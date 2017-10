Avrupa’nın ortasında mikro ülke kurdu

HER YERDEN BAĞIŞ YAĞIYOR

Liberland’ın ana dili Liberlandca, İngilizce’ye yakın bir dil. Para birimi Merit. Jedlicka, dünyadan birçok kişiden bağışların geldiğini belirtiyor. Bu sayede tüm zamanını ülke ülke gezmek için harcıyor. Son olarak Polonya’da Genç Diplomatlar Forumu’na katıldı. Önümüzdeki günlerde Norveç ve ardından Bosna ve İngiltere’de olacak. Liberland’ı tanıtmak için yoğun şekilde çalışıyor. Sonuçta bu çabaları bir karşılık bulur ve yeni bir karar aşamasına gelebilirse, Liberland’ın inşası başlayabilir. Biz de 7 kilometre karelik ufacık bir alanda nasıl bir devlet kurulabilir görmüş olacağız.

HARİTADA OLMAYAN GÖRÜNMEZ ÜLKELER

Dünya üzerinde hiçbir ülkeye ait olmayan iki toprak parçası bulunuyor. Bu topraklardan biri Batı Antarktika’daki Marie Byrd Land diğeri ise Mısır ve Sudan arasındaki Bir Twail bölgesi. Marie Byrd Land, Türkiye’nin iki katı büyüklüğünde.

ÇİFTÇİ BAYRAĞINI DİKTİ

Sahiplenilmeyen bir bölgenin adı da Bir Tawil. Mısır ile Sudan sınırında 2060 kilometrekarelik üçgen bir bölgeyi her iki ülke de sahiplenmiyor. Sebebi ise her iki ülkenin de Kızıldeniz’e bakan daha büyük bir bölgeyi, Hala’ib Üçgeni’ni istemeleri. Her iki ülke de “Büyük üçgeni ben alayım, küçük üçgen sana kalsın” kavgasında. Bu arada ABD Virginialı çiftçi Jeremiah Heaton, Bir Tawil’e el koyup bayrağını dikiyor, kızını prenses ilan ediyor. Gelecekte burayı tarım alanına çevirmeyi planlıyor.

DÖRT KİŞİLİK KRALLIK

1967’de İngiliz Roy Bates’ın deniz üzerindeki kayalığa kurduğu Sealand’in hukuki statüsü tartışmalı. Bates, 1974’te anayasa düzenlemiş, ülkesine bir bayrak, milli marş, para birimi, gazete ve futbol takımı oluşturmuş. Hatta bir vakit KKTC takımıyla futbol karşılaşması bile düzenlemiş, maçı Sealand 6-1 almış. 2012’de ölen Bates’in yerini de torunu Michael almış. Nüfusu dört olan Sealand vatandaşlık başvurularını kabul ediyor.

ÇİN DENİZİ’NDEKİ NEVERLAND

Yeri gelmişken ek bir bilgi daha verelim. Dünya üzerinde en çok ihtilafa düşülen yer iSpartly Adaları.Güney Pasifik’teki ıssız takımadalar 750 adacıktan oluşuyor. Dört kilometrekarelik toprak toplam 425 bin kilometrekarelik denize yayılmış.Zengin balıkçılık alanları, olası petrol ve gaz yüzünden altı ülke burası üzerinde hak iddia ediyor: Filipinler,Çin, Tayvan, Vietnam, Malezya, Brunei. Filipinler adalarda yaşamak için ücret öneriyor. Ne var ki ücret kimseye cazip gelmiyor. Zira tropikal cennetin turu yarım saatte bitiyor.