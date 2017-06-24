Batı acımasız Türkiye müşfik
Ramazan Bayramı ne yazık ki tüm İslam coğrafyasında aynı coşkuyla kutlanamıyor. Çadır kentte yaşama tutunan Suriyeliler ile buluşup bayrama dair duygularını ve hayallerini dinledik. “Biz orada Müslümanlığı yaşayamadık, burada yaşıyoruz” diyen mülteci kardeşlerimiz bakın neler anlattı...
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
Türkiye’de yaklaşık üç milyon Suriyeli yaşıyor. Ancak evimizi kapılarımızı açtığımız mülteci kardeşlerimizin hakkında gerçekten ne biliyoruz? Bu sorular aklımızdan geçerken TRT’de tam da sorularımıza cevap veren bir belgesel çıktı karşımıza. ‘Yüreğimize Sığınanlar’ın yapımcısı ve yönetmeni Zehra Aşcı ile konuştuk.
Toplumda farkındalık oluşturan programın hayata geçmesinde ona bir olayın vesile olduğunu anlatan Zehra Aşcı, “2011’den beri Suriye’deki iç savaşı biliyoruz. Benim bu projeyi hayata geçirmemde de Macaristan’ın N1 TV kanalı kameramanı Petra Laszlo etkili oldu. Meslektaşım Macaristan polisinden kaçan bir mülteciye çelme takmıştı. Bir insanlık dram yaşanırken, bir insanlık ayıbı nasıl gerçekleşebilir? Biz şu an da en çok sığınmacıya kapılarını açan ülkeyiz. Ben de bu olaylar üzerine bu projeyi hazırladım. Önce TRT Haber Daire Başkanı Yaşar Taşkın Koç ile sonra AFAD Başkanı Halis Bilden ile görüştüm. Ve her şey su gibi akıp geçti” dedi.
AFAD personeli için ‘gizli kahramanlar’ tanımını yapan Zehra Aşcı şöyle devam etti: 9 bin nüfuslu Adıyaman çadır kente gittiğimizde bir hikayeye tanık oldum. Yaşadığı kente bomba yağan 20 yaşındaki bir çocuğun başına okul yolunda şarapnel parçası düşüyor. Bilincini kaybeden çocuk gözünü Adıyaman’da açıyor. Çocuğun boyundan aşağısı tutmuyor. Çadır kente yerleştikten bir süre sonra AFAD personelinden Salih ve Erkan, GATA’da bu işlerin iyi yapıldığını öğreniyorlar. Altı ay tedavi gören çocuğun yanına ailesi gidemiyor. Ve çocuk çadır kente yürüyerek giriyor” diyor.
Hepsi ülkelerine geri dönmek istiyor. “Yeter ki bir çadırım olsun başıma bomba yağmasın” diyorlar. Biz millet olarak sadakamızı da zekatımızı da veriyoruz. Çok güç şartlarda yaşayıp çok dolaşmışlar ve kapana sıkıştıkları anda buraya gelmişler. Her zaman başlarının üzerinde Türklerin yeri olduğunu söylüyorlar. Gazeteci bir kadın, “Batı münafık ama Türkiye öyle değil” diyordu. Biri de “Biz orada Müslümanlığı yaşayamadık, burada yaşıyoruz” diyor. Fanusun içinde bu dualarla korunduğumuzu düşünüyorum. Allah’ın izniyle bizim ülkemize hiçbir şey olmaz.
ÇADIR KENT İMKANLARI
Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için Türkiye elbette çok şey yapıyor ama dışarıdan yardım geliyor. Hani bir bankadan maaş çekiyor Suriyeliler diye bir fotoğraf vardı sosyal medyada. İşte o bankadan, dışarıdan gelen paraları alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman nakit para vermiyor. Bütün temel insani ihtiyaçlar karşılanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde engelli sınıfından anaokuluna tüm okullar, 7/24 sağlık hizmetleri var. Genç meslekleri, el beceri kursları, Türkçe dersleri var. Mesela herkes üniversiteye gidemiyor. TÖMER’in açtığı Türkçe kursundan yeterli ‘Evet’i almazsa üniversiteye giremiyor. Çünkü eğitim Türkçe gitse de bir şey anlamaz ki. Bir de boş kontenjan varsa giriyorlar. Mesela çok fazla elektrik ve su kullanma ihtimalleri yok. Çünkü kotaları var. Herkesin bir mutfağı var. İlk başlarda karavana yemekler veriliyormuş. Bizim yemek kültürümüzle aynı olmadığı için ziyan olacağını düşünüp, mutfak teşrifatı veriyorlar. Şimdi her çadır kentin içinde market var. Her bireyin aylık 100 TL mutfak masrafı var.
HANGİ BAYRAMI KUTLAYACAĞIZ?
Suriye’nin Azeziye bölgesinde yaşayan Hasan El Fariz, 15 çocuk sahibi. Suriye’de yaşadıklarını El Fariz şu sözlerle anlatıyor: Halep’te demircilik yapıyordum. 2011-2012 senelerinde Mualif güçler Esad’la çatışmaları durdurmak için barış yapmayı teklif etti. Altı ay sonunda uçaklarla, tanklarla, bombalarla bizden birçok masumu öldürdüler. Büyük oğlum Yasin el Faris vurularak öldürüldü. Büyük oğlum öldürüldükten bir ay sonra diğer oğlum Wessim sırtından isabet alarak yaralandı. Oğlum Türk ambulanslarıyla hastaneye taşındı. Türk doktorları onu kurtardı. Olaydan birkaç ay sonra diğer oğlum Ömer’in şehit olduğu haberi geldi. Ailemi korumak için Türkiye’ye geldiğimizde hükümet yetkilileri bizi karşıladı ve her konuda destek sağladılar. Diğer oğlum Esad güçleriyle savaşmaya devam ediyor. Vatan ruhtur, kendimdir, dostlarımdır, candır, ailemdir, oğlumdur, atalarımdır yani bizi biz yapan her şeydir. Türkiye’ye geldiğimizde gurbetteymiş gibi hissetmedik. Hangi bayramı yapacağız? Her evden ya yaralı ya da şehit var. Benim bir oğlum savaşta, biri yaralı, iki tane de şehit oğlum var. Ve insanlar hala bayramdan bahsediyor.
ÖLMEDİĞİMİZ İÇİN ALLAH’A DUA EDİYORDUK
Nizip Çadır Kent’te yaşayan beş çocuk babası Salih İsa hayatını şu sözlerle özetliyor: Devlet tüm şehirlerin ve köyümüzün üstüne füze attı. Eşim ve çocuklarımla kardeşlerimizin yanına Nizip’e geldik. Suriye’de 1978’de hava kuvvetlerinde pilottum. Müslüman kardeşler olayı çıkınca hükümet her namaz kılan kişiyi Müslüman Kardeşler’dendir diye fişlemeye başladı. Bu yüzden beni ordudan ihraç edip Tedmur hapishanesine attılar. 17 sene hapishanede kaldım. Vücudumuz kanayana kadar kırbaçladılar bizi. Sürekli şiddet nedeniyle bazılarımız sakat kaldı. Duşa 10’ar kişilik gruplar halinde ve çıplak olarak gönderiliyorduk. Kaynar su altında kırbaçlanıyorduk. Bazıları hayatını kaybetti. Ölmediğimiz için Allah’a dua ediyorduk. Hayatta kalanlar saç sakal tıraşı için haftada bir berber getiriyorlardı. Yine 10’ar kişilik gruplar halinde meydana çıkarıyorduk. Berberler bildiğiniz katildi. Sağlıksız şartlarda onlarca insanı aynı jiletle kan revan içinde tıraş ediyordu. Pazartesi ve perşembe günleri idam günleriydi. O günlerde herkes oruç tutar ve fermanı beklerdi. Ben bayramda ülkeme gidemeyeceğim ama akrabalarımdan gidenler çok.
Suriyeli pilot, namaz kıldığı için ordudan ihraç edilip 17 yıl hapishanede işkencelerle tutuldu. Hücrede yapılan insanlık dışı zulümlerde binlerce kişinin ölümüne tanık oldu.
BOMBALARIN GÖLGESİNDE AŞK
Aşcı, birbirlerini hiç görmeyen iki kişinin aşk hikayesini anlatıyor: Aileleri ahbap olan iki gençten El Ahmet’in ailesi Türkiye’ye geliyor ama Ramie’nin ailesi Suriye’de kalıyor. Ahmet’in ailesi gelince Ahmet’in kız kardeşi Ramie ile iletişime geçiyor. Ramie, Ahmet’in kız kardeşine ulaşabilmek için Ahmet ile iletişime geçiyor. Bunlar konuşmaya başladıklarında da birbirlerinden hoşlanıyorlar. İkisi de birbirini hiç görmeyen ikili, görüşmeye devam ediyor. Bir süre sonra Ahmet evlenme teklifi ediyor ve Ramie de kabul ediyor. Ama biri Suriye’de biri Türkiye’de. Ahmet, Ramie’nin resmini istiyor. Ramie yollamıyor ve “Ailen beni gelip istesin” diyor. Savaş devam ederken aile sınırdan çıkıyor ve kızı istemeye gidiyor. Göstermelik bir düğün ile evlenmek istiyorlar. Ahmet, o gün havanın çok güzel olduğunu ve bu yüzden üzgün olduklarını söylüyor. Çünkü açık havlarda bomba uçakları daha fazla geliyormuş. Şimdi evliler ve ikisi de öğretmenlik yapıyor şu anda. Ahmet’in o sabrına da Ramie, kainat güzeli kadar güzel bir kadın.
SAVAŞ BENİ KANSER ETTİ
Aşcı, 22 yaşındaki bir gencin savaş yüzünden kanser olmasını ve tedavi sürecini şu sözlerle anlatıyor: Kanser hastası birinin hastalığı da Türkiye’ye geldiğinde geçiyor. Suriye’de hukuk okuyan 22 yaşlarındaki çocuk, “Bu savaş beni kanser etti” diyor. Gerçekten kanser oluyor ve tedavi için Türkiye’ye geliyor. Çocuk tüm tedavilerin sonunda bütün dünyanın muzdarip olduğu bu amansız hastalığı yeniyor. İyileştikten sonra eşiyle birlikte röportaj yapmak istedik. Ancak eşinin kimliği olmadığı için çocuk çadır kentte yaşarken, eşi merkezde akrabaları ile kalıyor. Üç aylık evli olup da bir araya gelemeyen çifti biz birleştirmek istedik ve gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra eşini de çadır kente yolladık.
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