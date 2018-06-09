Babaları gülümsetecek hediyeler Kiğılı’da!

Babalık heyecanını yeni yeni yaşayan genç yeteneklerden, çoktan uzmanlaşmış olanlara kadar tüm babaları mutlu edecek seçenekler sunuyor. Canlı ve enerjik tonlardaki tişört seçenekleri, rahat ve nefes alan kumaşlarla hazırlanan gömlekler ile hem rahat hem şık bermuda şortlar, babalar için doğru tercih olabilir. Her yaştan ve her tarzdan babalar için, Kiğılı’nın İlkbahar/Yaz koleksiyonunda 2 adet tişört 59,98 TL ve 2 adet gömlek 99,98 TL fiyatlarla satışa sunuluyor. Babalar gününe özel uygulanan fırsatlara ek olarak, Zubizu ile işbirliği yapan Kiğılı, 300 TL ve üzeri alışverişlerde ayrıca %10 indirim uyguluyor.