Bir fikriniz var ama paranız yok mu?

300 yıllık bir köşk düşünün ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda Bahriye Nazırlığı için inşa edilmiş. Ardından Tanzimat Dönemi’nde birçok sanatsal faaliyet burada yapılmış. 1800’lerin sonuna doğru Felek ailesi bu köşke yerleşmiş. Aile fertlerinin ölümü ile birlikte bu köşk valilik nezaretinde vakıflara devredilmiş. 1970 ile 1980 yılları arasında Polis Vakfı kullanmış ve polis memurları burada rehabilite edilmiş. Köşk 1984 yılından sonra atıl bir yere dönüşmüş. Nerdeyse bir tarihi eser yok olmak üzereyken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen burayı restore ettiriyor ve tarihi dokusuna uygun bir şekilde değerlendirilmesini istiyor. Biz de şimdilerde Fikir Sanat Merkezi olarak hizmet veren bu yerin misyonunu Genel Koordinatörü Ufuk Karakullukçu ile konuştuk. Tarihi dokusunda hep fikirlerin konuşulduğu köşk şimdilerde nasıl bir hizmet veriyor diye sorduğumuz Karakullukçu şöyle anlatıyor: Burası 2023 vizyonu kapsamında yeni nesil belediyecilik anlayışı içinde oluşturulan bir kamu kuruluşu. Yani girişimcili-eko sistemini destekleyen bi köşk... 4 bin 214 metrekarelik bir alanda girişimcilere hizmet verdiklerini söyleyen Karakullukçu, “Bir girişimci olarak ticari ya da sosyal bir fikriniz var ama başlamak için paranız yoksa eğer doğru yerdesiniz. Çünkü burası girişimcilerin ortak kullanım ofis alanı” diyor ve ekliyor: Yıldız Tekno Park’ın Ar-Ge bölümünden ücretsiz yararlanma, Radore’den 85 bin dolarlık güvenlik desteği de alıyoruz. Yani girişimci büyük bir maliyetten kurtuluyor. ‘Sadece işine odaklan maliyeti düşünme’ diyoruz. Bir de girişimciler burada çalışma ofisi, toplantı odası, mentor ve melek yatırımcı bulma konularından yararlandıkları gibi sosyalleşme imkanları da buluyor.

Gençleri köşklere layık görüyoruz

Birçok girişimciyi fikirlerini hayata geçirmekten alıkoyan sebepleri ortadan kaldırdıklarını söyleyen Karakullukçu, “Öncelikle girişimciler bir üye formu dolduruyor. Sonra buraya gelip işlerin nasıl işlediğini görmelerini istiyoruz. Çünkü kendilerine sordukları ‘Benim ait olduğum yer burası mı?, Ben bu girişim fikrini burada hayata geçirebilir miyim?, Buranın imkanları benim için yeterli mi?’ sorularına ‘Evet’ diyorsa bir başvuru formu doldurmasını istiyoruz. Sonra bir iş planı oluşturarak bize sunumla fikrini anlatmasını talep ediyoruz. 14 temel kriterimizi başarı ile sağlayanlar Fikir Sanat Merkezi’nin girişimcisi oluyor. Şu an 41 girişimcimiz var. Hatta 10 girişimcinin şirketleşmesini sağladık. Şu an serbest piyasada kendi kanatları ile uçuyorlar” dedi. Karakullukçu, “Gençleri köşklere layık görüyoruz sloganıyla bu merkezi 7/24 açık tutuyoruz. Şimdiden üç boyutlu yazıcı, güvenlik sistemleri, emlak sektöründe arama motoru gibi birçok fikir hayata geçmiş durumda” diyor.