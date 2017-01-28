Batı’nın savaş çanları Kosova için çalıyor

Silah baronları hep aynı hayali kurarmış, “Ah bir savaş çıksa da, daha fazla silah satsak”

Savaş çıkaranlara da büyük prim verirlermiş... Eğer ille bir savaş çıkarılacaksa, çocuklar mutlaka ölmeliyse, siviller yurtlarını terk edecekse, bu savaşın nerede çıkacağını da bilenler varmış. Savaş bir yerde biterken, başka yerlerde hep başlarmış...

DEAŞ kullanışlı bir savaş malzemesi baronlar için. O yüzden onu çok seviyorlar. Dillerinden asla düşürmüyorlar. Bol bol konuşuyorlar, tartışıyorlar, uzattıkça uzatıyorlar, usandırana kadar konuşuyorlar ki, zaman geçsin, savaş sürsün, silahlar susmasın...

Sanki şu sıralar, aslında uzun bir süredir, yeni bir savaş yeri bulmuş gibiler. Savaş çıkarmada pek mahir, nutuklar atmada bire bir, çocuklar ölürken laf ebesi kim varsa, şimdilerde yeni bir yer doladılar ağızlarına. Mayıs 2016’dan beri, artan bir ivmeyle, New York Times, Russia Today, RFU/RL gibi birçok medya kuruluşu Kosova’da DEAŞ tehdidinden söz ediyor...

Carlotta Gall. New York Times gazetesinin deneyimli savaş muhabiri.12 yıl Afganistan-Pakistan bölgesinde çalıştı. 2013’ten sonra Tunus ve Kuzey Afrika. 1999-2001 arası Balkanlar’daydı Gall. Mayıs 2016’da Balkanlar’a yeniden döndü. New York Times, dünyaya duyurdu: Gazetecimiz 15 yıl sonra Kosova’da!

Gall Kosova’ya geldiği gibi en iyi bildiği şeyi yapmaya başladı. ‘İslam’ ve ‘terör’ kelimelerini yan yana getirmek için her yolu deniyordu. Bunu Afganistan, Pakistan ve Tunus’ta başarıyla yürütmüştü. Fakat Kosova’da zorlandı. Elinde birkaç küçük örnek ve basmakalıp cümlelerle, ne kadar Selefi, Vahhabi, Suudi Arabistan, Körfez destekli vakıf, insan varsa, sakallıları hatta Kur’an ve Arapça öğrenenleri, toptan DEAŞ sempatizanı ya da destekçisi ilan ediverdi.

“Kosova, DEAŞ için nasıl bereketli bir yer oldu? Bu soruyu, yayınladığı o meşhur analizin başlığı olarak seçti. Bir camiden, Cuma Namazı’ndan dağılan Kosovalı Müslümanların fotoğrafının üstüne, öylece koymuştu bu başlığı. Ardından birçok medya kuruluşu eğildi Kosova’ya. İddialar havalarda uçuştu. Kosova’da beş tane DEAŞ askeri eğitim kampı varmış. Başlarında eski UÇK komutanları eğitim veriyormuş. Selefi ve Vahhabi vakıflar, camiler, okullar Kosovalıları aşırılık yanlısı düşüncelere itiyormuş. Kosova Hükümeti son beş yıldır IMF’den aldığı paralardan iki milyar doları eski UÇK askerleri için harcamış, organize etmiş ve tahminlerine göre 500 kadar UÇK gazisi Suriye’de DEAŞ saflarında savaşıyormuş. Vesaire, vesaire...

Gerek Sırbistan’ın Sancak Bölgesi, gerek Bosna ve Hersek, gerek Kosova ve Arnavutluk için aynı iddialar ardı arkası kesilmeden sıralandı. Aylar boyu bu tür haberler birçok medya kuruluşunda döndü durdu.

Bal ve Kan

Bölge halkları iyi bilir, Balkan kelimesi iki Türkçe kelimenin birleşmesinden oluşmuş. Takriben 10 yıl bal gibi geçse, sonraki 10 yıl kan akarmış... Bu, bölgenin kaderi gibi görülüyor. Makedonya’da Arnavutlarla Makedonlar arasında, Kosova-Sırbistan arasında, Bosna ve Hersek’te Boşnak ve Sırplar arasında, değişmez, geçmez, soğumaz bir nefret var, bu doğru. Fakat tarihte, hiçbir dönemde bölgenin Müslüman halkları olan Boşnaklar, Türkler ya da Arnavutlar savaşı çıkaran taraf olmamışlardır. Fakat yine her zaman olduğu gibi Müslüman halklar savaş çıkarmak isteyenlerin hedefinde, menzilinde.

“Mart’ta ortalık karışacak”

Bu sözler Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Thomas E. Ricks’e ait. On gün önce, Foreign Policy dergisinde yayınladığı makalede ifade etti, ‘Sırplar Kosova’ya girerse Trump Kosova’yı bırakabilir.’ Hani demiştik ya, birileri savaşın nerede çıkabileceğini söylüyor. Fakat tahmin ya da kehanet olsun diye değil, adres göstermek için bunu yapıyor. Belgrad’ta Sırpların neler düşündüğünü biliyorum. Çünkü onlara göre bu analiz, aslında tüyo. Ricks’in iddiasına göre Sırplar Moskova’nın desteğini arkalarında daha fazla hissediyor. Eğer Kosova’ya girerlerse Putin destek verecek. Trump da Rusya ile ilişkilerini bozmamak için Kosova’yı gözden çıkaracak. Ki bu ve benzer ‘analizler’ sayesinde Sırplar Trump’ın yemini öncesi bunu denemek istedi. Belgrat’tan, üstünde her dilden ‘Kosova Sırbistan’dır’ yazan bir treni Kosova’ya yola çıkardılar. Kosova anında karşılık verdi. Fakat Sırplar, bunun sadece bir tatbikat olduğunu ima edercesine treni geri döndürdüler.

Balkanlar’da yeniden bir savaş çıkarılması gerekiyorsa, bunu Sırplar seve seve yapar. Tren hadisesi sonrası ne demişti Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, “Savaş çıkarsa oğullarımla beraber savaşa katılırım.”

Kosova’da Barış Çıkarmak

Ferizovik deriz, Arnavutlar Ferizay der. Kosova’da tatlı bir şehirdir. Camimiz orda avlusunu bir Ortodoks kilisesiyle paylaşır. Yine Kosova’da Deçan Manastırı vardır. Sırp İmparatorluğu’nun kurucusu Kral Stefan’ın yaptırmaya başladığı, ölünce de içinde defnedildiği manastır. İnşaatı 1327 yılında bitti. Osmanlı o zamanlar orada yoktu.1389 Kosova fethi sonrası Deçan, Sırpların kontrolündeki bölge olarak kaldı. Osmanlı oraya dokunmadı. Birçok dönemde Osmanlı Padişahları fermanlar gönderdi. Deçan’dan vergi alınmasın, piskopos dışarı çıktığında korunsun, kilise ve manastır binaları onarılsın diye. Bugün Dünya Mirasları Listesi’nde olabiliyorsa, UNESCO’nun koruması altında olduğu için değil, bizim Kosova’da çıkarttığımız barış sayesinde duruyor. Fakat gel gelelim, Belgrat’ta Osmanlı çekilmeden 250 olan cami sayısı bugün yalnızca bir tanedir. Bu da Sırpların savaş çıkarma meraklısı olmasından kaynaklanır.

Afrika’da sömürü yapmamış, katliam yapmamış bir neslin torunları olduğumuzla övünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Afrika ziyaretinde bu gerçeği layıkıyla dile getirdi. Aynı ceddimiz, Balkanlar’da da, Orta Doğu’da da barış çıkaran bir milletti. Cumhuriyet dönemi de benzer öykülerle doludur. Cezayir’in Bağımsızlığı, Kıbrıs Barışı, Bosna, Kosova, şimdi Suriye... Onlar savaş çıkarır, biz barış çıkarırız.

Sırbistan, Bosna’da ve Kosova’da katliamlar yaptı. Bağımsızlığı süreci sancılı sürdü. Kosova’yı ilk tanıyan ülke olduk. Peki, Sırbistan’a kimler destek verdi, bunu da bilmek gerek. Başta Yunanistan; Balkanların iki Ortodoks kan kardeşi milleti, Sırplar ve Yunanlar. Rusya; slav kökenli olması, aynı dinden olmaları, Rusları Sırpların doğal müttefiki kılıyor. Çin, Uygur ve Tayvan gibi Tek Çin Politikası’nı bozacak bölgelere bağımsızlık hakkı vermemesinden dolayı, Kosova’nın ayrılmasını ve bağımsızlığını tanımıyor. İspanya, Katalonya’dan ötürü Kosova’yı tanımaz. Liste uzuyor. Şimdilerde Kosova’yı dışlayıcı, Sırbistan’a övgüler düzen bir tavır göze çarpıyor.

Beşşar Esad. Sırbistan’ın Politika gazetesinin birkaç ay evvel Esad’la yaptığı röportajda dile geldi bazı gerçekler. Esad, Türkiye’nin baskısına rağmen Sırbistan’a desteğini kesmemiş, öyle söylüyor. Sırp gazeteci Miroslav Lazanski de böbürlenerek dinliyor. Uzmanlık alanı savaş çıkarmak olanlar birbirlerini pek seviyor.

Şimdi aynı tarz cümleleri başka birinden daha işittik. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi. Sırbistan’a resmi ziyaretinde, bir iki hafta önce, Kosova’yı asla tanımayacaklarını dile getirdi. Yetmedi, Türk birliklerinin Irak’ta çekilmesi gerektiğini söyledi. Tıpkı Esad gibi, Sırbistan’a her dönemde destek verdiklerini açıkladı.

Hasılı, Kosova’da barış çıkarmak mümkün, Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de bile... Bunu daha önceden yaptık, yine yapabiliriz.

Osmanlı, 1389 Kosova fethi sonrası Sırbistan kontrolündeki bölgede manastır ve kiliselere dokunmadı. Hatta korudu, onardı. Gel gör ki, Belgrad’ta Osmanlı çekilmeden 250 olan cami sayısı bugün birdir!