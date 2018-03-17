Aile birliğini korumak için özümüzü unutmadan yenilenmeliyiz

Toplumun en küçük yapıtaşı olan ailenin toplumsal ilişkilerin sağlam bir şekilde oluşturulmasında yadsınamaz bir rolü var. Kültürel kodlarımız ve davranış kalıplarımızın genç nesillere aktarılması ve toplumsal devamlılığı sağlamak adına sağlıklı aileler inşa etmek hayati önem taşıyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından ailenin önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen IV. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nde bu yıl ‘Boşanma’ temasını işlendi.

EVLİLİĞİ BİTİREN SADAKATSİZLİK

Aile birliğinin bozulması sonucunda ortaya çıkan boşanma bireyi ilgilendirdiği kadar toplumu da ilgilendiriyor. Aile, bireyi toplumsal hayata hazırlaması ve aynı zamanda toplumun devamını sağlaması açısından hemen her toplumda son derece önem verilen bir kurum. Bu nedenle yüzyıllardır evlilik kurumu din, hukuk ve ahlak kuralları tarafından da desteklenerek boşanma olgusunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Ancak çiftler arasında kültürel farkların olması, çiftlerin evlilik kurumundan beklentileri karşılayamaması, fiziksel, sözlü, cinsel veya psikolojik aile içi şiddetin yaşanması, şiddetli geçimsizlik, sadakatsizlik gibi nedenlerle bu birlik sarsılabiliyor. Boşanma konusunun işlendiği IV. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nde konuşan KADEM Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz “Aile birliği ile aile fertleri için sağlıklı, rahat ve huzurlu bir hayat amaçlanır. Aile birliğini tehlikeye atan riskleri; bedeni, akli, sosyal, manevi, mesleki sorunları, çiftleri boşanmaya iten nedenleri bilmeden sağlıklı bir aile inşa etmemiz mümkün gözükmüyor. Bu nedenle boşanmanın nedenlerini araştırdık; boşanmış kişilerle, hukukçularla, sosyologlarla, psikologlarla adli tıp uzmanlarıyla görüştük. Buna göre en sık karşılaşılan neden sadakatsizlik. Aile için şiddet, kıskançlık, çocuğun yetiştirilmesi konusundaki anlaşmazlıklar da aşina olduğumuz nedenler. Fakat günümüzde sosyal medya aile birliğini sarsan bu olgulara yeni bir boyut katmış durumda. Aşırı maddiyat beklentisi çiftleri boşanmaya götüren yeni bir olgu. Bu yeni durumlara karşı nasıl önlemler almamız gerektiğine kafa yormamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

AİLE İÇİ ŞİDDET SIR OLARAK KALMASIN

“Aile içi şiddet ile boşanma sürecini ayrı düşünmek mümkün değil” diyen Doç. E. Sare Aydın Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumsal olarak aile içindeki şiddet bir sır olarak kalması gereken bir sorun olarak algılanıyor. Aslında en büyük sorun bu! Çünkü şiddet gördüğü için boşanan kadınlardan dinlediğimiz hikayeler sessiz kalındıkça bu şiddetin arttığı ve cana kastedildiği noktada boşanma kararının alındığını gösteriyor. Şiddetin varlığı kolluk kuvvetlerine intikal ettiğinde polis bunu ailenin iç meselesi olarak gördüğü için şiddet uygulayanı cezalandırmak yerine eşleri barıştırmaya ya da kadını olayı sineye çekmeye teşvik ediyor.”