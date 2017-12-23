9 asırlık hamam gün yüzüne çıktı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Harran İçkale’de süren kazı çalışmalarında 14 adet olduğu tahmin edilen hamamlardan biri bulundu. Asur ve Emevilere bir dönem başkentlik yaptığı bilinen antik kentin birçok yerindeki tarihi eserleri öne çıkarma ve koruma amacıyla yürütülen arkeolojik kazılarda Zengi Atabeyliği ve Eyyubiler Dönemi’ne ait Milattan Sonra 12’nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam kalıntıları bulundu. Bu yıl gerçekleştirilen kazılarda tarihe ışık tutacak pek çok kalıntıya ait izleri gün yüzüne çıkmaya başladığını ifade eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal şunları söyledi: İçkale Saray Hamamı üç kubbeli. Kubbeleri kısmen, oda duvarları ise tamamen korunarak günümüze ulaşmış. Soğukluk odasında çeşme, dairevi formlu havuz ve nişler, ılıklık odasında çeşme ve tas sekiler, iki adet sıcaklık odasında halvetler, kurnalar, sıcak ve soğuk su künk hatları yer alıyor. 13’üncü yüzyılda Harran’ı gezen İbni Şeddad, Harran’da 14 hamamdan bahseder. Bu hamamlardan iki tanesini yaptığımız kazı çalışmalarında gün ışığına çıkardık. Kalenin saraya ait olması dolayısıyla Selahattin Eyyubi bir kışını Harran’da geçirdiği tahmin ediliyor. Bulunan hamam kale içinde. Yani sarayın hamamı. Eyyubi’nin bu hamamda yıkandığını düşünüyoruz.