Acısı yok şifası çok

- Hacamat tedavisi nedir?

Hacamat etle deri arasındaki kılcal damarlardan toksinleri, ölü hücreleri, akışkan olmayan kanların alınmasıdır. Bu yöntemle kılcal damarlar açıldığı için ana halterler rahatlamış oluyor. Kanın devranı sağlanıyor. Hacamat Peygamberimizin sünnetidir. Miraca çıkarken her katta melekler topluluğu “Ya Muhammed ümmetine hacamatı emret” demişlerdir. Peygamber efendimiz “Melekler bana öyle anlattı ki farz olacağını zannettim” diyor ve sonra devam ediyor, “mutlaka hacamat yaptırın ölümden hariç tüm derde devadır”. Hayber olayında Peygamber Efendimize Cebrail (a.s) etin zehirli olduğunu söylüyor. Diyor ki “Ya Muhammed git hacamatçını çağır başından ve sırtından hacamat yaptır” tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz hacamatçısını çağırtıp başından ve sırtından hacamatını yaptırtıyor bu hacamat oradaki zehri çekip alıyor. Peygambermiz, “Bir insanda hastalık dahi olmadan hacamat yaptırması gelecek olan hastalıklara kalkan vazifesi görür” diyor. Hacamat zindelik kazandırır. Koruyucu hekimliktir.

- Hacamat çizilerek yapılıyor. Bu da çoğumuzu korkutuyor.

Hacamat deriyi çizmektir. Derinin diyagonal çizgileri vardır. Çizgiler doğru çizilirse hasta acı hissetmez izler de birkaç güne kaybolur. Diyagonal çizgilere göre yapılmazsa izler ömür boyu kalıcı olur. Bu işte tecrübe lazım. Acı olarak da bir iğne kadar bile acı hissettirmez. Göründüğü gibi acısı yok. Hacamattan sonra insan zinde oluyor ve bir yaptıran artık süreklilik haline getiriyor.

- En tesirli olduğu alan hangisi?

33 yıldır hacamat yapıyorum. Edindiğim tecrübeyle gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki, alternatif tedavinin en tesirlisi hacamattır. Hacamatın da en tesirli noktasının baş olduğuna inanıyorum. Bilhassa 10-15 yıl baş ağrısı ve migren çekip hacamatla sağlığına kavuşan insanlarla karşılaştım. Bunlar arasında siyasetçiler, iş adamları, iş kadınları, futbolcular, aktörler var. Canlı şahidi olarak; bir hastam İngiltere’deki doktorların baş ağrısı için hacamat yaptırmasını söylemesi üzerine bana geldi ve kendisinin 10 yıldır geçmeyen baş ağrısının geçtiğini söyledi. Hayatınızda bir kere de olsa hacamat yaptırmanızı tavsiye ediyorum.

- Yaş sınırı var mıdır?

Yaş sırından ziyade insanın durumu önemlidir. Mesela 60 yaşında olup dinç olan biri ile 40-45 yaşında ve daha pirifâni durumda olanla aynı değildir. Bunun haricinde kansızlık problemi yaşayanlar ve rengi solmuş görünenlerin hacamatını ya hafif yapıyorum ya da yapmıyorum. 13-14 yaşında olması benim için hacamata uygundur. Tabii bunlara da hafif şekilde yapılıyor.

- Hacamat öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Öncesinde; iki saat civarında aç olmakta fayda var. Sonrasında ise perhiz yapmak lazım. Ağır yemekler, hayvansal gıdalar, süt ve süt ürünleri tüketilmemeli. Bir iki gün kan yapıcı şeyler ve sebze türü beslenmeliler. Peygamber Efendimiz, hacamattan sonra bal şerbeti içermiş. Bal şerbeti hem kan şekerinin yükseltir hem de sünnettir. Bir de bir gün duş almamak lazım.

- İşlem sırasında çıkan kan oranı herkeste aynı mı?

Kanın bünye ile alakalı vardır. Kan basıncı ve kan değerleri yüksek kişilerde daha çok çıkıyor. Rahatsızlığı olan bölgelerden biraz daha fazla gelir. Bağ ağrısı ve stresli insanların kanı biraz daha koyu ve siyah geliyor.

- Peki kaç dakika sürüyor?

Herkes için konuşacak olursak aşağı yukarı 20-30 dakika sürmektedir.

- Boyundan hacamat olmak 72 çeşit hastalığa devadır’ hadisinden yola çıkarsak, hangi hastalıklara iyi geliyor?

Hadis-i şerifte de denildiği gibi 72 derde devadır. Baş ağrısına yüksek tansiyona, psikolojik rahatsızlıklara, sinire ve asabiyete iyi gelir. Peygamber Efendimiz (SAV) göz damarlarını kuvvetlendirdiğini, hafızayı güçlendirdiğini söylemiş. Bir kitapta okumuştum yapıldığı sene insan felç olmaz diye. Felç olan insanlarda bir yıl içerisinde hacamat yaptırırlarsa faydasını göreceklerini söylüyor. Hacamat’ın bir sene geçtikten sonra da etkisi sürüyor. Ancak ilk günkü etkiyle değil.

GELECEK OLAN

HASTALIKLARA KALKAN

- Hacamat tedavisinin sonuçları kesin midir?

Hacamat yaptırıp da ‘hiç etkisini görmedim’ diyenini duymadım. Tamamen sağlıklı olmasına rağmen hacamat yaptıranlar da kendinlerini zinde hissettiğini söylüyorlar. Zaten Peygamber Efendimiz (a.s.) bir insanda hastalık dahi olmasa hacamat yaptırın gelecek olan hastalıklara kalkan vazifesi görürü diyor. Vücuda zindelik verir.

İngiliz doktorların hacamatı önerdiği migren hastası Türkiye’ye gelip bizi buldu. 10 yıllık çilesinin hacamatla son bulduğunu söyledi.

Hadis-i şerifte denildiği gibi baş ve boyundan yapıldığında 72 hastalığa devadır. Peygamberimiz, hafızayı güçlendirdiğini söylemiş.

ÇARŞAMBA VEYA CUMA GÜNLERİNDE YAPTIRMAYIN!