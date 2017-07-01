Afrika sıcaklarıyla gelen sorunlara doğal çözümler

TERLEME: Aşırı terleme günlük hayatta bir takım olumsuzluklara yol açıyor. Dr. Ömer Coşkun ise çözüm olarak adaçayını önerdi: Vücut ısısını korumak, rahat bir gün geçirmek için adaçayı son derece etkili. Adaçayı aşırı terlemenin önüne yüzde 50 oranında geçebilir. 21 gün boyunca düzenli bir şekilde tüketilmeli.

İSİLİK: Dr. Şerafettin Saraçoğlu, isiliğin engellenmesi için şu önerilerde bulundu: İki litre suyun içine 1 su bardağı kadar ince kıyılmış yulafı bir kesenin içinde koyun ve kaynar suyla haşlayın, 10 dakika demlendikten sonra suyu süzün. Su ılıdıktan sonra isilik olan bölgeye dökün ve kurumasını bekleyin.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI: Bir miktar pamuğa birkaç damla çay ağacı yağı damlatılıp ısırığın olduğu bölgeye hafifçe sürün. Lavanta ve nane yağı da aynı etkiyi gösteriyor. Nane yapraklarını da ısırıklar için kullanabilirsiniz. Yaprakları ezerek macun haline getirin ve ısırıkların üzerine uygulayın.

BÖCEK VE ARI SOKMALARI: Soğan, sirke, tuz, kuru soğan suyu kullanabilirsiniz. Sirkeye tuz ilave edilir ve pamuklu bir bezle bölgeye kompres yapın. Taze sıkılmış limon suyu da ağrılara iyi gelir. Uzmanlar sokuln bölgediki iltihabı kurutmak için de balmumunu öneriyor. Bir diş sarımsak ve bir parça soğanı ezerek sokulan bölgeye sürün. Birkaç dakika boyunca ısırılan bölgede kalsın, ardından yıkayın. Arı sokması için ise önce sokulan yeri kendi tükürüğünüzle ıslatın. Üzerine toz şeker dökün, şeker zehri alır.