Neþe Erberk: Acý olaylarý biz bir gün aðlar unuturuz çocuklar bir ömür yaþar!

Psikolojisi düzgün, iyi iletiþim kurabilen, hayat dolu çocuklar yetiþtirmek geleceðe dair en büyük umudumuz... Ancak son zamanlarda çocuklarýmýzý zedeleyen pek çok haber görüyoruz gazete ve TV’de. Bu konunun üzerine gitmek istedik bu hafta ve üçüz annesi Neþe Erbek’le bu konuyu görüþtük. Aile içindeki sýkýntýlardan, terörün etkilerinden çocuklarýmýzý nasýl koruyacaðýz Erbek bize anlattý.

Neler yapýyorsunuz bugünlerde?

Üçüz kýzlarýmla birlikte günlük yaþantým devam ederken, 35 þubeye ulaþan anaokullarým ve Ortaköy Neþe Erberk Ýlkokulu’mda çalýþýyorum. Okulöncesi ve ilkokul eðitiminde yetenek geliþtirme programýmýzla çocuklarýn ilgi alanlarýný ve yeteneklerini keþfedip geliþtirmeyi hedefleyen sistemimizle farkýndalýðý yüksek bireyler yetiþtiriyoruz. Dikiþ dikme, bahçývanlýk, yemek ve temizlik yapma gibi farklý çalýþmalarla da çocuklarýmýzýn yaþam becerilerini geliþtiriyoruz. Ayrýca farklý kültürleri Ýngilizce, Ýspanyolca ve Almanca çalýþmalarla öðretiyoruz.

Yaþadýðýmýz zor süreç çocuklarda ne gibi rahatsýzlýklara sebep olabilir?

Duygusal çöküntü, çocuklar üzerinde saðlanan disiplinin etkisinin ve tutarlýlýðýnýn azalmasýna, bu da çocuklardaki anti-sosyal davranýþlarýn artmasýna ve davranýþlarýnýn kontrolünün azalmasýna neden olabilir. Duygusal çöküntü anne-babalarý kendilerini çocuklarýndan uzaklaþtýrmalarýna ya da onlarý reddetmelerine neden olabilir ve buna bir tepki olarak da çocuklar uyum sorunlarý gösterebilir. Bunun yaný sýra çocukta kaygý ya da depresyon gibi içe yönelim türü problem davranýþ belirtilerinin görülebilir.

Evde uygulanabilecek yöntemler neler?

Gözlemlemek önemlidir; çocuðunuzun ne yediðini, nelerle oynadýðýný, nasýl uyuduðunu ve arkadaþlarýyla nasýl iletiþim kurduðunu gözlemleyin. Çocuðunuz deðiþikliklere kolayca uyum saðlýyor mu yoksa alýþmasý zaman alýyor mu, dikkat edin. Yaratýcýlýðýný taktir edin; resim, el iþi gibi aktiviteler çocuk psikoloji açýsýndan çok olumlu. Onun hoþlandýðý aktivitelerin içinde olun, buna zaman ayýrýn. Yaratýcýlýðýný teþvik ve takdir etmek için yaptýðý iþleri duvarlara, buzdolabýna asýn. Bunlar, çocuðunuzun kiþisel geliþimine katký saðlar. Arkadaþ olun, onun ne hissettiðini, nelerden hoþlandýðýný, zevklerini ve yaþam tarzýný doðru þekilde çözemeyiz.Çocuðumuzla iliþkimizde de her þeyi dengede tutmalýyýz. Bol bol sevginizi gösterin, sarýlýn, dokunun...

Çocuklara terörü nasýl anlatmalýyýz?

Çocuklar, yaþadýklarý travmatik deneyimi yetiþkinler gibi hýzla anlamlandýrýp rutin hayatlarýna geri dönemezler. Temel olarak bu dönemde yetiþkinler tarafýndan yapýlmasý gerekenleri þu þekilde sýralayabilirim: Çocuklara, yaþanan olaylarýn gerçekleþmesinin mümkün olduðu ve dünyanýn her yerinde yaþanabileceðini açýklayýn. Yaþadýklarý anormal duruma verdikleri tepkilerin, aslýnda normal olduðunu aktarýn ve onlara güvenli bir ortam sununun. Mümkün olduðunca hýzlý bir þekilde yaþanýlan olumsuz olay öncesindeki rutinlerine dönmelerini saðlayýn.