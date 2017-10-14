Akıllı şehirler engelsiz yaşamlar

Akıllı teknolojilere yaptığı yatırımların yanı sıra yeni nesil uygulamalarıyla şehir hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Türk Telekom, ekosistemi fibere taşımak ve insana dokunmak istiyor. Alt yapısının gücünü daha iyi şehir ve gelecek inşa etmek için kullanan marka, yeni projelere ve arayışlara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu’da teknoloji dünyasının kalbinin attığı Mobile 360 Series Konferansı’nda yer alan marka, karşımıza vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya, kalitesini iyileştirmeye ve şehirleri dönüştürmeye yarayan akıllı şehir projeleriyle çıktı. İnsan hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Akıllı Şehirler Projesi; güvenlikleri artırma, trafikte bekleme süresinin azaltma, şehir hakkındaki bilgilere kolayca ulaşma, şehir operasyonlarının daha verimli yapılmasını, daha temiz bir çevre yaşamını, doğal afetlerden daha az etkilenmesini ve yakıt ve enerji tasarrufu yapılmasını sağlama konularında hayatımızı kolaylaştırmayı hedefliyor. İlk olarak Karaman’da hayata geçen uygulama ardından Antalya ve Kars’la da buluştu. 81 ilde bu uygulamayı yaygınlaştırmak için çalışan şirket, uygulamayı sadece iki şehirde 750 binden fazla kullanıcıya ulaştırdı. Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir “Geliştirdiğimiz tüm teknolojilerde olduğu gibi akıllı şehir uygulamalarının da toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde erişilebilir ve kapsayıcı olması, odak noktalarımız arasında yer alıyor. Akıllı teknolojilere uzun yıllardır yapılan yatırımlar sayesinde Türk Telekom, şehirleri daha güvenli ve verimli hale getiriyor, enerji kullanımını azaltıyor, çevresel direnci geliştiriyor ve yaşam kalitesini artırmak için insanları ve şehir altyapısını birbirine bağlıyor. İnsan hayatına dokunan ve değer katan projeler yapmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler, insani sorunlarla mücadele edebilmeli ve her yeni teknolojinin bir hikayesi olmalı. Bunun en güzel örneği olarak hem işitme hem de görme engellilerin karmaşık alanlarda yardıma ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmelerini ve sosyalleşebilmelerini sağlayan ‘Sesli Adımlar’ uygulamamızı, şehirleri görme ve işitme engelliler için de erişilebilir hale getirebilecek önemli bir araç olarak görüyoruz” diyor.

“BEN NEREDEYİM”‘

Sesli Adımlar’ projesi de erişilebilir alanlarda görme ve işitme engelliler için hayata geçti. GSMA tarafından şubat ayında gerçekleştirilen GLOMO Ödülleri’nde ‘Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım’ kategorisinde birincilik ödülünü elde eden ‘Sesli Adımlar’ şehirleri görme ve işitme engelliler için erişilebilir hale getirerek onların günlük hayata katılımlarını kolaylaştırıyor. İlk olarak Antalya’da kullanılan proje; hastane, havalimanı, AVM, okul, kampüs gibi alanlarda karşımıza çıkıyor. Görme ve işitme engellilerin karmaşık yapılarda yardıma ihtiyaç duymadan dolaşabilmeleri amacıyla oluşturulan proje, onların sosyal hayatın içinde daha fazla yer alabilmelerine destek oluyor. Dünyada bu alanda ilk defa Türkiye’de geliştirilen ve operatör bağımsız tüm görme engelliler tarafından kullanılabilen uygulama ücretsiz. San Francisco’dan Dubai’ye, Londra’dan Sydney’e pek çok dünya başkentinde kullanılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi de dahil olmak üzere Sesli Adımlar, bugün 35’in üzerinde mekanda kullanılıyor. İşitme ve görme engelilerin isteklerine ve geri dönüşlerine göre de şekillenen proje, ‘Ben neredeyim’ sorusuna cevap veriyor.