Batı Türkiye’nin ne ölmesini ister ne de uyanmasını

- Evanjelizmin doğuşu? Tüm dünya üzerinde bu tarikata inanan insanların sayısı nedir? Evanjelistlerin hedef kitle kimlerdir?

Evanjelizmin sözcük manası kutsal kitaba yönelmektir. İznik konsülünden sonra kabul edilen dört İncil’den biri olan Yuhanna temel dayanağıdır. Yuhanna’nın mezarlığı İzmir Selçuk’ta olduğu iddia edilir. Bu manada biz Müslüman Türkler için Mekke, Medine, Kudüs neyse özellikle Evanjelist Protestan, püriten için de Ege aynı anlama gelir. Yuhanna’nın mezarının Ege Bölgesinde olduğu iddia edilir. Sadece Evanjelistler için Yuhanna’nın mezarı kutsal değildir, Ege Bölgesi de onlar için önemlidir. Çünkü 7 inayet dönemi kilisesi bu bölgede bulunmaktadır. Bunlar; Selçuk Efes, İzmir, Bergama, Salihli, Alaşehir, Denizli ve Akhisar’dadır. Bu 7 kilise Ege Bölgesinde yer almaktadır. Aslında belanın yedi türlüsü de Türkiye’dedir de denebilir.

- Evanjelizm bizi neden ilgilendiriyor?

Dünyadaki güç mücadelesinin 3 temel aktörü var bunları iki bağlamda ayırmak mümkün: İlki Katolik kilisesi ve Opus Dei. Buna Fetullah Gülen yapılanmasını da ekleyebiliriz. Bir diğeri Evanjelist Hristiyanlar diğer adı Siyonistlerdir. Yahudilikteki 12 Yahudi kabilesi, Hristiyanlığa 12 havari, Şii İslam’a 12 imam olarak sokulmuştur. Bugün Evanjelistler başta olmak üzere Hristiyan dünyası İsa Mesihi bekliyor. Çünkü onlara göre İsa çarmıha gerildi ve öldü. Yüce kitabımız Kur-an’ı Kerim’e göre çarmıha gerinen İsa’yı ihbar eden kişidir. Ama Kur-an’ı Kerim’de kesinlikle bir mehdi yoktur. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde uzaydan sinyaller yansıtarak herkesin mezhebine göre mehdi gönderecekler.

- Peki dini tahrip etmek için ne yapıyorlar?

Batı operasyonlarına dikkat ederseniz 1978’de Rusları Afganistan’a soktular. El- Kaide’ye 11 Eylül’de ikiz kulelere uçakla çarpma misyonu yüklediler. Taliban’a ve DEAŞ’a tarihi eserleri, mezarları, tapınakları ve dini yerleri bombalama misyonunu yüklediler. Önümüzdeki süreçte bu gruplara iki İslam mabedini yıktıracaklar. Biz de diyeceğiz ki zaten bunlar önüne gelen yeri yıkıyorlardı burayı da yıktılar.

- Türkiye’de ne gibi faaliyetler yürüttüler?

Türkiye’deki misyonerlik hareketleri sadece dini değildir. İktisadi ve siyasi hedefleri vardır. Osmanlı Türkiye’sinde Evanjelist Hristiyanların dört hareketi vardı. 1820’lerde İzmir’de okullar, hastaneler açmışlardı. Kilise dendiği zaman herkes bina arıyor ancak Evanjelist inancına göre kilise her bir insandır. Türkiye’de 50 binden fazla Evanjelist kilise var.

- Amaçları neydi?

1820’lerde İzmir’e geldiklerinde Türkleri Hristiyanlaştırmak istemişlerdi. Çok gayret etmelerine rağmen şunu gördüler, Türkler dini, vatanı, namusu konusunda hassas. Ve amaçlarına ulaşamadılar.

- Evanjelizm tarikatı ile FETÖ arasındaki benzerlikleri konuşacak olursak ne gibi benzerliklerden bahsedebiliriz?

Draw mescidini anlayamadan FETÖ hareketini anlayamayız. Bugün Draw mescidi hareketi adeta FETÖ hareketidir. FETÖ hareketi nasıl ki ev ev dolaşıp abla-ağabey formatındaysa Evanjelistlerde de aynı tarzdır. İkisi de parayı kullanır.

AMERİKA’NIN MİSYONU BELİRLENMİŞ KADERDİR

- Hollywood ve Evanjelizmin bağlantısı nedir? Amerikan bayrağı, bir algı operasyonu mudur?

Amerikan filmlerinde bayrak ve kiliseye özellikle vurgu yapılır. Mesela Matrix, Star Wars tamamen mesihi bir yapımdır. Avatar’da sağ beyin sol beyin çatışmasını görürüz. Zaten batı eğitim sistemi de böyle ilerler. Hollywood film endüstrisinin temeli şudur: Toprakları işgal edeceğine zihinleri işgal et. Amerika’nın bu anlamdaki misyonu belirlenmiş kaderdir.

- Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabulü ve ilanının şimdi olması neyi ifade ediyor?

Evanjelistler ve sağ kolu, Trump’ı içeride sıkıştırdığı için böyle bir karar almıştır. Trump ne Evanjelizm’i bilir ne olup biteni. Üç kere iflas etmiş yeniden ayağa kalkmış müteahittir. Amerika’da mücadele eden 2 güç vardır. Birincisi Pentagon, silah gücüdür, ikincisi Wall Street. Yani para ve sinemadır. Obama Wall Street’nın eseriydi. Trump ise Pentagon’un projesidir. Ancak unutulmaması gereken nokta şudur; İsrail son 10 yılda nüfusu artan değil azalan bir ülke. Özellikle Yahudilerin %20’si, İsrail devletinin yıkılmasından yanadır. Çünkü İsrail devletinin zamansız kurulduğunu, bunun da Yahudi şeriatına uygun olmadığını söylerler. Bu gruplar Amerika’nın Kudüs kararını ciddi manada protesto ediyor.

- Peki gidişat neyi gösteriyor?

Amerika’da bir iç mücadele var. Amerika içindeki Amerika ve İngiltere milliyetçileri arasında bir mücadele. Ancak İngiltere’de ikiye ayrılmış vaziyette. Bir tarafta hükümet ve küreselciler diğer tarafta ise kraliçe biraz yol ayrımında. Bir tarafta İran’ın da desteklediği Bitcoin zinciri, bir tarafta da doları yeniden dünyanın merkez parası haline getirmeye çalışan Amerikan milliyetçileri. Gidişat öncelikle bir para sonra ticaret savaşı, sonra orduların istihbarat savaşı, sonrası ise kimin kimi yeneceği ile ilgili savaşa gitmekte.

- Yahudi damadın Trump’ın başkanlık seçimlerindeki etkisi nedir?

Damadının çok büyük bir etki yok. Ama başkanlık seçiminde Trump’ın 2 kozu vardı. Biri yardımcısı Pence, çünkü o Evanjelist. Bugün tele vaiz dediğimiz Amerika’da televizyon istasyonu ve gazeteler sürekli evanjelist propaganda yaparlar. Bu anlamda Pence, Trump’ın başkan olmasında önemli bir role sahip olmuştur. Ama Amerikan kaynaklarında bir iddia var. 2001’li yıllarda Suudi Arabistan kraliyet ailesinin kökenlerinin Musevi olduğu iddiaları ortaya atıldı. Bu anlamda Musevi damadıyla Suudi Kral’ın ilişki kurması çok anormal değil. Zaten tarih boyunca Suudiler, İslam’ın iç yırtığıdır.

Müslüman Türkler için Mekke, Medine, Kudüs neyse Evanjelistler içinde 7 inayet kilisesinin bulunduğu Ege Bölgesi aynı anlamı taşır. Hatta 1820’lerde İzmir’e gelen eEvanjelistler Türkleri Hristiyanlaştırmak istemiş ama başaramamıştı.

Batı, Türkiye’nin ne ölmesini ne de uyanmasını ister. Ruslardan korktukları zaman bizim jandarma olmamızı istiyorlar. Ama yeniden imparatorluk kurmamızdan da korkuyorlar.