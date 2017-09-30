Anne mutluysa bebek de mutludur

Anne sütünün önemi nedir?

Anne sütü, bebekler için mucizevi özelliktedir ve gereksinimleri olan tüm besin öğelerini tek başına ilk altı ay sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt, bebek için çok önemli. Çünkü bebeği hastalıklara karşı korur onun ilk aşısıdır. Bebeğin ilk altı ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içeren ideal besin kaynağı olan süt, içindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur. Ayrıca emzirme bebeğin annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yoludur.

Hangi hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi taşır?

Anne sütü bebeği ishal, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan korur, çene ve diş gelişiminde önemli rolü var. Bu çocuklar astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklara karşı daha dirençli olur. Anne sütünün içinde yeterli demir olduğu için, emzirilen bebeklerde kansızlık görülmez. Ayrıca anne sütü alan bebeklerde, pişik, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur.

Kaç ayla kadar anne sütü verilmeli?

Normal doğum haftasında doğan tüm sağlıklı bebeklerin ihtiyaçlarını altı ay tek başına karşılayabilir. Emzirmenin altı aydan sonra uygun ek gıdalar eşliğinde en az 1 yaşına kadar devam edilmesi önerilir.

Anne sütünü hangi besinler artırır?

Her gün en az 10-12 bardak su tüketilmesi, anne sütünün artmasını sağlar. Yapılan bilimsel çalışmalarda bazı gıda ve bitkilerin özellikle anne sütünü artırdığı görülmekte. Bunların başında da rezene gelir. Isırgan otu, fesleğen ve biberiye de anne sütünü artıran diğer bitkiler.

Emzirmenin anneye sağladığı faydalar neler?

Emzirme bebekle anne arasında özel bir sevgi bağı kurulmasını sağlar. Doğumdan hemen sonra emzirme, doğum sonrası kanama miktarını azaltır. Annenin sağlığında koruyucu etkisi vardır; göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi ve anemi risklerini azaltır. Anne emzirirken salgılanan oksitosin hormonu aslında mutluluk hormonudur.

Birçok nedenle emzirmeyi bırakan annelere neler önerirsiniz?

Gebelik süresince büyük bir özlem ve merak duyarak bebeğini dünyaya getiren annenin bebeğine vereceği en değerli armağan anne sütüdür. Annelerin bebeklerini her ihtiyaç duydukları anda rahatça emzirebilmeleri gerekir. Bulunulan sosyal ortamdan uzaklaşmadan, konforlu bir şekilde ve stres yaşamadan bebeği beslemek hem anneye hem de bebeğe iyi gelir. Yeni anne için sosyal hayatın içinde olmak önemlidir. Tabii bebek için de... Anne mutlu ise bebek de mutludur. Anne, Sütünün miktarı az bile olsa korkmamalıdır. Sık sık emzirmeye devam etmelidir. Emzirdikçe sütün miktarı da artacaktır.

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