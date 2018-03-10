Dahi ressamdan düşsel detaylar

Yaşayan 100 büyük dahi arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk’un eserleri Folkart Gallery’de, İzmirli sanatseverlerle buluşuyor. Sergide sanatçının uygulamalı Sanatlar Enstitüsü’ndeki yıllarından başlayıp, Dünyamın Sesi dediği çalışmalarından ve olgunluk döneminde ortaya çıkardığı Ruhumun Sesi dediği çalışmalarına kadar 65 eseri yer alıyor.

Ukrayna Büyükelçiliği işbirliğinde, proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in, küratörlüğünü Coşar Kulaksız’ın üstlendiği Düşsel Detaylar isimli sergi açıldı. Ünlü sanatçı Ivan Marchuk’un, Sovyetler Birliği zamanında ürettiği, dönemin hakim gücüne karşı cüretkar, fiziksel görünümleri bakımından sembolik ancak felsefi derin antik görüntülerle bezenmiş olarak tarif edilen işleri dikkat çekiyor. Sergide Marchuk’un Lviv Uygulamalı Sanatlar Enstitüsü’ndeki yıllarından başlayıp, Dünyamın Sesi dediği çalışmalarından ve olgunluk döneminde ortaya çıkardığı Ruhumun Sesi dediği çalışmalarına kadar farklı dönemde üretilen 65 eseri görücüye çıktı.

RUHUNUN SESİ ESERLERİNE YANSIYOR

İngiliz The Daily Telegraph Gazetesi tarafından ‘Yaşayan 100 Büyük Dahi’ arasında gösterilen 82 yaşındaki Ukraynalı ressam Ivan Marchuk “İzmir’de bulunmaktan çok mutluyum. Gösterilen ilgi için teşekkür ederim” sözleriyle duygularını ifade ediyor. Marchuk, kendisi için sanatın amacının insanlara zevk vermek olduğunu belirterek, eserlerinin ise ruhunun sesi olduğunu ifade etti. Serginin açılışında konuşan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, “Ivan Marchuk’un muazzam eserlerini burada görmekten gurur duyuyorum. Kültürel anlamda ülkelerimizin birbirlerini anlamaları ve yakınlaşmaları açısından bu sergiyi çok faydalı buluyorum. İki ülke arasında ilişkilerimizin gelişmesi adına kurulan sanat köprüsünün öncülük edeceğini düşünüyorum” diyor.

Bugüne kadar Türkiye’de açılan en kapsamlı Ivan Marchuk sergisi olan Düşsel Detaylar için Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere 3 dilde, 340 sayfalık bir albüm hazırlandı. Sergi 20 Mayıs’a tarihine kadar sanat tutkunları tarafından izlenebilecek.