Batı acımasız Türkiye müşfik

Türkiye’de yaklaşık üç milyon Suriyeli yaşıyor. Ancak evimizi kapılarımızı açtığımız mülteci kardeşlerimizin hakkında gerçekten ne biliyoruz? Bu sorular aklımızdan geçerken TRT’de tam da sorularımıza cevap veren bir belgesel çıktı karşımıza. ‘Yüreğimize Sığınanlar’ın yapımcısı ve yönetmeni Zehra Aşcı ile konuştuk.

Toplumda farkındalık oluşturan programın hayata geçmesinde ona bir olayın vesile olduğunu anlatan Zehra Aşcı, “2011’den beri Suriye’deki iç savaşı biliyoruz. Benim bu projeyi hayata geçirmemde de Macaristan’ın N1 TV kanalı kameramanı Petra Laszlo etkili oldu. Meslektaşım Macaristan polisinden kaçan bir mülteciye çelme takmıştı. Bir insanlık dram yaşanırken, bir insanlık ayıbı nasıl gerçekleşebilir? Biz şu an da en çok sığınmacıya kapılarını açan ülkeyiz. Ben de bu olaylar üzerine bu projeyi hazırladım. Önce TRT Haber Daire Başkanı Yaşar Taşkın Koç ile sonra AFAD Başkanı Halis Bilden ile görüştüm. Ve her şey su gibi akıp geçti” dedi.

AFAD personeli için ‘gizli kahramanlar’ tanımını yapan Zehra Aşcı şöyle devam etti: 9 bin nüfuslu Adıyaman çadır kente gittiğimizde bir hikayeye tanık oldum. Yaşadığı kente bomba yağan 20 yaşındaki bir çocuğun başına okul yolunda şarapnel parçası düşüyor. Bilincini kaybeden çocuk gözünü Adıyaman’da açıyor. Çocuğun boyundan aşağısı tutmuyor. Çadır kente yerleştikten bir süre sonra AFAD personelinden Salih ve Erkan, GATA’da bu işlerin iyi yapıldığını öğreniyorlar. Altı ay tedavi gören çocuğun yanına ailesi gidemiyor. Ve çocuk çadır kente yürüyerek giriyor” diyor.

Hepsi ülkelerine geri dönmek istiyor. “Yeter ki bir çadırım olsun başıma bomba yağmasın” diyorlar. Biz millet olarak sadakamızı da zekatımızı da veriyoruz. Çok güç şartlarda yaşayıp çok dolaşmışlar ve kapana sıkıştıkları anda buraya gelmişler. Her zaman başlarının üzerinde Türklerin yeri olduğunu söylüyorlar. Gazeteci bir kadın, “Batı münafık ama Türkiye öyle değil” diyordu. Biri de “Biz orada Müslümanlığı yaşayamadık, burada yaşıyoruz” diyor. Fanusun içinde bu dualarla korunduğumuzu düşünüyorum. Allah’ın izniyle bizim ülkemize hiçbir şey olmaz.

ÇADIR KENT İMKANLARI

Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için Türkiye elbette çok şey yapıyor ama dışarıdan yardım geliyor. Hani bir bankadan maaş çekiyor Suriyeliler diye bir fotoğraf vardı sosyal medyada. İşte o bankadan, dışarıdan gelen paraları alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman nakit para vermiyor. Bütün temel insani ihtiyaçlar karşılanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde engelli sınıfından anaokuluna tüm okullar, 7/24 sağlık hizmetleri var. Genç meslekleri, el beceri kursları, Türkçe dersleri var. Mesela herkes üniversiteye gidemiyor. TÖMER’in açtığı Türkçe kursundan yeterli ‘Evet’i almazsa üniversiteye giremiyor. Çünkü eğitim Türkçe gitse de bir şey anlamaz ki. Bir de boş kontenjan varsa giriyorlar. Mesela çok fazla elektrik ve su kullanma ihtimalleri yok. Çünkü kotaları var. Herkesin bir mutfağı var. İlk başlarda karavana yemekler veriliyormuş. Bizim yemek kültürümüzle aynı olmadığı için ziyan olacağını düşünüp, mutfak teşrifatı veriyorlar. Şimdi her çadır kentin içinde market var. Her bireyin aylık 100 TL mutfak masrafı var.

HANGİ BAYRAMI KUTLAYACAĞIZ?

Suriye’nin Azeziye bölgesinde yaşayan Hasan El Fariz, 15 çocuk sahibi. Suriye’de yaşadıklarını El Fariz şu sözlerle anlatıyor: Halep’te demircilik yapıyordum. 2011-2012 senelerinde Mualif güçler Esad’la çatışmaları durdurmak için barış yapmayı teklif etti. Altı ay sonunda uçaklarla, tanklarla, bombalarla bizden birçok masumu öldürdüler. Büyük oğlum Yasin el Faris vurularak öldürüldü. Büyük oğlum öldürüldükten bir ay sonra diğer oğlum Wessim sırtından isabet alarak yaralandı. Oğlum Türk ambulanslarıyla hastaneye taşındı. Türk doktorları onu kurtardı. Olaydan birkaç ay sonra diğer oğlum Ömer’in şehit olduğu haberi geldi. Ailemi korumak için Türkiye’ye geldiğimizde hükümet yetkilileri bizi karşıladı ve her konuda destek sağladılar. Diğer oğlum Esad güçleriyle savaşmaya devam ediyor. Vatan ruhtur, kendimdir, dostlarımdır, candır, ailemdir, oğlumdur, atalarımdır yani bizi biz yapan her şeydir. Türkiye’ye geldiğimizde gurbetteymiş gibi hissetmedik. Hangi bayramı yapacağız? Her evden ya yaralı ya da şehit var. Benim bir oğlum savaşta, biri yaralı, iki tane de şehit oğlum var. Ve insanlar hala bayramdan bahsediyor.

ÖLMEDİĞİMİZ İÇİN ALLAH’A DUA EDİYORDUK