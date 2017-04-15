Asya Olimpiyatları’na Türk damgası

Bu yıl Asya Olimpiyat Komitesi tarafından Türkmenistan’ın ev sahipliğiyle 17 Eylül’de yapılacak 5’inci Asya Kapalı Salon Dövüş Sanatları Oyunları (AIMAG) öncesi Türk müteahhitlik firması Polimeks adını sektöre altın harflerle yazdırdı. Şirket hem Aşkabat Havaalanı hem de Olimpiyat kompleksine imza attı. Biz de 2016 yılı itibariyle dünyanın 40’ıncı, Türkiye’nin birinci inşaat şirketi olan Polimeks’in kurduğu ‘Çölde Türk Şehri’ni geçen hafta ziyaret ettik.

45 BİN KİŞİLİK STADYUM

Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, tesislerin yapımına 2010 yılında altı ay süren hafriyat işlemiyle başlandığını söyledi. Eylül ayında yapılacak olimpiyat oyunları için firma yedi ay önceden anahtar teslimi yapmış. Aşkabat Olimpiyat Kompleksi’ndeki 45 bin kişilik stadyum, 15 bin kişilik arena, 5 bin kişilik su sporları merkezi, 4 bin kişilik kapalı tenis kompleksi, 5 bin kişilik kapalı atletizm salonu, 450 ve 800 yatak kapasiteli iki otel, 1000 kişilik restoran, 12 bin kişi kapasiteli sporcu rezidansları, kültür merkezleri inşa edilmiş. Kompleks, aynı zamanda tesislerine doğrudan ulaşım sağlayan beş kilometrelik monoray sistemi sayesinde dünyada kendi toplu ulaşım altyapısı olan tek merkez. Bu inanılmaz tesisler için gün gelmiş 38 bin işçi çalışmış.

TÜRKİYE KAZANDI

Aşkabat Uluslararası Havalimanı’nı tamamlayan şirketin başkanı Erol Tabanca süreci şöyle anlattı: Bu iki proje Türkmenistan’ın uluslararası platformlardaki dışa dönük yüzü olacak. Bu projeleri A’dan Z’ye tasarlamış ve inşasını tamamlamış olmaktan tüm Türk firmaları adına gurur duyuyoruz. Türkmenistan’da toplam 11 milyar dolarlık iş yaptık. Yüzde 72 oranında paramız Türkiye’ye giriş yaptı” dedi.

Rakamlarla Aşkabat Uluslararası Havaalanı

- Havaalanında bulunan 463 bin 520 metrekare çim alana 114 futbol sahası yapılabilir.

-40 bin metrekare cephe camı ile 10 tane futbol sahası büyüklüğünde alan kaplanabilir.

- Havaalanında kullanılan 280 bin 120 metrekare cephe ve 440 bin metrekare duvar ve yer kaplamaları ile Vatikan gibi küçük bir ülkenin yarıdan fazlası kaplanabilir.

- Kullanılan 31 bin 828 metrekare parke ile dünyanın en büyük basketbol salonlarından biri olan Staples Center’ın zemini 76 kere kaplanabilir.

- Havaalanı inşaatında kullanılan 24 bin ton çelik ile 10 bin ton ağırlığındaki Eiffel kulesinden 2,4 tane üretilebilmektedir.

- 980 metre yürüyen bant ve 700 metre yürüyen merdiven 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden daha uzundur.

- Havaalanı inşaatında, 7 bin 580 tır ile 30 milyon 320 bin kilometre yol kat edilmiştir ve bu mesafe dünyanın çevresinde 756 tura eşdeğerdir.

- Havaalanındaki bilgisayar sisteminde altı trilyon fotoğraf saklanabilir.

GUINNESS’LİK PROJELER

Polimeks kurulduğu günden bu yana toplumun farklı ihtiyaçlarına yönelik pek çok görkemli yapı projesini hayata geçirdi ve bazı projeleriyle, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Dünyanın En Büyük Kapalı Dönme Dolabı (57 m) ile Kültür ve Dinlenme Merkezi, Dünyanın En Büyük Mimari Yıldız Formu (3240 m2) ile Televizyon Kulesi, Dünyanın En Büyük Bronze Bas Rölyefi (117,84 m2) ile Hatıra Parkı, Dünyanın En Uzun Desteksiz Bayrak Direği (133m) ile Bayrak Direği Guinness rekorlar kitabına giren proje örnekleri. Uluslararası Aşkabat Havalimanı, World Record Academy tarafından ‘Dünyanın En Büyük Kuş Formundaki Yapısı’ rekor tescili ile onurlandırıldı.