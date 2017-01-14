Bu kış uğramanız gereken kafeler

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kendimizi atabileceğiniz bir çimen, bir park ya da yaslanacak bir ağaç bulamıyoruz. Verdiği huzuruyla, kahvesiyle, rahat koltuklarıyla, karın doyurmalık atıştırmalıklarıyla sizi motive edecek ve içinde mutlu olabileceğiniz İstanbul’daki kafeleri derledik...

En çok gazoz çeşidi burada

Leziz kahvelerden ev yapımı tatlılara, antika eşyalardan kitaplarla dolu raflara uzanan büyüleyici bir yolculuk Çengelköy’ün tarih kokan sokakları arasında konuklarını bekliyor. Bu mekanlardan birisi de Hurma kafe... Taze demlenmiş çayının yanına eşlik edecek kitaplarla kendinize vakit ayıracağınız bir mekan. İç mekandaki antika eşyaların her biri ayrı bir zamanın temsilciliğini yapıyor... Türkiye’de en çok gazoz çeşidi bulunduran kafe olma özelliği taşıyan kafenin zencefilli ve damla sakızlı gazozlarını mutlaka denemelisiniz. Bir kere gittikten çayları ve hiçbir yerde bulamayacağınız meşhur gazozları denedikten sonra müdavimi olabilirsiniz bizden söylemesi.

Hesabınızı akçe ile ödeyin

Osmanlı rüzgarları estiren Nilhan Sultan Köşkü. Abdülhamid Han Hazretlerinin torunu Nilhan Osmanoğlu’nun sahibi olduğu bu köşk bir kafe haline getirilmiş. Bu kafe yemyeşil ağaçlarla kaplı bir bahçede köprüyü seyre dalarak çayınızı, kahvenizi yudumlama imkanı sunuyor. Bu mekanı diğerlerinden ayıran tabii ki içeri girdiğiniz an sizi sarmalayan Osmanlı havası. Gerçek bir Sultan’ın sahip olduğu bu kafede, ücretlendirmenin hem Türk lirası hem de akçe olarak karşılığının yazılmış olması, menüde yer alan birçok Türk kahvesi çeşidi ve Abdülhamit Han’ın torunları olan sultan ve şehzadelerin sevdiği kurabiyelerin sunuluyor olması sizde adeta o dönemde yaşıyormuş hissi uyandırıyor.

60’a yakın çay çeşidi

Masaların üzerindeki kitapları, kırmızı tentesi ve içeriden yükselen nostaljik müzikleriyle özellikle çay severlerin mutlaka uğraması gereken mekanların başında Çaycı İzzet Efendi geliyor. Çeşidine göre özel tasarım demliklerde servis edilen çayların yanında ev yapımı tatlılarda yer alıyor. Altmışa yakın çay çeşidinin bulunduğu bu mekanda, en spesiyal tatların arasında red forest, vanilyalı ve hindistancevizli coco chai ve ballı-muzlu çay bulunuyor. Kütüphanesinden güzel bir kitap seçtikten sonra buranın çilek ve ahududulu buzlu, dondurmalı çayını denemelisiniz.

Kurabiyeci kardeş

Kuruçeşme’deki Huqqa’nın kurabiyeci kardeşi Qurabiye’yi de yazmadan kış tavsiyesi yapmak olmazdı. İlgili çalışanları ve hızlı servisiyle içeri girer girmez iyi hissetmenizi sağlayacak, lezzetli kurabiye ve lokumlarının tadına baktığınızda sizi oldukça mutlu edecek bir kafe burası. Yalnızca kurabiye değil, çikolata, cheesecake ve çeşitli tatlılar da sunan mekanda melisa çayınızı alarak deniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.