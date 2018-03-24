Ameliyathane fotoğrafçılığı patladı

Sosyal medyanın hayatımızda yaygın olarak yer tutması fotoğrafa olan ilgiyi de arttırdı. Neredeyse her ânı fotoğraflayıp paylaşmak isteyenlerin amacı ise ‘en güzel fotoğrafı çekmek.’ Peki bu nasıl mümkün olacak? Elbette bir fotoğraf makinesinin olması gerekiyor. Ancak, tek başına iyi bir makine sahibi olmak da yeterli değil, belli fotoğraf tekniklerine hakim olmak da ‘en güzel kare’ için önemli adımlardan biri.

Bunun bilincinde olan fotoğraf tutkunları ücretli ve ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere yoğun ilgi göstermeye başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerine showroom ve eğitim merkezleri açan Fujifilm Türkiye de hem amatörler hem de profesyoneller için eğitimler veriyor.

Fotoğrafçılık bir sanat dalı ve profesyonel bir meslek oluşunun yanında hem gençlerin gelişimi hem de yetişkinlerin stresten uzaklaşıp sosyalleşmeleri için çok faydalı bir hobi aynı zamanda. Ücretsiz fotoğraf eğitimlerine ilgi çok büyük. Kadınlar erkeklerden daha ilgili. Fotoğrafa ilgi duyanların yaş aralığı 17-45 arasında. Toplam 14 saatlik temel eğitimle iyi bir fotoğraf çekmeye başlamak mümkün. Alanında ünlü fotoğraf sanatçılarının verdiği eğitimlere katılanların fotoğraf makinesi olmaması ise bir problem değil, Fujifilm Eğitim Merkezleri’nde ücretsiz makine temin edilebiliyor. Yapılan araştırmalara göre; Türkiye’de yaklaşık 15 milyon kişinin fotoğrafa ilgi duyduğunu belirten Fujifilm İş Geliştirme Müdürü Suat Gençer, “Ancak, bu kişilerin çok büyük bir bölümü hayatı boyunca eline fotoğraf makinesi almamış kişiler” diyor.

EĞİTİM ÖZGÜVEN SAĞLIYOR

Ücretsiz fotoğraf eğitimlerine kadınların daha çok ilgi gösterdiğini belirten Suat Gençer, fotoğrafın çok detaylı bir sanat dalı olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Gördüğümüzü fotoğraflamaktan çok fotoğrafı üretmek önemli olan. Bunun için temel bilgilere sahip olmak, anı doğru aktarmak ve bunu bir kompozisyon eşliğinde sunmak çok önemli. Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası çektiği fotoğraflar arasında çok fark oluyor. Temel fotoğraf eğitimi alındıktan sonra özgüvenle ve farklı bakış açıları ile fotoğraflar çekiliyor.”

2018 yılı sonuna kadar fotoğraf eğitimi verdikleri amatör sayısının 50 bine ulaşmasını hedeflediklerini belirten Gençer, “Buradaki amacımız ticari değil. Türkiye’nin her yerinde fotoğraf eğitimi vermek ve fotoğraf kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bunun için İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Adana’da eğitim merkezleri açıldı. Ayrıca, yurdun pek çok yerinde de fotoğraf gezileri ve atölyeler düzenliyoruz. Eğitimlerimize amatörler kadar kendilerini geliştirmek isteyen; profesyonel fotoğrafçılardan gazetecilere, yönetmenlerden stüdyo fotoğrafçılarına kadar geniş bir profesyonel profil katılıyor. Profesyonel eğitimlerde ilk üç sırayı düğün fotoğrafçılığı, ameliyathane fotoğrafçılığı ve model fotoğrafçılığı paylaşıyor. Ameliyathane fotoğrafçılığına ilgi şaşırtıcı bir oranda artıyor” dedi.

İyi bir fotoğrafçı olmak için öncelikle merakın olması gerektiğini belirten Suat Gençer, alınacak temel eğitimlerin bir seferlik olmaması gerektiğini, mutlaka sahada pratik yaparak geliştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor. Fotoğrafçının öncelikle tarzını belirlemesi gerektiğini söyleyen Suat Gençer gerekli diğer unsurları ise şöyle sıralıyor; “Merak, görmek, ışığı anlamak, hazırlık, kompozisyon ve ekipmanını tanımak.”