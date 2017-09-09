Bilim kurgunun içinde yaşıyoruz senaryonun sonu belirsiz

Türk bilim insanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, ‘Kan ve Kök Hücreden Yapay Deri Üretimi’ adlı proje ile ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin ‘En İyi Deneysel Araştırma’ ödülüne layık görüldü. Türkiye’nin ilk yerli deri üretimi olan bu buluş, ülkemizde her yıl yanık tedavisi gören bir milyonu aşkın hastaya da umut vaat ediyor. Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ovalı projeyi star PAZAR’a anlattı.

'Kan ve Kök Hücreden Yapay Deri Üretimi’ projesi nasıl başladı?

2003’te bir biyoteknoloji şirketini kurmaya karar verdik. O dönemde de dünyada en çok satılan hücresel tedavi ürünü MACI adı verilen kıkırdak dokusu implantını üretmeye başladık. Maliyeti düşürmek ve yerli bir şey üretmek için yeni bir malzeme üretmeye çalıştık ve yerine pıhtıyı kullanmaya karar verdik. Aslında çok iyi yol kat ettik fakat bir gün bütün finans kaynaklarımız bitti. Ardından ben Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Acıbadem Üniversitesi’ne geçtim. Buraya geldikten sonra önümüzdeki engeller açıldı. Bir gün bir hekim arkadaşım “Deri çok lazım oluyor, yapamaz mısın?” diye sorduğunda rafa kaldırdığım çalışmaya geri dönme kararı aldım. Sanayi Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili proje destek fonu var. Gayet ideal bir seviyede desteklendi ve biz çalışmaya tekrar başladık.

Ne elde ettiniz çalışma sonucunda?

Ülkemizde her yıl bir milyonu aşkın kişi tedavi gerektiren yanık olgusuyla karşılaşıyor. Bunun yanında yılda 3 bin ile 5 bin arasında hastaya da deri nakli gerekiyor. Bazen bu yanıklar o kadar büyük oluyor ki kişinin kendi dokularından veya sağlam bölgesinden alınabilecek deri yetersiz kalıyor. Kan ve kök hücreden ürettiğimiz yapay deri buna çare olabilir. En önemli özelliği de, burada kullanılan her şey kişinin kendi dokusu. İçerisinde yabancı sentetik hiçbir madde yok. Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın San-Tez projesi kapsamında birçok farklı uzmanın işbirliğiyle dünya çapında ses getiren bu projeyi hayata geçirdik. Ben ve ekibim üretim kısmındayız. Bu çalışma ile Türkiye’nin ilk yerli yapay deri üretimini yapmış olduk. DermoTürk adıyla hastaların hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

Yanık tedavisi dışında kullanılabilir mi?

Önce akut yanıklarda sonra da hem fonksiyonel hem de kozmetik görüntülerini yitirmiş insanları yeniden hayata kazandırmak için kullanmak istiyoruz. Önce küçük parçalar halinde uygulamaya başlayacağız. İdealimiz yüze doğru gitmek, yüz hata kaldırmaz. Yalnızca yanıklarda değil, üstü kapanmayan yaralarda, cerrahi operasyon sonrası oluşan deri kaybını onarmak için de kullanmayı planlıyoruz. Aynı zamanda teknoloji yapay 3 boyutlu organ taslaklarını kaplamak için de kullanılabilir. Kulak, burun benzeri gibi... 3 boyutlu altta taslak yaparsınız onu deriyle kaplarsınız, dışarıdan olduğu gibi deridir ama içeride aslında protez vardır.

“Popülerliği yüzünden kök hücre daha ön planda duruyor oysa aslında tedavilerin çoğunda kök hücrenin dışındaki diğer hücresel tedaviler daha başarılı. Şahsen geleceğin hücresel tedavide olduğuna inanıyorum. Yani tabii ki ilaçlar, cerrahi yöntemler, radyoterapi ya da fiziksel tedaviler, biyolojik moleküller hayatımızda olacak ama artık hayatımızın önemli bir parçası da hücresel tedavi olacak. “