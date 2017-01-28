Başkan Amcaları öğrencileri unutmadı
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının sömestr tatiline girmesiyle birlikte karne heyecanı yaşayan öğrencilere sürpriz hediye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den geldi.
Alaşehir’de çocukları “Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2” adlı tiyatro oyunuyla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi çocukların karne sevincini ikiye katladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir’de sömestr heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincini ‘Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2’ adlı tiyatro oyunuyla ikiye katladı. Arkadaşlığın, dayanışmanın ve dürüstlüğün önemi vurgulanan oyunda çocuklar keyifli zaman geçirdi. Düzenlenen tiyatro gösterisi nedeniyle memnuniyetini paylaşan öğrencilerin velileri ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.