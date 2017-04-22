Çocukların gözünden Hz. Muhammed’in Miraç’a yükselişi

Hz. Muhammed’in (sav) miraca yükselişini çocukların gözünden aktaran sinema filmi ‘Miraç’ bu hafta vizyondaki yerini aldı. Yönetmenliğini Enes Hakan Tokyay’ın üstlendiği filmin başrollerinde Meltem Miraloğlu, Ufuk Bayraktar ve küçük kahramanlar Emircan Çal ve Arda Şahin yer alıyor. Uzun çalışmalar sonucunda çekimleri Halfeti’de gerçekleen macera ve komedi türündeki film, çocuklara bir yol gösterici nitelikte. İki küçük kafadarın arkadaşları Ahmet’i bulma maceralarını Enes Hakan Tokyay ve Meltem Miraloğlu’ndan dinliyoruz.

‘Miraç’ filmi nasıl ortaya çıktı? Hazırlık sürecinden biraz bahseder misiniz?

Enes Hakan Tokyay: Yapımcımız Miraç Kazancı filmi bana sunduğunda Yasin Öksüz’ün senaryosunu gerçekten çok beğenmiştim. Senaryo bende sanki küçük çocuklar bir hikaye yazmış, akıllı bir senaristte bunu bir dram haline getirmiş hissiyatı oluşturuyor. Bu filmin özelliği hem çocuk filmi olması hem de yetişkinlerin kendilerini çocukluk dönemine götürüyor olması.

Nasıl bir karaktere hayat veriyorsunuz?

Meltem Miraloğlu: İnsan vücudu, beyni, düşünce gücü, hayal gücü en önemlisi de inancımız Allah’ın insana verdiği en sihirli nimetlerden biri. Okumanın ve araştırmanın yanı sıra gözlerini kapatıp iç sesine odaklandığında Allah birçok sorunun cevabını bulmana ve resimler görmene sebep olur. Senaryoyu okuduktan sonra sorular çıkartırım senaryoya karaktere bunların cevaplarına yaptığım araştırmaları da dâhil ederim. Benim için en önemlisi yönetmenimizin izniyle can verdiğim karakterin şu zamana kadar oynananlardan farklı olması benim için önemli. Bu dünya sevgisiz aşksız yaşamak nasıl mümkün değilse bizim filmimizde de aşk olması gerekiyordu bu doğaya olan aşk, inancımıza olan aşk olarak da düşünülebilir bizde bunu temsil ediyorduk filmimizde.

Başarılı bir cast var. İsimlere nasıl karar verdiniz?

Enes Hakan Tokyay: Senaryoyu ilk okuduğumda oyunculuğuna da inandığım Meltem Miraloğlu aklıma geldi. Sonrasında da Yasin (Öksüz) ile birlikte Meltem’le iyi bir eş olabilecek Ufuk Bayraktar ile görüştük. Çocuk oyuncuları seçmek daha zor oldu. Çünkü hem iyi oyuncu olması hem de çocukluğun naifliğini iyi veriyor olması lazım.

Çocukken başınıza gelen bu tarz anılarınız var mı?

Meltem Miraloğlu: Ben de çocukken Kur’an Kerim kursuna giderdim. Yalnız hiperaktif bir çocuk olduğum için yerimde duramazdım. Akşam olmadan ağaçlardan meyve toplayıp eve gitmek isterdim ya da mahalledeki arkadaşlarımı toplayıp çevredeki inşaat malzemelerinden ev yapar kendimizce içinde yaşardık. Şimdi ki aklım olsaydı ihmal etmezdim.

Çekimler nerede gerçekleşti? Nasıl geçti?

Enes Hakan Tokyay: Evrensel bir mekan olmasını çok istedik. Hem Türk hem de yabancı seyircilerin kendini bulmaları gerekiyordu. Urfa Halfeti’de çekimleri tamamladık.

Sizi hep ağır ve duygusal karakterlere hayat verirken görüyoruz. Bunun özel bir nedeni var mı?

Meltem Miraloğlu: Uzun zaman tiyatroda komedi oynadım dizi ve sinemada başlangıcım dram oldu ancak kariyer planlamam da şuan için dram, macera ve aksiyon var.

Filmografiniz arasında bu film nerede yer alır?

Enes Hakan Tokyay: Çok özel bir yeri var tabii. Almanya’da, Amerika’da uzun metrajlı film çekmeme rağmen Türkiye’deki ilk uzun metrajlı filmimin olmasının sevincini yaşıyorum.

Miraç Kandiliyle ilgili dileklerinizi aktarmak ister misiniz?

Meltem Miraloğlu: Bizim filmimizin konusu da Hz. Muhammed (sav) Peygamberimizin miraca çıkısını çocukların gözünden ele alıyor. Benimde bu projeyi kabul etmemdeki sebep senaryosuydu. Bu durumun aileler ve çocukları için merak konusu olacağını ve eğlenceli bir gün geçireceklerini düşünüyorum. Hem 23 Nisan’ı hem de Miraç Kandili’ni, ‘Miraç’ı izleyerek keyifle geçirecekleri huzurlu bir gün diliyorum.

AİLELER GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İZLEYEBİLİR

İki kafadarın hayallerinin peşinden gitme macerasını anlatır mısınız?

Meltem Miraloğlu: Çocuk filmlerinin dini temalı olmasının çocukları etkilemek için doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Çünkü o yaşlarda izlenebilen filmler, Kur’an kurslarında öğrenilen dualar akıllarında bir ömür kalıyor. ‘Miraç’ iki erkek çocuğun inançlarının sihriyle ilerledikleri yolda bilimsel yönden de yaratıcılıklarının artmasını ve arkadaşları Ahmet’e ulaşabilmek için bir şeyler icat etmelerini anlatıyor. Ailelerin gönül rahatlığıyla izleyeceğive çocuklarına izleteceği bir film olduğunu düşünüyorum.