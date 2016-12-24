Ferhat Güneyli: 15 Temmuz gurbetçilerde derin iz býraktý

Henüz 10 yaþýndayken gurbet yollarýna düþmüþ bir isim Ferhat Güneyli... Bir yandan okuyup endüstri mühendisi olan diðer yandan da “Çok seviyorum” dediði müzikte yol alan... Farklý milletlerden müzisyenleri toplayýp, kurduðu orkestrasýyla Almanlara Türk müziðini sevdiren Güneyli, þimdilerde yeni albüm heyecaný yaþýyor.

Selda Baðcan’la yaptýðýnýz iþbirliðiyle müzikseverlerin dikkatini çektiniz. Kendinizi anlatýr mýsýnýz?

Kýrýkkale doðumluyum. Müzikle ilk kez ilkokulda mandolin ve flütle tanýþtým. 13 yaþýmda trompet ve temel Batý müziði eðitimi aldým. Dedem ve dayým aþýk. 16 yaþýnda, biraz geç kalmama raðmen Halk müziðiyle ilgilendim. Baðlama ve solfej dersleri aldým.

Kendinizi hangi tarzda bir sanatçý olarak adlandýrýsýnýz?

Belli bir sýnýflandýrma yapýlmasýna karþýyým. Kategorize etmek yalnýzlaþtýrýr. Çünkü ben her kesime hitap ediyorum, ama dinleyicilerimin büyük kýsmý beni protest müzik ya da Anadolu Rock sanatçýsý olarak algýlýyor sanýrým.

Albümde kimlerle çalýþtýnýz?

Ahmet Kaya ve Selda Baðcan deyince müzisyen olarak akla önce aranjör Osman Ýþmen gelir. Ben bu projeyi onun ellerine teslim ettim, o da bana Ziya Aslan’a ait ‘Yýkýlýrsa Ýnsan’ adlý þiirin bestesini hediye etti. Ýlk klibimi ‘Ýþte gidiyorum’ adlý düet þarkýma çektik. Baðcan’ýnda yer aldýðý klibi Atina’da ünlü yönetmen Hasan Kuyucu çekti. Klip Ahmet Kaya’nýn ölümden önceki zamaný ve onun sitemini anlatýyor. Albüme usta müzisyenler Erdinç Þenyaylar, Ýsmail Soyberk, Murat Ýþmen, Çaðdaþ Oruç, Ali Yýlmaz, Þenova Ülker, Ertan Tekin, Eyüp Hamiþ, Mustafa Süder, Hakký Çakar ve Özcan Yýlmaz eþlik etti.

Malesef ülkemiz 15 Temmuz’da kara bir gece yaþadý, bunun gurbetçi vatandaþlarýmýza nasýl bir etkisi oldu?

Ben 15 Temmuz’da Ýstanbul’daydým. O gece benim için resmen bir kabustu. Bu kara gecede yaþananlar, Türkiye’de yaþayan halkýmýzda olduðu gibi gurbette yaþayanlarda da derin iz býraktý. Orada olup, ne yazýk ki eli kolu baðlý, çaresiz hisseden çok insanýmýz oldu. Onlar bizzat yurtta sokaða dökülemediler ama kendi imkanlarý dahilinde bu yaþananýn karþýsýnda dim dik durdular. Ben de o gece yaþadýklarýmý ‘Kabusun Adý Darbe Soyadý Vatan!’ adlý bir þiire döktüm. Bugün Ýstanbul’da gerçekleþecek konserimde ilk kez okuyacaðým.

Avrupa’da gerçekleþtirdiðiniz projelere, yabancý dinleyicilerden ne gibi tepkiler alýyorsunuz?

Konserlerime aþýrý ilgi var. Ýnsanlar müziðimi çok sýcak karþýlýyorlar. Zaten orkestram da çok renkli; ekip Alman, Ýtalyan, Amerikalý ve Türk müzisyenlerden oluþuyor. Birleþmiþ Milletler gibi bir orkestram var.

Selda Baðcan’ýn bana güvenmesi büyük gurur

Hayatýnýzda dönüm noktasý diyebileceðiniz bir olay var mý?

Selda Baðcan ile bu projede yer almam sanýrým. Benim müzik hayatýmý derinden etkilemiþ, bana yön vermiþ biri. Þarkýlarýný dinleyip hayranlýk duyarken, bir an da onun da bana güvenip bu iþin içinde olmasý büyük gurur.