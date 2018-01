Beyin sandığınız kadar mükemmel mi?

Psikolojik sıkıntılar şöyle dursun fiziksel hasalıkların bile temelinde geçmişten gelen travmaların olabileceğini artık hepimiz biliyoruz. Dünyanın her geçen gün sürüklendiği kaos, başarma hırsımız, hayatın hızına yetişebilmek için verdiğimiz mücadelenin sonucunda antidepresan ilaçlarının satışı bugün hiç olmadığı kadar yüksek. Toplum içinde alay konusu olan ‘Çocukluğa inmek’ deyimi ise aslında son derece doğru. Bizi hayata karşı mağlup etmeye çalışan yine kendi beynimiz, çocukluğumuzda, geçmişimizde yaşadığımız travmalar… Yıka Beynini, Beynine Format At, Sağlığına Format At ve NeuroAşk kitaplarının yazarı ve travmalardan kurtulma sistemi NeuroFormat’ın kurucusu, teorisyen Barış Muslu ile bu konuyu görüştük. Özellikle okul çağındaki çocukların başarılarını arttırmak için bu günlerde NeuroBaşarı adlı bir program üzerine yoğunlaşan Muslu bize beynin sandığımız kadar ‘mükemmel’ olmadığını söyledi. Ona göre beyin, hala olaylara ilkel çağda gösterdiği tepkileri veriyor!

- Aslında mühendissiniz. Psikolojiye nasıl yöneldiniz?

ABD’ye 16 yaşımda, lisedeyken, gitarist olmak için gittim. Ama sohra iki yıl atlayarak mühendislik okudum. 20 yaşımda mezun oldum. 1994 yılında orada psikoloji ile ilgilenmeye başladım. NLP ile. Ancak ABD’yi pek sevemedim. 95’te Türkiye’ye döndüm ve NLP ile ilgili danışmanlık verdim. Daha sonra NLP’nin düşündüğüm kadar etkili olmadığını fark ettim. 2005’te ise NeuroFormat’la ilgilenmeye başladım.

- NeuroFromat nedir?

Bir beyin arındırma sistemi. Belirli göz hareketleri ve vücutta yapılan dokunuşlarla özellikle travmalar sırasında ortaya çıkan negatif duygunun deşarj edilmesi prensibine dayanır. Yaşanan travmatik olayların beyinden etkisinin temizlenmesi, fobiler, depresyon, panik atak, sigara, kilo gibi birçok sorunda kısa sürede etki gösterir. Tekniğin detaylarını çok kısaca anlatmak oldukça zor. Kısaca; yaşadığı kötü bir olayın etkisinden kurtulmak için NeuroFormat tekniğini uygulayan kişi beynin iki lobunun da aktif olmasını sağlayan özel bir pozisyonda oturur. Bu arada, gözleri kapalı bir şekilde, kendi bedeninde bu olayı yeniden yaşadığını hayal eder ve bir yandan bu olayı sesli olarak anlatır. Kötü olayı yeniden yaşarken, kötü hissettiği anlarda ‘zamanı durdurarak’, gözlerini sanki kitap okur gibi en üstten başlayarak, sağdan sola sıra sıra yavaşça hareket ettirir. Bu göz hareketlerinin amacı, hangi göz pozisyonlarında duyguların çok daha yoğun olduğunu bulmak ve o kötü duygulara erişmek. Kötü duygunun en yoğun olduğu göz pozisyonu yakalandığı an, bu duyguyu genelde baş üzerinde bulunan tek bir noktaya devamlı yapılan vuruşla temizlenir. Tüm etki temizlediğinde kişinin olayla ilgili fikri değişir. Olayla ilgili kötü hissetmez artık. Beyin, hastalıkları bilindiğinden çok daha fazla tetikliyor aslında. Beyni değiştiren şey travmalardır. Bu bazen birinin sana yaptığı bir şaka bile olabilir…

- Beyin bu kadar karmaşık ve eşsiz bir organken nasıl böylesine ufak olaylardan bile etkileniyor?

Beyin karmaşık, çok güçlü ama bir o kadar da aptaldır. İnsanlar beyninin mükemmel olduğunu zannediyorlar ve bu tam bir palavra! Beynimiz, özellikle de bizim kontrolümüzde olmayan bilinçaltımızın işleyiş mantığı oldukça eski. Mesela, heyecanlandığımızda kalbimizin çarpmasının amacı, o an yırtıcı bir hayvandan hızlıca kaçma ya da güçlü bir şekilde savaşma isteği. Beyin tehlikede olduğumuzu hissettiği an, milyonlarca yıl önce oluşan bir tepkiyi veriyor. Kanı hızlıca iç organlarımızdan ayak ve ellerimize pompalamak istiyor. NeuroFormat sadece bir olayın beyindeki hissiyatını değiştirmekle ilgili değil. Beyin kötü olaylar sırasında değişiyor. Bunun nedeni aslında yaşanan kötü olay sırasında bir tedbir almaya karar vermek. ‘Bu tedbirler nedir?’ derseniz hasta olmak derim. Hayır, tabii ki beyin bizi hasta etmeye karar vermiyor. Onun yapmaya çalıştığı şey, bir travma anında o travmaya aslında bir organımız üzerinden çok ilkel ve gereksiz bir tedbir almak. Kötü bir olayı sindirilemeyen bir besin olarak değerlendirip, bağırsakları fazla kapasiteyle çalıştırabilir. Ya da birini kaybettiğimiz zaman, aslında sıcak bir yerde tek başınıza kalmışsınız gibi vücudunuzda su tutmaya karar verebilir. Kilo alırız mesela… NeuroFormat’ın mantığı aslında sorunları beynin kendi kendinin çözmesini sağlamak. Eğer beynin hangi olayda bu gereksiz tedbiri ortaya çıkardığı bulursak, o olayın beyindeki etkisini temizlersek, beyin kendi kendine sorundan kurtulur. Tamamıyla doğal bir şekilde. Tek yapılması gereken, beynin nerede korkarak gereksiz ilkel tedbiri ortaya çıkardığını bulup, o duyguyu boşaltarak onu rahatlatmak. Her şey beynin kendi iyileşme gücünü ortaya çıkarmakla ilgili.