvedde oluşturmuştu.

PKK NASIL GÜÇLENDİ

12 Eylül 1980 darbesinin büyüttüğü örgütlerden biri de PKK oldu. Darbeyle beraber başlayan baskı rejiminden çok sayıda Kürt ve PKK yanlısı kişi yurtdışına kaçmak zorunda kaldı. Geride kalanların pek çoğu ise dönemin baskılarının simgesi haline gelen Diyarbakır Askeri Cezaevi’ndeydi. Özellikle Diyarbakır Cezaevi’nden çıkanların kitlesel olarak PKK’ya katılarak dağa çıktığı bir süreç yaşandı. Abdullah Öcalan, 1999 yılında verdiği ifadesinde, kanlı saldırı kararını 1982 yılında Diyarbakır Cezaevi’nde üç örgüt üyesinin ölüm orucunda hayatını kaybetmesi ve yapılan işkenceler üzerine verdiğini söylecekti. 1971 muhtırası sonrası temelleri atılan örgüt, kayda değer bir güven ve eyleme kavuşamamıştı. 1980 darbesi sonrası ise cezaevlerinde, özellikle Diyarbakır Cezaevinde yapılan akıl almaz işkenceler PKK’ya katılımları hızlandırmıştı.

Literatüre ‘kurtarılmış bölge’, ‘girilmez sokak’ ve ‘sakıncalı mahalle’ kavramları girmişti. Gençler, ülkücü, sağcı, solcu, İslamcı ve devrimci gibi isimlerle kamplara bölünmüştü.

DARBEDEN SONRA KARŞILIĞINI ALDI