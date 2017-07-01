Bu yaz konforlu geçecek

Tek kullanımlık terlik

Nakefit tek kullanımlık terlik türevi bir ürün. Ayağınızın tabanına yapıştırıp kullanıyorsunuz. Parmaklarınız dâhil ayağınızı şekline göre tasarlanan ürün çok ince yapıda tasarlanmış. Hatta dışarıdan bakılınca çıplak ayakla gezdiğiniz sanılabilir. Su geçirmeme ve taban tasarımı sayesinde zemine sağlam tutunma gibi özellikleri de mevcut. Tek paketinden 10 tane ürün çıkan Nakefit’in terliklerin fiyatı 30 Euro.

Hayatı parmağa tak keyfine bak

Teknoloji çağının konforu bu kez parmakları sardı. Her şeye hükmeden yüzüğü Token ile kredi kartı veya anahtar taşıma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Ürün, tüm anahtarlarınızın ve cüzdanınızın yerini almanın yanı sıra şifrelerinizi sizin için hatırlamasıyla da oldukça işlevsel.İki haftada bir şarj edilen suya ayanıklı olan Token akıllı yüzük Bluetooth ve NFC desteğine sahip. Üzerinden parmak izi ve kimlik bilgilerini en kısa sürede kilitlemek üzere optik gibi birçok sensör barındıran ürün, dahili güvenliği sayesinde tüm bilgilerinizi güvende tutabiliyor.7 farklı boyutta sunulan ürünün gümüş, siyah rodyum ve 14 ayar roze altın renk seçeneklerini var. Klasik gümüş model 249 dolara, diğerleri 299 dolara satılıyor.