Seçil Akmirza: Albüm fikri hiç de uzak değil

Geleceğin başarılı sanatçıları arasında gösterilen, kemanıyla, duruşuyla ve sesiyle dinleyenleri hayran bırakan Seçil Akmirza ile müziğin hayatındaki önemini konuştuk.

Müzik hayatınıza nasıl girdi?

Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. Beş yaşımdan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman bölümünde yarı zamanlı olarak sekiz sene keman eğitimi gördüm ama evde kendi kendime kurduğum sahnede şarkı söyleme hayalleri Saint Benoit Fransız Lisesi’nde okurken, okul orkestrasında solist olunca gerçek oldu. Üniversitede müzikten son derece uzak iki bölüm birden okurken, vokalistlik yaptım, televizyonda çalıştım,seslendirme yaptım, bir çok yerde sahne aldım en sonunda da hepsine ara verip bir başka hayalin peşinden New York’a tiyatro okumaya gittim. Bugün radyo ve televizyonda duyduğunuz bir çok reklam müziğini ben seslendiriyorum.

Hayatınız Profesyonel yarışmasından sonra mı değişti?

Aslında ‘Profesyonel’ öncesinde Yalın’ın ilk ve ikinci albümü süresince vokalistliğini yaptım. Aynı zamanda başka orkestraların solistliğini üstlendim. Ancak ‘Profesyonel’ ile ekran önünde deneyim kazandım. Yaşım henüz 22’ydi ama çok değerli müzisyenlerle tanışıp daha sonraki yıllarda da onlarla çalışma fırsatı buldum. Dolayısıyla başlangıç noktası değil ama müzik ve televizyon hayatımın dönüm noktalarından biri olarak tanımlayabiliriz. Şu anda da Profesyonel yarışması sayesinde tanıdığım Ozan Çolakoğlu ile yeni bir oluşum üzerinde çalışıyoruz.

Albüm hazırlıkları var mı?

Şu an bir albüm hazırlığı içinde değilim. Ancak çevremde çalıştığım bu kadar yetenekli ve iyi müzisyen varken bu ihtimal hiç de uzak değil. Her gün yeni bir şeyler dinliyor, kendim bu dünyaya neler katabilirim diye araştırıyorum. Belki de Fransız ekolüyle büyümenin etkisi olsa gerek Fransızcadan Türkçe’ye çevrilen eserlerin orijinalleriyle büyüdüm. Belki ileride o dönemden unutulmuş bir parçayı tekrar gün yüzüne çıkarıp söyleyebilirim.

Oyunculuğa nasıl başladı?

Oyunculuk çocukluğumdan beri reklam filmleri, tiyatrolarla hayatımda olsa da ciddi anlamda, tesadüfî bir şekilde kadrosuna dâhil olduğum komedi filminin İstanbul Film Festivali’ne seçilmesiyle başladı. Daha sonra ABD’de hayalini kurduğum okula başvurdum ve iki yıl eğitim aldım. Geçen sezon ‘Evli ve Öfkeli’ dizisinde rol aldım.

Uğuruna inandığınız şey var mı?

Rahmetli babaannemin saatini genellikle oyuncu seçmelerime giderken mutlaka takıyorum. Nazara ve karmaya çok inanıyorum, sahneye çıkarken kıyafetimin içine mutlaka nazar boncuğu iğnelerim.