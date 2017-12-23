Çocuklu evin hijyen kuralları

Genellikle bebek doğar doğmaz bir telaş başlar. Eve giren çıkan eş-dost sayısı sınırlanır. Çevremizde olabilecek hastalığa neden olan mikropları öldürebilecek en kuvvetli deterjanlar kullanılır. Rüzgar, esinti olmasın diyerek pencereler açılmaz, eller antiseptik sabunlar ile yıkanır, sterilizatörler kullanılır, hatta bebekler içme suyu ile yıkanır. Çocukları bulaşıcı hastalıklardan korumak için fanus gibi bir ortam sağlanır. Aslında enfeksiyonlardan korunmak için evdeki hijyen kurallarına dikkat ederken aşırıya kaçmamak gerekir. Çünkü aşırı hijyen de başka hastalıklara neden olabilir. Son yıllarda astım gibi alerji hastalıklarının görülme sıklığının artmasında aşırı hijyen kuralları suçlanıyor. Bu yüzden çocukları temiz hava ve çevre koşullarının olduğu doğal ortamlarda yetiştirilmeye çalışılmalıdır.

BUNLARA DİKKAT EDİN - Havadaki mikroorganizmaları azaltmak için odalar iyi havalandırılmalıdır. - Yerler düzenli silinmelidir. Ancak temizlik için kullanılan deterjanlara dikkat edilmelidir. Sabun bazlı deterjanlar daha uygundur. - Yerde halı gibi toz tutan sergiler yerine tüysüz, toz tutmayanlar yeğlenmelidir. - Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır. - Temizliğinden emin olduğumuz sular kullanılmalıdır. - Sebzeler iyi yıkanmalıdır. Paraziter hastalıkların bir kısmı iyi pişmemiş etler, iyi yıkanmamış sebzeler ile bulaşır. - Yine kıl kurdu gibi parazitler de tırnak diplerinde taşınan yumurtalar, iyi yıkanmamış iç çamaşırları ve çarşaflar ile bulaşabilir. - Çocukların tırnakları kısa kesilmelidir. Doğru el yıkama öğretilmelidir. - İç çamaşırları ve çarşaflar ütülenmelidir. - Mutfak tezgahları ve kullanılan aletler iyi temizlenmelidir. Tek kullanımlık bezler veya kağıt havlular tercih edilmelidir. - Banyolardaki yüksek nem oranı da mikroorganizmaların üremesi için iyi bir ortamdır. Kapı kolları, musluklar, elektrik düğmeleri iyi temizlenmediğinde mikroorganizmalar eller ile taşınabilir. Bunların da temizliğine dikkat edilmelidir. - Ev tozu akarlarının uzaklaştırılması için ev düzenli olarak elektrik süpürgesiyle temizlenmelidir. - Yıkanabilen oyuncaklar seçilmeli, toksik boya maddeleri içeren oyuncaklardan kaçınılmalıdır. - Evde hayvan besleniyorsa düzenli aşılarının ve bakımlarının yapılmasına dikkat edilmelidir.