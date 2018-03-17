Bir Yudum Kitap gönül dolusu iyiliğe dönüşüyor

Kitap okuma sözkonusu olduğunda hazır bir bahanemiz vardır; zamansızlık. Oysa gün içinde sosyal medyada, trafikte boşa akıp geçen saatleri düşündüğümüzde her gün bir kitap bitirmek işten değil. TÜİK verilerine göre günde kitap okumaya ayırdığımız süre 1 dakika. Bu süreyi 5 dakikaya çıkarmayı hedefleyen bir sosyal girişim var. Bir Yudum Kitap, bütün bahaneleri elimizden alan bir uygulama. İki yıl içinde umulandan çok hızlı büyüyen Bir Yudum Kitap, geçen yıl Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimciler 2017 ödülünü almış ve Endonezya’da düzenlenen Ashoka CXC Network Summit’e gitmeye hak kazanmış. Bir Yudum Kitap’ın kurucusu Alparslan Demir’le bu güzel gayretin nasıl başladığını, neler yaptıklarını konuştuk.

KİTABIN EN GÜZEL YERİ

Her şeyin bir arkadaşıyla sinemaya gitmek için bir cafede film seçerken başladığından söz eden Demir, Bir Yudum Kitap fikrinin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: “Filmlerin fragmanlarını izliyoruz. Ama ben fragmandan çok sahnelerine dikkat ederim. O sahnelerde iyi şeyler varsa filmde de iyi şeyler vardır diye düşünürüm. ‘Peki bu kitapta niye yok’ dedik. Kitap özeti olmamalı ve kitap hakkında çok fazla ipucu da vermemesi lâzım. Derken Bir Yudum Kitap ismi aklımıza geldi. Çalışmaya başlayıp kısa sürede web sitesini yayına soktuk.”Ekim ayında Bir Yudum Kitap’ın duyurusunu yapıp “1 Aralık 2015’te böyle bir şey yapacağız. Bir ay boyunca istiyorsanız e-postanızı bırakın” diyerek okura seslenen siteye ilk gün bin kişi, ikinci gün iki bin kişi e-postasını bırakmış. Bir Yudum Kitap’ın umduklarından fazla ilgi gördüğünü söyleyen Demir, “Bir yılda on bin kişiye ulaşırız derken ikinci yıl üçüncü ayımızda 254 bin abonemiz oldu. Bizim istediğimiz milyonlara ulaşmak ve kitap okumaya ayrılan süreyi artırmak” diyor.

Bir Yudum Kitap’ın tek kriteri edebiyat mı, kırmızı çizgileri var mı? Alparslan Demir’in cevabı net: “Bizim bir yayın politikamız var. Öncelikle kitabın iyi olması lâzım. Yazarın ve kitabın toplumda infial uyandırmamış olması da gerekiyor. Sözgelimi, bir kitap geldi, edebi olarak harika ama pedofili içeriyor. Bir Yudum Kitap üyeleri içinde bunu yaşamış biri olabilir, okur ve acı duyar. Bunu paylaşmıyoruz. Ya da herhangi bir terör örgütü ile anılmış bir yazarsa seçmiyoruz. Türk olup İngiliz edebiyatına hizmet eden bir yazar anadilinden başka bir dilde yazıyorsa onu da okurla buluşturmuyoruz. Politik olarak Nobel ödülü alanları da paylaşmıyoruz.”

EDEBİYAT HOCASI EDİTÖRÜ OLDU

Bir sosyal girişim olarak yola devam eden Bir Yudum Kitap’ı ayakta tutan ise benzerlerine göre oldukça ekonomik bir kitap satış portalı olan Bir Kutu Kitap. “Bir Yudum Kitap’ta seçilen kitaplardan üçünü her ay bir kutuya koyuyoruz. Satın alabiliyorsunuz ya da abone olabiliyorsunuz. Burada da kütüphanenizde olma ihtimali bulunan kitapları seçmiyoruz. Kafka’dan Milena’ya Mektuplar’ı ve Dönüşüm’ü seçmeyiz mesela. Bunun da maddi bir karşılığı var. Çok yüksek mi, değil” diye anlatıyor Alparslan Demir Bir Kutu Kitabın macerasını da.

Bir Yudum Kitap ekibinde gönüllüler kitapları okuyup pasajları seçiyor. Editörler okura ulaşacak hale getiriyor. Ekip Türkiye’nin özeti gibi; İslamcı da var, aşırı solcu da, Kemalist de. Ama hepsinin ortak noktası Türk milliyetçisi olmaları. Ekibe yeni isimler eklerken Alparslan Demir’in başına ilginç şeyler de gelmiş: “Bir hanımefendi gönüllü editörlük için başvurmuş, baktık baya iyi. Alalım bu ablayı dedik. Ben de yazdım ona. Liseden edebiyat hocam çıktı. Kafamda eski soyadı kalmış. İlk konuşmamız bir garip oldu. Ben çekingen ve öğrenci modunda, o da öğretmen. Arkadaş olma süreci biraz uzun sürdü. Tabi seçki yaparken de müdahale edemiyordum başlarda ‘Nasıl isterseniz hocam’ diyordum. Ama artık dostluğa dönüştü.”

TÜİK verilerine göre kitap okumaya ayırdığımız süre günde bir dakika. Bir Yudum Kutap bu süreyi beş dakikaya çıkarmayı hedefliyor.

İyilik için kitap