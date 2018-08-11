Beynimizin bize oynadığı oyun: Yalancı anılar

Yaşlanmaya bağlı unutkanlık ve Alzheimer hastalığına bağlı unutkanlık arasında ne fark vardır?

Unutkanlık nedeniyle başvuran hastalarımda sıkça karşılaştığım bir durum nedeniyle bu konuyu işleme ihtiyacı duydum. Hastayı muayeneye getiren yakınlarının en az yarısı şu cümleyi söyler; ‘O kadar unutkanlık yaşlanınca normal zaten, o yüzden doktora getirmedik ama gittikçe ilerledi’. Aslına bakarsanız yaşlanınca unutkanlık normal bir durum DEĞİL! Peki normal yaşlanmada zihinsel işlevlerde hiç mi değişiklik olmaz? Tabi ki olabilir. Ama hiçbir zaman günlük hayatı etkileyecek düzeyde olmaz. Maddeleyerek aradaki farkı anlatmaya çalışacağım.

- Normal yaşlanmada nadiren olan unutkanlıklar bir süre sonra unutulan şeyin hatırlanması ile neticelenir. Alzheimer hastalığında ise unutulanlar bir süre sonra hatırlanmaz. Çok erken evrelerde ipucu ile hatırlama olabilir.

- Normal yaşlanmada yön bulma sorunları olmaz. Tanıdıkları bölgelerde asla şaşırmazlar. Alzheimer hastalığında ise yön bulmada sorun yaşanabilir. Bildikleri alanlarda kaybolabilirler.

- Normal yaşlanmada ara sıra kelime bulma sorunu olabilir ama bu durum sohbetin gidişini etkilemez. Alzheimer hastalığında ise sohbet kalitesi bir süre sonra düşer.

- Normal yaşlanmada karar verme ve yargılama mekanizmaları tamamen normal olur. Alzheimer hastalığında ise karar verme sorunları, seçim yapmakta zorluklar, sosyal hayata uyum problemleri gelişebilir.

Özet olarak normal yaşlanmada beynimizin bilgiyi işleme hızı biraz yavaşlayabilir. Yani bir işi yaparken eskisinden daha uzun vakit harcayabiliriz ama bu durum günlük hayatımızı etkilemez. Aslında yaşam boyu beyninizi besleyecek şekilde davranırsanız bu sorunları bile yaşamazsınız. Beynimizi en güzel besleyen şey de bilgidir. Öğrenme aşkı hiç bitmeyen insanların yaşlılıklarında unutkanlıkla karşılaşma riski düşüktür.