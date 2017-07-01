Bu yaz konforlu geçecek
Teknoloji çağındayız. Her gün hayatı kolaylaştıracak bir ürünün karşımıza çıkması artık sıradan bir olay. Kimine şüpheyle bakıyoruz kiminin fiyatını fazla buluyoruz. Bazısını ise hiç düşünmeden hayatımıza dahil ediyoruz. Bu hafta yazın hayatınızı kolaylaştıracak, ekonomik ürünlere yer verdik. Bakın listede neler var...
Kötü alışkanlıkları silen bileklik
İster tırnaklarınızı yemek, ister sigara kullanmak üstesinden gelemediğiniz kötü alışkanlıklardan artık kurtulabilirsiniz.Bileğinize takılan Pavlok bilekliği, indireceğiniz bir uygulamayla akıllı telefonunuzla eşleşiyor. Öncelikle kurtulmak istediğiniz alışkanlıklarınızı sizin bu uygulamaya girmeniz gerekiyor. Pavlok’un aslında kötü alışkanlığınızı bilmesine gerek yok, sizin bilmeniz gerekiyor. Fast-food yemeğe gidersem, eski kız arkadaşımı ararsam, sigara içersem beni uyar diyorsunuz ve Pavlok sizi uyarmak için titriyor.
5 gün boyunca 5 dakika programını dinledikten sonra Pavlok’u kullanabiliyorsunuz.
Sigara kokusunu yok eden askılık!
Televizyon ve kamera sistemleriyle tanıdığımız Japon teknoloji markası Panasonic giysi dolabınızı hedef aldı. Panasonic’in yeni ürününü, giysilerin kokusunu gideren bir askı. Japonya’da bu Eylül ayında 20.000 yen (180 dolar) fiyatı ile satışa sunulacak olan askı yüksek voltaj kullanarak nanoskopik su parçacıkları oluşturuyor ve bu da giysinin kumaşına zarar vermeden daha fazla nem toplanmasını sağlıyor. Küf, sigara ve duman kokusu gideriliyor ve hatta polenleri de baskılayabiliyor.
Tek kullanımlık terlik
Nakefit tek kullanımlık terlik türevi bir ürün. Ayağınızın tabanına yapıştırıp kullanıyorsunuz. Parmaklarınız dâhil ayağınızı şekline göre tasarlanan ürün çok ince yapıda tasarlanmış. Hatta dışarıdan bakılınca çıplak ayakla gezdiğiniz sanılabilir. Su geçirmeme ve taban tasarımı sayesinde zemine sağlam tutunma gibi özellikleri de mevcut. Tek paketinden 10 tane ürün çıkan Nakefit’in terliklerin fiyatı 30 Euro.
Hayatı parmağa tak keyfine bak
Teknoloji çağının konforu bu kez parmakları sardı. Her şeye hükmeden yüzüğü Token ile kredi kartı veya anahtar taşıma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Ürün, tüm anahtarlarınızın ve cüzdanınızın yerini almanın yanı sıra şifrelerinizi sizin için hatırlamasıyla da oldukça işlevsel.İki haftada bir şarj edilen suya ayanıklı olan Token akıllı yüzük Bluetooth ve NFC desteğine sahip. Üzerinden parmak izi ve kimlik bilgilerini en kısa sürede kilitlemek üzere optik gibi birçok sensör barındıran ürün, dahili güvenliği sayesinde tüm bilgilerinizi güvende tutabiliyor.7 farklı boyutta sunulan ürünün gümüş, siyah rodyum ve 14 ayar roze altın renk seçeneklerini var. Klasik gümüş model 249 dolara, diğerleri 299 dolara satılıyor.
Eş kavgalarına son: dır dır savar
Dışarıdaki sesli uyarıcılardan yorulduğunuz, televizyonu kısar gibi bu sesleri kısmak ya da tamamen kapatmak istediğiniz oldu mu? Hollandalı bir ekip bu ihtiyacı fark ederek Knops adlı oldukça şık bir kulak tıkacı tasarlamış ve bu gelişmiş tıkaç Kickstarter’da fonlanıyor.Kullanıcıya çevredeki sesler üzerinde tam kontrol sahibi olma imkanı tanıyor.
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