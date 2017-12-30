2018’de dileği olmayan kazanacak!
Yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak’ın, yeni yıl için upuzun dilek listesi oluşturanlara bir mesajı var: 2018’den bir şey dilemeyenler kazanacak! Çünkü mevcut gerçekleri değerlendirip geçmişten ders almayanları yeni yılda ancak hayal kırıklığı karşılayabilir.
- BÜŞRA UĞRAŞ
Hepimizin yeni yıldan büyük beklentileri var. Barış, mutluluk, bol para, aşk… Dileğimizi tutup gerçekleşmesini bekliyoruz. Bekliyoruz da istediğimiz her şey öylece kendiliğinden olur mu gerçekten? İnsanın çaba göstermesi gerekmez mi? Oysa biliriz ki tedbir kuldan takdir Allah’tan gelir. Duamızı edip 2018’i karşılamaya hazırlanırken konu hakkındaki görüşlerini yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak’a da sorduk. Kapışmak’ın da dediği gibi büyük sonuçlar küçük anların toplamıdır. Gelecekten mutluluk beklemek için geçmişin muhasebesini yapıp ders çıkarmalıyız. 2017 kötü geçmiş olabilir, yeni dönemin iyi geçmesi için başınıza gelen musibetlerden ders almak için en doğru zamandayız…
Büyük sonuçlar küçük anların toplamıdır
Kapışmak, 2018 yılı için dikkat çekici önerilerde bulunuyor. Her yıla büyük beklentilerle girildiğini ve her yılbaşı döneminde herkesin dilinde “Bu seneden bir hayır göremedik inşallah yeni yılda her şey güzel olur” dileklerinin olduğunu söyleyen Kapışmak’ın olaya farklı bir bakış açısı var. Ona göre büyük beklentiler büyük ihtiyaçlardan doğuyor. İnsanlar geçen bir yıl içinde başlarına gelen problemleri çözemedikleri için sıkıntı yaşıyorlar ve kaçıp görmezden geldikleri sorunların çözümünü yeni yıldan beklemeye başlıyorlar. Çok büyük beklentilere girenlerin yıl içindeki küçük güzellikleri fark edemediğine dikkat çeken davranış bilimleri uzmanı “Bir bilseler büyük sonuçlar küçük anların toplamıdır. Yeni yıla girerken yapılması gereken en önemli şey terk edilen yıldan samimiyetle ders çıkarmaktır. Çünkü acılar İnsana üç sebeple gelir; birincisi durup yavaşlamaları, ikincisi daha büyük şeylere karşı güçlenmeleri ve üçüncüsü aşırı arzu edip kendilerini bağımlı ettikleri şeylerden özgürleşmeleri için...” diyor.
GEÇEN YILIN HESABINI SAMİMİYETLE YAPIN
2018 yılı için önerilerini de sıralayan Aşkım Kapışmak, şunları söyledi: 2017’yi dörde bölün. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Ve bu dört bölümde başıma neler geldi? Kimlerle zaman geçirdim? Hedeflerim nelerdi? Hangilerine ulaştım? Hangilerine ulaşamadım? Yaptıklarımın ve yapmadıklarımın sorumluluklarını alabildim mi?
Son yıllarda her şeyin üzerini kapatıyoruz. Yok saymayı tercih ediyoruz. Gerçekleri çarpıtıyoruz. İsyan ediyoruz. ‘Kader’ deyip suçu ona atıyoruz. Vazgeçiyoruz. Sadece konuşmakla yetiniyoruz. Bu iş öyle ‘2018’de dünya barışı olsun, aşık olayım, mutlu olayım, zengin olayım’ demekle olmaz. Siz 2017’nin hesabını samimiyetle yapın. Ve öyle bırakın. Eğer geçmişi olgunlukla çözerseniz gelecekten gelen her şey hediye gibi gelir. Çünkü çözdükçe daha neşeli, daha özgüvenli olacaksınız. 2018’de ne olursa olsun mutlu olacaksınız. Yani 2017’nin öz eleştirisini 2018’e hediye edin. Muhakkak karşılığı gelir. Herkese iyi seneler dilerim.
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