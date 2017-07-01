Belin: Ses şifadır yan etkisi mutluluk

Stres ve beraberinde getirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele edenlere tarihi yüzyıllar öncesine dayanan, her coğrafyada farklılık gösterse de temelde aynı amaca hizmet eden ve Osmanlı Dönemi’nde de sıkça kullanılan bir tedavi yöntemini hatırlatıyoruz bu hafta: Ses terapisi. Ses masaj uzmanı Sırma Belin ile tedavinin detaylarını konuştuk.

Ses terapisi nedir?

Gerek kendi sesimizi gerek belli enstrümanlar kullanılarak ses ve titreşimlerin içimizdeki iyileşme gücümüzü ortaya çıkarması. Uygulamayı alan kişi, hiçbir şey yapmak zorunda değil. Tek yapması gereken üzerindeki kıyafetleri çıkartarak rahat bir yere uzanmak ve kendini seslere bırakmak. Uygulama sırasında ses çanaklarını sıra ile bedenin farklı yerlerine yerleştirip onlara nazikçe vuruyorum; titreşimler deri üzerindeki sinir uçları ve kulak içindeki sinir uçları ile beyne aktarılıyor, beynin birçok bölgesi uyarılıyor ve hormon salgısı başlıyor. Salgılanan ağrı kesiciler etkisini göstermeye başlıyor. Yani ‘İçimizdeki hekim’ uyanıyor, kendimizi iyileştirme gücü ses sayesinde harekete geçiyor.Tam bir etki görmek için 3-4 seans gerekiyor ama ilk seanstan fark hissedilebilir.

Nasıl merak sardınız bu şifa yöntemine?

Şifa, tamamlayıcı tıp, enerji çalışmaları hep ilgi alanımdı zaten. 2013 yılında katıldığım bir Hindistan gezisinde, ses çanaklarını tanıma fırsatım oldu ve ilk çanağımı da o gezide edindim. Araştırmalarımda karşıma Almanya’da bulunan ve ses terapileri konusunda en köklü enstitü olan Peter Hess Enstitüsü çıktı. Orada eğitimler aldm ve ses çanaklarıyla olan yolculuğum başladı.

Çanaklar nasıl iyileştiriyor?

Peter Hess sürekli bilim adamları ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda çok değerli ve özel terapilerde kullanılan ses çanakları üretiyor. Bedenin farklı bölgeleri ile rezonansa giren çanaklar. Örneğin bedenimiz alt bölümleri pes seslerle rezonansa girerken üst bölgeler daha tiz seslerle rezonansa giriyor. Yani çanakları gelişigüzel kullanmak herhangi bir sonuç alınmaması anlamına geliyor. O nedenle her bölgede kullanılan ses çanakları farklı. Ses, bizim anne karnındayken dünyayı algıladığımız tek aracımız. Anne karnındayken ilk tam olarak gelişen organ kulaktır, önce duyma gelir sonra dokunma duyusu gelişir. Bu yöntem iki duyuya da hitap ediyor. Hem duyuyoruz hem de bedenimizde titreşimleri hissediyoruz. Yani aslında anne karnındayken ki tamlık duygusu ve huzuru hatırlıyoruz bu sesleri duyduğumuzda çünkü ses çanaklarından çıkan sesler ceninin anne karnında duyguyu seslere benziyor.

Canınız acıdığında bağırmaktan korkmayın