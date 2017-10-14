Avrupa’nın ortasında mikro ülke kurdu
Sırbistan ve Hırvatistan arasında bulunan 7 kilometre karelik sahipsiz topraklarda kendi ütopik ülkesini kurmaya çalışan Vit Jedlicka, İstanbul Levent’te konsolosluk açtı. Dahası Türkiye’den 55 bin vatandaşlık başvurusu aldı. Kapitalizme, insan sömürüsüne ve vergiye karşı olan Jedlicka ile bir araya geldik. Ülkesi Liberland’ı inşa etme projesini konuştuk.
- ZAHİT KAPLAN
Birleşmiş Milletler’in ‘kuvvet kullanma yasağı’ ile bir ülkenin bir başka ülkeyi işgalinin önüne geçilmişti. Geleneksel ülke kazanma yolu olan ‘savaş’ artık işlevsizdi. Peki, yeni bir devlet ilan etmek için ne gerekiyor? Böyle bir şey mümkün mü?
Uluslararası hukukta bir kavram çıkıyor önümüze: Terra Nullius. Yani hiçbir devletin egemenliğine tabi olmayan, hiçbir ülkenin hak iddia etmediği toprak parçası… Böyle bir durumda, bir kimse o toprak parçasında devlet ilan etse, kimsenin karşı çıkmaya hakkı olmuyor. Tabii temel sorun, devlet ilanı ciddiye alınır mı, tanıyan olur mu? Yugoslavya’nın dağılışı Balkanlar’da birçok savaşa neden oldu. Bunlardan biri de Sırbistan ile Hırvatistan arasında oldu. İki ülke arasında 1947 yılına dayanan bir sınır anlaşmazlığı vardı. Bir küçük toprak parçası hariç, sınırlar belli olduğunda, her iki ülkenin de tampon bölge saydığı ‘Gornja Siga’ isminde 7 kilometrekarelik alan Terra Nullius hale geldi. 30 yıl boyunca ne Hırvatistan ne Sırbistan ne de bir başka ülke tarafından sahiplenildi. Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği Sırbistan sınırları içinde yer alan bu bölge hakkında Sırp Hükümeti resmi bir yazıyla ‘hak iddia etmediğini’ belirtti. Uluslararası suyolu olan Tuna Nehri kenarındaki bu yer, fırsatçı bir kişi tarafından keşfedildi. Vit Jedlicka, bir Çek Cumhuriyeti vatandaşı, karısı ve bir arkadaşıyla 13 Nisan 2015’te Liberland’ı ilan etti. Sırbistan-Hırvatistan arasında, tam ismi Özgür Liberland Cumhuriyeti olan devletçik için web sitesi kuruldu. Başlangıçta Liberland yalnızca bir e-devlet gibiydi. Vit Jedlicka, işi ciddiye bindirdi. Gelecekte bir sorun olmaması için Sırbistan’dan yazı istedi. Sırp Hükümeti, Jedlicka’ya teminat verdi. O bölgeden asla hak iddia etmeyeceğini açıkladı.
KAPİTALİZME KARŞI YÜRÜYÜŞ
Jedlicka, Çek Cumhuriyeti’nde, 6 Eylül 1983’te doğdu. Kendi tabiriyle, ‘kapitalizme karşı’ bir yürüyüşe çıkmıştı. Yeni bir devlet modeli arayışındaydı, Liberland’ı kuracağı yeri keşfetmeye çalışıyordu. Sonunda bu bölgeyi, kimsenin hak iddia etmediği, Tuna Nehri kıyısında, Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan’ın sınırında yemyeşil bereketli bir arazi buldu. Fırsatı kaçırmadı. Önce Hırvatistan’ın engelleriyle karşılaştı. Hırvatistan bu fırsatçılıktan hoşlanmamıştı. Jedlicka, Hırvat sınır polisi tarafından tutuklandı. Fakat sonrasında serbest bırakıldı. Lakin Hırvatistan’ın yapacağı hiçbir şey yoktu. Sınırları içinde gözüken Sırbistan dahi bu bölgeden hak iddia etmemişti. Artık Jedlicka’nın hayallerini gerçekleştirmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştı.
AB, BM VE ABD İLE DİRSEK TEMASI
Vit Jedlicka, kolları sıvadı, kapı kapı gezmeye başladı. Önce memleketinden, Çek Cumhuriyeti’nden başladı. Ardından Liberland’ın komşusu Sırbistan ile ilişkiler geliştirdi. Belgrad’da bir ofis açtı ve vatandaşlık başvuruları için konsolosluk hizmeti görmeye başladı. Jedlicka Avrupa Birliği ve ABD Senatosu’yla görüşmeler yaptı. Birleşmiş Milletler’den yol haritası istedi. Devlet olarak tanınmak için ne gerekiyorsa yapmak istiyordu. Henüz bir sonuç alamadı. Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Organizasyonu (UNPO) ile dirsek temasına giren Liberland’ın, her şeyden önce bir Liberland halkına ihtiyacı vardı.
ÜTOPİK ÜLKEYE FANTASTİK MİMARİ
Liberland’ın yemyeşil ormanlarına kıymadan, Tuna Nehri’ni bulandırmadan nasıl bir ülke kurulacak, bu merak konusu. Şimdiye kadar teklif edilen mimari modellere bakılırsa o alan tümüyle yüksek konutların, devasa projelerin yeri olarak görünüyor. Fakat Jedlicka bambaşka bir başlangıca imza attı. Uluslararası sularda, Tuna Nehri’nin Liberland kıyısında bir tekneyle yerleşime başladı. Henüz yapılaşma yok, Tuna’nın zaman zaman yükselen sularına karşı da kolay bir çözüm üretmiş oldu.
İSTANBUL’DA BÜYÜKELÇİLİK AÇTI
Jedlicka ile İstanbul’da katıldığı konferans sonrası röportaj yaptım. Paylaştığı bilgiler ilginçti. Jedlicka, Liberland için vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenlere bir müjde verdi. İstanbul, Levent’te fahri konsolosluk açtıklarını belirtti. Vatandaşlık başvurusu tek başına yeterli değil. Liberland için hayali olan, ciddiye alan, orada bir gelecek kurabilmek için çaba harcayacak insanları arıyor Jedlicka. Yeter ki ırkçı, komünist, radikal olmayın, geçmişinizde suç da yoksa Liberland için uygun bir adaysınız. Liberland’ın bayrağı ve devlet arması hazır. Henüz anayasası yok. Jedlicka tüm dinlere saygı gösteriyor, anayasanın birlikte hazırlanmasından yana. Bu nedenle de Liberland halkının oluşmasını bekliyor.
HALKTAN VERGİ ALMAYACAK
Vit Jedlicka gereksiz vergilere karşı çıkıyor. Hayatı zorlaştıran bürokrasiye de sıcak bakmıyor. Her şeyin sade, anlaşılır ve basit olmasını istiyor. Devlet ilan ederken kullandığı ve asla değişmesini istemediği tek bir sloganı var: Yaşa ve yaşat! Bunun bir farklılık katacağına inanıyor. Jedlicka, farklı olanı reddetmenin doğal sayıldığı bu zamanda, özgürlüğe daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söylüyor. Fakat bu henüz üstünde tuğla örülmemiş hayali bir devlet için söylenen sözler. Gerçekleştiğinde nasıl uygulanacağı belirsiz.
TÜRKİYE’DEN 55 BİN KİŞİ BAŞVURDU
Vit Jedlicka, Liberland’ı devlet olarak ilanından bu yana 484 bin vatandaşlık başvurusu aldı. İnternet üzerinden alınan vatandaşlık başvurularının 55 bini Türkiye’den. Ülkesini tanıtmak için geçtiğimiz hafta sonu Kültür Bakanlığı, Tika ve Al Jazeera sponsorluğunda İstanbul’da düzenlenen AL Sharq konferansına katılan Jedlica şu bilgileri verdi: Vatandaşlık başvurusu yapanların çoğu mimar. Henüz bir şey inşa edilmedi. Fakat Monaco, Lihtenştayn, Hong-Kong ya da Singapur gibi minik ülkeleri kendimize rakip görmeye başladık. Hatta bu yolda lider ülke olmayı dahi hayal eder hale geldik.
Yeter ki ırkçı, komünist, radikal olmayın, geçmişinizde suç da yoksa Liberland için uygun adaysınız. Burada her şey basit ve sade. Bürokrasi ve vergi yok!
HER YERDEN BAĞIŞ YAĞIYOR
Liberland’ın ana dili Liberlandca, İngilizce’ye yakın bir dil. Para birimi Merit. Jedlicka, dünyadan birçok kişiden bağışların geldiğini belirtiyor. Bu sayede tüm zamanını ülke ülke gezmek için harcıyor. Son olarak Polonya’da Genç Diplomatlar Forumu’na katıldı. Önümüzdeki günlerde Norveç ve ardından Bosna ve İngiltere’de olacak. Liberland’ı tanıtmak için yoğun şekilde çalışıyor. Sonuçta bu çabaları bir karşılık bulur ve yeni bir karar aşamasına gelebilirse, Liberland’ın inşası başlayabilir. Biz de 7 kilometre karelik ufacık bir alanda nasıl bir devlet kurulabilir görmüş olacağız.
HARİTADA OLMAYAN GÖRÜNMEZ ÜLKELER
Dünya üzerinde hiçbir ülkeye ait olmayan iki toprak parçası bulunuyor. Bu topraklardan biri Batı Antarktika’daki Marie Byrd Land diğeri ise Mısır ve Sudan arasındaki Bir Twail bölgesi. Marie Byrd Land, Türkiye’nin iki katı büyüklüğünde.
ÇİFTÇİ BAYRAĞINI DİKTİ
Sahiplenilmeyen bir bölgenin adı da Bir Tawil. Mısır ile Sudan sınırında 2060 kilometrekarelik üçgen bir bölgeyi her iki ülke de sahiplenmiyor. Sebebi ise her iki ülkenin de Kızıldeniz’e bakan daha büyük bir bölgeyi, Hala’ib Üçgeni’ni istemeleri. Her iki ülke de “Büyük üçgeni ben alayım, küçük üçgen sana kalsın” kavgasında. Bu arada ABD Virginialı çiftçi Jeremiah Heaton, Bir Tawil’e el koyup bayrağını dikiyor, kızını prenses ilan ediyor. Gelecekte burayı tarım alanına çevirmeyi planlıyor.
DÖRT KİŞİLİK KRALLIK
1967’de İngiliz Roy Bates’ın deniz üzerindeki kayalığa kurduğu Sealand’in hukuki statüsü tartışmalı. Bates, 1974’te anayasa düzenlemiş, ülkesine bir bayrak, milli marş, para birimi, gazete ve futbol takımı oluşturmuş. Hatta bir vakit KKTC takımıyla futbol karşılaşması bile düzenlemiş, maçı Sealand 6-1 almış. 2012’de ölen Bates’in yerini de torunu Michael almış. Nüfusu dört olan Sealand vatandaşlık başvurularını kabul ediyor.
ÇİN DENİZİ’NDEKİ NEVERLAND
Yeri gelmişken ek bir bilgi daha verelim. Dünya üzerinde en çok ihtilafa düşülen yer iSpartly Adaları.Güney Pasifik’teki ıssız takımadalar 750 adacıktan oluşuyor. Dört kilometrekarelik toprak toplam 425 bin kilometrekarelik denize yayılmış.Zengin balıkçılık alanları, olası petrol ve gaz yüzünden altı ülke burası üzerinde hak iddia ediyor: Filipinler,Çin, Tayvan, Vietnam, Malezya, Brunei. Filipinler adalarda yaşamak için ücret öneriyor. Ne var ki ücret kimseye cazip gelmiyor. Zira tropikal cennetin turu yarım saatte bitiyor.
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