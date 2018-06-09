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Babanıza en güzel hediyeler D’S Damat'ta

Babalar gününde babanıza verebileceğiniz en güzel hediyeler %50 indirim fırsatıyla D’S Damat mağazalarında sizleri bekliyor. Üstelik 200 TL ve üzeri alışverişlerinize parfüm hediye!

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En modern kumaşları usta bir terzilikle birleştirerek kendinden emin siluetlerle şehirli erkeğin doğaya ve özgürlüğe olan tutkusunu ön plana çıkartan D’S Damat 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu baharın ve yazın renkli enerjisini babanızın üzerine taşıyacak. Kolay ütülenen kumaşı ile Easycare gömlekler ve yolculuklar sırasında başa gelebilecek tüm ihtimaller özenle düşünülerek hazırlanan Travel Serisi takım elbise ve gömlekler bu yaz yoğun babaların hayatını kolaylaştırmak için birebir. Örme kumaşlı ekose ve çizgili ceketlerin yoğun etkisi, denim gömleğin işlevsel şıklığı ve her kombine uyan chino pantolonlar bu yaz babanıza yepyeni bir tarz sunacak. Denizlerin maviliği ve sıcak yazın tropik teması casual tarzı yeniden yorumluyor. Mavi, beyaz ve kırmızı üç ana rengiyle marin teması, deniz aşığı babaları çağırıyor. 

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