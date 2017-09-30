Anne mutluysa bebek de mutludur
Anne sütü, tüm besin öğelerini tek başına sağlayan mucizevi bir besin. Gelecek neslimiz çocukların, anne sütü ile beslenmesini sağlamak ve bunun önemi vurgulamak için her yıl 1-7 Ekim arası Emzirme Haftası kutlanıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Parvana Seyidova “Emzirme bebekle anne arasında özel bir sevgi bağı kurulmasını sağlar. Anne mutlu ise bebek de mutlu olur” diyor.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
Anne sütünün önemi nedir?
Anne sütü, bebekler için mucizevi özelliktedir ve gereksinimleri olan tüm besin öğelerini tek başına ilk altı ay sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt, bebek için çok önemli. Çünkü bebeği hastalıklara karşı korur onun ilk aşısıdır. Bebeğin ilk altı ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içeren ideal besin kaynağı olan süt, içindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur. Ayrıca emzirme bebeğin annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yoludur.
Hangi hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi taşır?
Anne sütü bebeği ishal, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan korur, çene ve diş gelişiminde önemli rolü var. Bu çocuklar astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklara karşı daha dirençli olur. Anne sütünün içinde yeterli demir olduğu için, emzirilen bebeklerde kansızlık görülmez. Ayrıca anne sütü alan bebeklerde, pişik, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur.
Kaç ayla kadar anne sütü verilmeli?
Normal doğum haftasında doğan tüm sağlıklı bebeklerin ihtiyaçlarını altı ay tek başına karşılayabilir. Emzirmenin altı aydan sonra uygun ek gıdalar eşliğinde en az 1 yaşına kadar devam edilmesi önerilir.
Anne sütünü hangi besinler artırır?
Her gün en az 10-12 bardak su tüketilmesi, anne sütünün artmasını sağlar. Yapılan bilimsel çalışmalarda bazı gıda ve bitkilerin özellikle anne sütünü artırdığı görülmekte. Bunların başında da rezene gelir. Isırgan otu, fesleğen ve biberiye de anne sütünü artıran diğer bitkiler.
Emzirmenin anneye sağladığı faydalar neler?
Emzirme bebekle anne arasında özel bir sevgi bağı kurulmasını sağlar. Doğumdan hemen sonra emzirme, doğum sonrası kanama miktarını azaltır. Annenin sağlığında koruyucu etkisi vardır; göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi ve anemi risklerini azaltır. Anne emzirirken salgılanan oksitosin hormonu aslında mutluluk hormonudur.
Birçok nedenle emzirmeyi bırakan annelere neler önerirsiniz?
Gebelik süresince büyük bir özlem ve merak duyarak bebeğini dünyaya getiren annenin bebeğine vereceği en değerli armağan anne sütüdür. Annelerin bebeklerini her ihtiyaç duydukları anda rahatça emzirebilmeleri gerekir. Bulunulan sosyal ortamdan uzaklaşmadan, konforlu bir şekilde ve stres yaşamadan bebeği beslemek hem anneye hem de bebeğe iyi gelir. Yeni anne için sosyal hayatın içinde olmak önemlidir. Tabii bebek için de... Anne mutlu ise bebek de mutludur. Anne, Sütünün miktarı az bile olsa korkmamalıdır. Sık sık emzirmeye devam etmelidir. Emzirdikçe sütün miktarı da artacaktır.
Süt saatim projesi
Bebek beslenmesine verdiği önemle öne çıkan Philips Avent, hayata geçirdiği projeler ve ürünleri ile anne sütünün önemi ve bebeklerin sağlıklı beslenmesi hakkında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. ‘Miniğinizi beslerken geleceğimizi besliyorsunuz’ sloganı ile yola çıkan marka, 1-7 Ekim Emzirme Haftası’nda anneleri destekliyor.Emzirme Haftası’na ilişkin açıklamalarda bulunan Philips Personal Health Genel Müdürü Milena Elmasoğlu; “Anne sütünün taşıdığı hayati önem tüm dünyada kavranmış durumda. Biz de, ülkemizde annelerin bu ihtiyacına çözüm bulmak için gerek ürünlerimiz gerekse projelerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizde kutlanan Emzirme Haftası’nda hayata geçirdiğimiz Süt Saatim projemiz ile emzirmenin bizlerin geleceği olduğunun altını çiziyor, annelerin işe döndükten sonra da bebeklerini anne sütü ile besleyebilmeleri için iş yerlerinde süt odaları kurulması için danışmanlık ve ürün desteği sağlıyoruz. Projemizle şu ana kadar altı bin kadına ulaşmayı başardık” şeklinde konuştu.
Anne sütü almayan bebeklerde...
- Sindirim sistemi, enfeksiyonlar için koruyucu maddeler içerdiğinden anne sütü almayan bebekler sık sık enfeksiyonlara yakalanır.
- Orta kulak iltihabı riskini anne sütü alan bebeklere göre daha fazladır.
- Bazı kronik hastalıkların oluşma riski anne sütü almayan bebeklerde daha fazladır. (Tip 1 Diyabet, Çölyak hastalığı, Obezite, Koroner Kalp Hastalıkları)
- Bebeğin ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimine yardımcı olan anne sütü alınmadığında, dikkat azlığı sendromu, ilgisizlik gibi sorunlarla karşılaşılabilir.
- Anne sütü almayan bebekler daha sık ağlar.
Peki nasıl beslenmeliler?
Mümkünse hazır mama, değilse hayvan sütleri verilebilir. Anne sütü almayan bebekler normalde aldıkları süt ya da mamalara devam etmelidirler. Kusma ve ishalle kaybedilen sıvı ve mineraller, ağızdan alınan sıvılar, bağırsak florasını düzenleyen probiotikiçeren tozlar kullanılarak giderilebilir.
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