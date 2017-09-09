Çocuğu ilk kez okula başlayacak ebeveynler dikkat!

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Bu yıl ilk kez okula başlayacak öğrenciler için ders zili bir hafta erken çalacak. Çocukları ilk kez anaokuluna ya da ilkokula adım atacak aileleri ise bir heyecan sardı. Ancak bu tatlı heyecanın yanında, çocuklarda oluşabilecek okul korkusu aileleri endişelendirmeye de başladı. “Çocuğum okula uyum sağlar mı, öğretmenini sever mi, ağlar mı” gibi endişeler yaşayan anne babaları uyaran Uzman Psikolog Ayben Ertem, çocukları okula başlamadan önce ilk güne hazırlamanın, anne ve babaları okuldan ayrıldıktan sonra yaşayabilecekleri kaygıyı azaltacağına işaret ediyor. Ertem, ebeveynlerin çocuklarını korkutmamak adına, kaygılarını belli etmemesi gerektiğini de söylüyor.

Hikayeleştirerek anlatın

- Onları sürekli siz giydirirseniz, yemeklerini siz yedirirseniz okulda zorlanacaklardır. Bazı becerileri destekleyerek öğretin.

- Okulun nasıl bir yer olduğunu, okulda neler yapılabileceğini hikayeleştirerek ya da çizimle anlatabilirsiniz. Okullar açılmadan çocuğunuzun gideceği okulu, hatta sınıfını birkaç kere ziyaret edebilir hatta mümkünse öğretmeniyle tanıştırabilirsiniz.

- Siz ne kadar sakin olursanız çocuğunuz da sakin ve kendinden emin olur.

- Çocuğunuzu ilk gün sınıfa bırakıp, ağlamasın diye fark ettirmeden gitmeyin. Sınıfa götürürken onu nerede bekleyeceğinizi, ne zaman geleceğinizi, başka biri alacaksa onu kimin alacağını net bir şekilde anlatın ve söylediklerinizi de mutlaka yapın.

- Ayrılma işini çok uzatmayın sanki her gün yaptığınız bir şey gibi normal davranın.

- Çocuğunuz siz giderken ağlıyorsa endişelenmeyin ve ona okulu çok seveceğine, yeni arkadaşlar edineceğine dair güven verin.

- Çocuğunuz ağlarken, onu bırakıyorsunuz diye kendinizi kötü hissetmeyin, iyi bir ebeveyn olduğunuzu düşünüp sakinleşin. Ona “Korkma, ağlama, kıyamam” gibi sözler yerine destekleyici sözler söyleyin.

Çocuklarda oluşabilecek okul korkusuna karşı, ebeveynlerin onları korkutmamak için kaygılarını belli etmemeleri gerekiyor.