Bu gösteriler evine geri dön mesajı

ABD, İran’ı kullanarak Esad’ın ayakta kalmasını neden ve nasıl sağladı? İran, Irak’ta Haşdi Şabi, Yemen’de Husi, Suriye ve Lübnan’da Hizbullah’a aktardığı mali ve askeri kaynağı iç karışıklığı bastırmak için geri çekerse oluşacak boşluk için hangi ülkeler hazırlık içinde? Ruhani, hangi hesabın peşinde?

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, ‘siyaset sosyoloğu’ olarak İran ve Orta Doğu araştırmalarıyla öne çıkan bir akademisyen. İran’da yaşananları Türkiye’deki Gezi olaylarından daha çok 28 Şubat süreci ve 3 Kasım 2002’de AK Parti’nin iktidara geliş sürecine benzetiyor, İran’ın Suriye’de ABD’nin tuzağına düştüğünü anlatıyor. ABD’nin İran’a ambargosunun, petrol fiyatlarındaki düşüşün ve Suriye savaşının yüksek maliyetinin İran halkında ekonomik rahatsızlıklar oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Uysal, yabancı istihbarat servisleriyle ‘motive edilse’ de gösterilerin kaynağında ‘Eski Türkiye’ gibi vesayet sorunu olduğu görüşünde.

MESELENİN ÖZÜ

- İran’da gerçekte ne oluyor?

Oradaki gösterilerin hem iç hem de dış sebepleri var. Öncelikle İran’daki iç dengelerde bir ciddi sıkışıklık var. Hükümet, mollaların vesayeti karşısında Türkiye’de Kemalizm’e karşı AK Parti’nin yaptığı açılımı yapamadı. İran ve Türkiye’de biri laik diğeri dinsel olsa da hakim olan vesayet rejimiydi. Biz de ne oldu? 28 Şubat oldu, Refah-Yol Hükümetini düşürdüler. Ancak vesayet sistemi toplumun beklentilerine cevap veremedi, ekonomik ve siyasi krizlere yol açtı. Sonra sırtını halka dayayan AK Parti önce iktidar, sonra muktedir oldu. İran’da kaynakları elinde tutan dini bir rejim yönetimi var ve atanmışlardan oluşuyor. Mevcut seçilmiş reformcu hükümet İran’da muktedir olamadı, olamıyor. Bizde 28 Şubat sonrasında nasıl ekonomik kriz çıktı ve gençler dışarı kaçmaya çalıştı, şimdiki İran da öyle. Ama Türkiye’de AK Parti 2007 ve 2011’de vesayet rejimini zorladı ve son olarak 15 Temmuz 2015’te kırdı. Türkiye’de artık seçilmişler devleti yönetiyor ama İran’da hükümet çok daha edilgen durumda. Ahmedi Nejat döneminde petrol fiyatları yüksek olduğu için fakirlere para dağıtılarak tabanda popülerlik kazanıldı ama son dönemde petrol fiyatları düşünce gelirler azaldı. Ayrıca Suriye’de İran’ın sadece insan değil para kaybı da çok oldu. Diğer yandan yeni ABD Başkanı Trump’la artan ekonomik ambargo can yakmaya başladı. Rejim de sorunları, güvenlik önlemleriyle çözmeye çalışıyor çünkü halka güvenmiyor. Ahmedi Nejat gibi muhafazakar isimler bile veto edildi. Rejim, açılımla toplumda biriken enerjiyi dağıtabilirdi ama rejimin sahipleri ayrıcalıklarından vazgeçmiyor. Türkiye’deki gibi halkın seçimle istediği yönetimi işbaşına getirmesine izin vermedi İran rejimi.

BU YANGINI BEKLİYORDUM

- İran’da toplumu kontrol altında tutan kapalı bir rejim varsa, birden bire nasıl böyle gösteriler ortaya çıkabiliyor? Siz bu kadarını bekliyor muydunuz?

Bir gaz sıkışması olduğunu ve küçük bir kıvılcımla yangın çıkacağını görüyordum. Toplumsal Hareketler Sosyolojisi adlı kitabımda, Batı’da ve Arap İsyanlarında bu tür protestoların dinamiklerini de inceledim. Toplumlarda tepkiler birikir ve bazen küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir. Yolsuzluk dosyalarının arka arkaya patlaması, toplumun belli kesimlerinde Ruhani dahil sistemden umudun kesilmesine neden oldu. Rejimden Nejat’ı suçlayanlar da var çünkü ara ara yolsuzluk dosyaları patlatıyor. İran’da politika, güvenlik ve ekonomiyi dini lider ve Devrim Muhafızları belirliyor. Görüntüde hükümet sorumlu gerçekte hükümetin yetkileri çok kısıtlı.

SORUN ‘ELİTLERLE’ BÜYÜDÜ

- Bir öngörünüz var mı, İran’da olayların ucu nereye varır, nasıl sonuçlanır?

İran’da yönetici elitler arasındaki fikir ayrılığı, göstericilere de cesaret ve fırsat verir. Hükümet ve Ahmedi Nejat kanadı sert müdahale fikrinde değil. ABD ve İsrail’den gelen (göstericilere destek şeklindeki) açıklamalar sonrasında, yönetim protestoculara ‘yabancı komplo ve dış piyon’ diyerek olayları daha sert yöntemlerle bastırabilir ama gösterilerin uzaması için bir zemin de var.

İLK KEZ REJİM ALEYHTARLIĞI

- Yabancı istihbarat servisleri bir ülkede iç karışıklık çıkarabilir ama sizin de belirttiğiniz gibi önce o ülkede bir zemin bulmaları gerek. ABD ve İsrail’in bu olaylardaki rolü nedir?

Toplumların demokrasi talebi gerçek. Arap Baharı böyle benzer kıvılcımla patladı ama halkların demokrasi talebi halen karşılanamadı. Yangın Tunus’da başladı ve diğer ülkelere yayıldı. Türkiye dışında her yerde iç savaş veya mezhep savaşları görüyoruz. Türkiye’de de demokrasi talebini AK Parti sağlayamasaydı, Türkiye’de tahriklere dayanamazdı. İran’da nereye varır? İran rejimi süreci yönetemezse, çok gerginlik olur. Avrupa ve Türkiye’de de gösteriler oluyor ama bir şekilde seçimlerde milletin desteğini alan yönetimler öne çıkıyor. Ancak İran’da bu mümkün değil, sistem içinde çözüm zor. Muhtemelen tepkiler artacak, sert önlemlerle bastırmaya çalışıldığı ölçüde ölümler artacak ve enerji biraz daha birikecek. Çünkü rejimde sertlikle çözelim diyenler olduğu gibi tabanda da rejimden nefret eden radikal kesimler mevcut. İlk kez rejim aleyhine net sloganlar da atılıyor. Hem ambargo var hem petrol fiyatları düşüyor ve kötü yönetimle de birleşince toplumda tepki artıyor. Hükümetin ekonomiyi hızla toparlaması da kolay değil şu anda, ciddi bir açmazla karşı karşıya. Askeri yöntemlerle sorunu çözecek gücü var ama eli ağır olduğu ölçüde toplumu da kaybetme riski de var.

BU BİR ‘HESAP KESME’

- Şii hilalinin Suriye ve Yemen’e ulaşması, rejime popülarite sağlamadı mı?

İran, Suriye’de ABD’nin oyununa geldi. Arap Baharı’nı başlangıçta desteklese de ABD (Mısır’da İhvan’da görüldüğü gibi) sonrasında demokratik yönetimlerin işbaşına gelmesini istemedi. ABD, İran’ın önünü açarak Suriye ve Yemen’de demokrasi dalgasının bastırılması için kullandı. İran, kazandığı bölgelerin kontrolünün kendisine bırakılacağını sandı ama şu anda kendisine hesap kesilmeye başlandı. Göstericilerin “Suriye, Yemen ve Hizbullah’a harcayacağın parayı bize harca” sloganları, “Artık yıkıcı rolünü oynadın evine geri dön” baskısı ABD ve Arabistan’ın.

ABD ESAD’I AYAKTA TUTTU

- Yani İran desteğiyle Esad’ın Suriye’de ayakta kalması ABD’nin işine geldi!

Evet! İsteseydi ABD bir haftada da düşürdü Esad’ı. Eğit-donat diye ballandıra ballandıra anlattıkları programda 200-300 kişi eğitti, gerçek bir destek vermedi. Orta Doğu’daki yönetimleri tek tek düşürmeye çalışıyor, bunu başaramasa bile zayıflatıyor. Batı, bölgede güçlü bir ülke istemiyor. Aynı şekilde 15 Temmuz’da darbe denendi ama halkla ile yönetim arasında güçlü bir bağ olduğu için Türkiye bu tuzağa düşmedi. Baktılar ki Türkiye güçlendikçe söz dinlemiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almaya başladılar. İran’da bağımsız bir yönetim olsa da ideolojik ve mezhepsel yaklaşım, yanlış politikayla hem kendi zayıfladı hem de bölgenin zayıflamasına neden oldu.

TÜRKİYE’Yİ DİNLEMELİYDİ

- Biz İran’ı, kökü Persler’e dayanan büyük devlet görüyoruz ama Suriye kadar kolay zayıflatılabilir, parçalanabilir mi?

İran akıllı davransın ya da davranmasın, bölgede dengeleri etkileyen büyük bir devlet. Batı ‘İran’ın törpülenmesi, küresel düzene göre kanatların kırılması gerek’ diyor. Türkiye dünyaya açılıyor ama halkının çıkarlarını, ihracatını göze alarak yapıyor. İran hesapsız açıldı, şimdi kazandığını düşündüğü şeyleri elinde tutmak için mücadele ediyor. Suriye’de barışa yönelik Astana sürecinden önce Türkiye, İran’a çok dil döktü ‘Kardeş kanı akmasın, Suriye sorununu aramızda çözelim’ diye. İran “Sahada kazandığımı masada niye müzakere edeyim” dedi. Türkiye ancak Rusya’yı ikna ettikten sonra İran da Suriye için çözüme yanaştı.

Şİİ HİLALİNİ KİM ALIR?

- Peki İran şimdi içe dönerse, Şii Hilali’ndeki boşluğu hangi ülkeler doldurur?

Hemen çekmez ama vekalet savaşına aktaracağı para ve askeri gücün şimdi içeride kullanılması gündeme gelecektir. Artık Kasım Süleymani daha çok içerideki göstericileri bastırmakla uğraşacaktır. Sınırlı kaynağı ya kendi halkından ya da Yemen’deki Husilerden, Irak’taki Haşdi Şabi’den, Suriye ve Lübnan’daki Hizbullah’tan keseceksin.

İran’da şimdilik gösteriler hızını kesmiş gibi görünse de ekonomik, etnik ve mezhepsel sorunlar her an ‘dışarıdan’ tetiklenmeye hazır bir fay hattı gibi.

Gösteriler sert önlemlerle bastırılsa da İran’da ‘enerji’ biraz daha birikecek. Çünkü tabanda rejimden nefret eden radikal kesimler mevcut ve ilk kez rejim aleyhine net sloganlar da atılıyor. Hükümetin ekonomiyi hızla toplaması da kolay değil.