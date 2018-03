Darbeler devri kapandı... Doğan Medya satıldı

Türk basın ve siyasi tarihinin son kırk yıldaki en güçlü figürlerinden biri olan Aydın Doğan, elindeki tüm medya kurumları ve iletişim mecralarını Demirören Medya Grubu’na satarak medya patronluğuna nokta koydu.

Doğan grubu el değiştirirken onca yıl manşetler, yapılan manipülasyonlar, toplum mühendislikleri, kara propagandalar tüm bu süreçlere tanıklık edenlerin gözlerinin önünden bir film şeridi gibi akıp geçti.

Uzun yıllar ‘güç’ ve ‘sistem’den yana dengeci bir yayın politikası izleyerek her durumda kazanan olmayı başaran Aydın Doğan, medya geleneğinde de geri dönülmez değişimlere yol açtı hiç şüphesiz. Bir dil ve gelenek oluşturdu. Zaman zaman göstermelik olarak deklare edilen basın meslek ilkeleri her fırsatta çiğnenirken tiraj ve rating için her yolun mübah olduğu bir döneme girildi. Doğan öncesi aileler eliyle yönetilen medya kurumları, şirketleşmeye, farklı sektörlerdeki sermaye sahiplerinin güç ilişkilerini yönetmelerini sağlayacak araçlara dönüştü. Sözde ‘demokrasi’, ‘insan hakları’ havariliği yapan, ‘çağdaş’ ve ‘ilerici’ manşetler atan operasyonel medyanın esasen kimlere, hangi amaçlara hizmet ettiğini zaman içinde açık ve net bir biçimde görmeye başladık.

Aslında Aydın Doğan’ın medyaya 12 Eylül darbesinin arefesinde girmiş olması fazlasıyla soru işareti barındıran bir durum iken nedense bu soruların cevapları hiçbir zaman verilemedi. Ülkenin en karanlık dönemlerini yaşadığı yıllarda 1979’da Milliyet Gazetesi’ni satın alarak medya sektörüne giren Aydın Doğan’ın o yıllarda Koç ailesiyle olan yakın ilişkileri, hatta onların baş bayiliğini yaptığı bilgisi çokça yazıldı çizildi. Eski otomobil alıp satan, otomobil lastiği ve yedek parçası ticareti ile uğraşan bir küçük esnaf olan Aydın Doğan, nasıl olup da Koç ailesiyle böylesi bir güven ilişkisi kurabilmişti?

KELKİT’İN MEDYA İMPARATORU

O süreçte yaşananları Ahmet Kahraman, Cici Basının Sefalet ve Rezaleti adlı kitabında Köylü Bir İmparator: Aydın Doğan adlı bölümde detaylı olarak anlatır.

Milliyet Gazetesi’ni sahibi Ali Naci Karacan’ın oğlu Ercüment Karacan 1978 yılında Abdi İpekçi’nin vurulmasının ardından gazeteyi ayakta tutamayacağını düşünerek satmaya karar verir. Karacan ve Doğan’ı bir araya getiren isim Koç ailesinin damadı İnan Kıraç’tır. İddialara göre Koç ailesinden Milliyet’i almak isteyenler olur ancak, Vehbi Koç, hayatta olduğu sürece ailenin basın sektörüne girmesine izin vermediğini söyler. Koç ailesi gazeteyi satın almaz belki ama Aydın Doğan’ın en güçlü destekçisi olur.

Milliyet’te yıllarca çalışmış, yöneticilik yapmış bir gazeteci, Aydın Doğan’ın da Koç’lara karşı kadirşinas davrandığını “Aydın bey vefalı adamdır. Önemli konularda Koç ve ailesine danışmadan karar almaz” cümlesiyle ifade eder.

Aydın Doğan, başta ticari getirisi için medya sektörüne girse de mesleğin prestiji ve iktidara karşı sağladığı nüfuz alanı onun bu alanda daha da büyümesinin yolunu açar. Sistemle, askerle ve hükümetlerle arasını her dönemde iyi tutmayı başaran Doğan, 12 Eylül sonrasında da aynı çizgide davranmayı sürdürür.

HERKESE MAVİ BONCUK

Doğan, neden Milliyet gazetesini satın aldığını 1981 yılında Hıncal Uluç’a verdiği bir röportajda şöyle açıklar; “Ben bir işadamıyım. Milliyet bana çok ucuza önerildi. Hani ticaret dilinde kelepir denilir ya işte öyle. Ve bu çok ucuza önerilen şirket iyi para da kazanıyordu. Hangi işadamı iyi para kazanan bir şirketi üstelik bir de ucuz bulursa almak istemez?”

Kelkit’ten büyükşehire gelirken, İstanbul’u yenmeyi ahdeden her taşralı gibi yükselmek için önüne gelen her fırsatı sonuna kadar değerlendiren Aydın Doğan için bu hamle de gayet anlaşılabilir elbette. Düşünün ki 1970’lerde ‘Aydın Doğan müesseseleri’ adıyla arsa pazarlayan bir girişimci var karşımızda.

Doğan, sadece Koç ailesine değil güç ilişkisi kurduğu herkese karşı kadirşinastır. Başbakanlığı döneminde 1970’lerde kendisini Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği yönetimine alan Süleyman Demirel 12 Eylül darbesinden sonra yasaklı olduğunda ona vefa gösterenlerden biriydi. Darbe yönetiminin siyasi yasaklı ilan ettiği Demirel’le ilgili Milliyet gazetesinde Nimet Arzık’ın kaleme aldığı ‘Demirel’in içi dışı’ başlıklı tefrikayı yayınlayan Aydın Doğan aynı dönemde CHP eski genel başkanı Bülent Ecevit’in kalemine alan açmak için de Arayış dergisini gizliden finanse ediyordu. Yasaklı siyasilerle ilişkisini sürdürmesi cuntacı askerlere güzellemeler yapmaktan da geri duracağı anlamına gelmiyordu.

DARBESEVER MEDYA PATRONU

Alim Kahraman kitabında darbe destekçisi Aydın Doğan profilini şu sözlerle özetliyor:

“Gazetesinde, ‘kurtarıcıların’ vatana hizmet olsun diye darbe yapıp su başlarını ele geçirme ‘fedakarlıklarını’ kutsuyordu her gün. Generallerin memleketi hangi uçurumdan kurtardıklarını beyinlere işlemekle de kalmıyordu. Düzenin zulmünü aklamak, işkenceleri örtmek üzere tefrikalar yayınlıyordu. Emin Çölaşan ‘büyük bir gazetecilik örneği sergileyerek’ Ankara’daki Mamak Cezaevi’nde röportajlar yapıyordu. Askeri yönetimin ‘takdirle, zevkle’ karşıladığı yazı dizisinde tutukluların gördükleri işkenceler değil, yaşadıkları mutluluk anlatılıyordu. Tutukluların top oynayıp eğlendikleri öyküleri, rejimin üslubuyla ‘işkence yalanlamasıydı’.”

Kenan Evren, emekli olduğunda onu eleştiri yağmuruna tutanlara karşı darbeci generale söz hakkını kullanması için gazetesinin sayfalarını açan, anılarını tefrika edip milyarlarca lira ödeyen yine Aydın Doğan’dı. Doğan’ın yıldızının iyiden iyiye parladığı dönem ise ANAP iktidarı yıllarıydı. Zira artık Bakanlar onun etrafında pervane oluyordu. Milliyet’in yanına dergiler ve yayıncılık ayağı da eklenmiş, farklı sanayi sektörlerinde de genişlemeye başlamıştı.

Doğan medya grubu yakın tarihimizdeki pek çok darbenin öncesi ve sonrasında etkin rol oynamıştı.