Değirmenci: Gazetecilik casusluk değildir
Bazı medya organları FETÖ, PKK ve DEAŞ’ın, kullandıkları mecra haline geldi. Haberler manipüle edildi, devlet güvenliği hiçe sayıldı. Peki medyanın haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme ölçüsü ile özgürlüğünün sınırı nerede başlayıp bitiyor?
- KEMAL GÜMÜŞ
Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düşmanımızdır. Türkiye’nin, büyük dirilişini, yeniden şahlanışını engellemek isteyen terör, terör örgütleri sadece eylemleri ile değil, işbirlikçi medya eliyle de kardeşliğimizi hedef alıyor. Bazı medya organları FETÖ, PKK ile DEAŞ’ın, güçlerini kanıtlamak ve moral üstünlük sağlamak için kullandıkları mecra haline dönüşüyor… Aynı medya, isnat etme, yaftalama, sahte istatistik/veriler üzerinden toplumun düşünce sistemini etki altına almaya çalışıyor. Bir adım ileri gidip; ulusal güvenliği hedef alıp bunu demokrasi olarak sunuyor. Medya Oslo süreci ile sınıfta kaldı. Akan kanın durdurulması için ateşten gömlek giyenleri, mayınlı arazide zırhsız dolaşanları, baldıran zehri içmeyi göze alanları hedefe koydu. Devletin en mahrem bilgilerini çarşaf çarşaf yayınladılar. Durmadılar… Kumpas, şantaj, montaj ile önce hükümeti ardından devleti hedef aldılar. YAŞ toplantıları dahil devletin güvenliğini esas alan toplantıları dinlediler. Cumhurbaşkanından, MİT müsteşarına kadar ellerinde bulunan, üzerinde oynanmış ses kayıtlarını haberleştirdiler. Algı operasyonlar derken, karakter suikastı denediler. Terör koalisyonuyla birlikte hareket ettiler. Milyonlar teröre karşı yüreklerini birleştirmiş iken, medyanın aynı duyarlılığı gösterdiği söylenemez. Eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun mahkemenin devlet sırrı olarak yayın yasağı getirdiği MİT tırlarına ilişkin görüntüleri FETÖ’den alarak Cumhuriyet Gazetesinde yayınlatmasının ardından yargılandığı davada 25 yıl hapse mahkûm edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ projesiyle CHP’nin başına genel başkan yapılmasından bu yana örgütün verdiği kirli bilgilerle siyaset sahnesinde varlığını devam ettirmeye çalışmasının yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye sokacak adımlar atması son günlerde en çok tartışılan başlıklar arasında. Casusluktan 25 yıl hapse mahkûm olan Berberoğlu’nu bahane eden CHP, uluslararası kamuoyunda da cezaya sebep olan suçu basın özgürlüğü maskesiyle perdeleme çabasında... Uzun süreden beri ülke gündemini meşgul eden ve ne kadar Türkiye düşmanı varsa basın özgürlüğü adı altında ülke mahremiyetini ifşa edenlere arka çıkmasına neden olan konuları Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Genel Başkanı Aslan Değirmenci ile konuştuk.
MİT TIR’ları soruşturması ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından ‘Devlet Sırrı’ konusu yeniden gündeme geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tartışmaları yürütenlerin amacı teröre sosyolojik destek vermektir. Biraz ağır oldu ama bu bir gerçek. ‘Devlet sırrı’ denilince akıllara ‘yasak’ ya da ‘sınırlama’ gelmemeli. Bir olay ya da gelişme ‘devlet sırrı’ kapsamına alınmadan medya duyarlılık gösterip, iç ve dış siyasal yararları bakımından değerlendirmeli. Türkiye eski Türkiye değil. Eskiden ‘devlet sırrı’ JİTEM’di. Asit kuyularıydı. Yargısız infazlardı. İşkencelerdi. Hücrelerde karartılan hayatlardı. Kontrgerilla faaliyetleri, fişlemeler ve derin operasyonlardı. Bugün bakıyorsunuz JİTEM ya da kontrgerilla faaliyetlerini hatta casusluğu kendisini gazeteci olarak sunanlar yapıyor. 90’lı yıllardaki illegal örgüt elemanlarının metotlarını demokrasi maskesi altında FETÖ’cüler, KCK’lılar ve onların destekçileri ile işbirlikçileri deniyor. Bu denemeler devlet tarafından deşifre edildiğinde ise ‘adalet’ten söz ediliyor. Aklımızla dalga geçiyorlar.
YAPILAN SİYASET YA DA GAZETECİLİK DEĞİL
Yani olaya gazetecilik olarak bakmamak mı gerekiyor?
Ben küresel bir operasyonun iç ayakları olarak bakıyorum. Ulusal güvenliği tehdit eden, milli iradenin tecellisini engellemeye yönelik her türlü faaliyeti haberleştirmek, seçilmiş hükümeti ortadan kaldırmaya ve işlevsiz kılmaya yönelik sosyal medya paylaşımlarını yaygınlaştırmak; kaosa hizmet etmek, devletleri zayıflatmak, terörle mücadeleyi yıpratmak, meşru siyaseti tartışılır hale getirmektir. MİT TIR’ları üzerinden yapılan da tam budur. Bu çılgınlığa destek olmak Türkiye’ye dönük algı operasyonudur. Türkiye’yi uluslararası arenada ‘teröre yardım eden ülke’ gibi göstermek gazetecilik olmadığı gibi siyaset de değildir.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE EVET AMA…
Peki, yayın yasağı konusunda ne düşünüyorsunuz?
Evet, ‘yayın yasağı’ meselesi de var. Bunun otokontrolü de normalde medya tarafından sağlanmalı. Bir kurum, mahkeme ya da RTÜK’ten hamle beklenmemeli. Bunlara ihtiyaç bile duyulmamalı. Duyarlı davranılmalı. Terör örgütlerini meşrulaştırma ihalesini alırsanız, terör koalisyonuyla aranıza mesafe koymazsanız, ifade ve düşünce özgürlüğü adı altında illegal yapıların PR’ını yaparsanız elbette bir karşılığı olur. İllegal örgütlerin moral ve üstünlük sağlamasına destek olunmamalı. Medya, halkı kışkırtmaya, galeyana getirmeye, manipüle etmeye, etkilemeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir. Özellikle de terör saldırıları sonrasında… Tüm mesele bu.. Bu bir insani mesele. Elbette vicdan ve sorumluluk meselesi. Bundan medya kaçmamalıdır.
FOTOĞRAFLARLA TERÖR LEHİNE ALGI YÖNETİMİ YAPILIYOR
Görüntü tercihi de önemli…
Çok önemli hem de. Terör örgütlerine yönelik operasyonların habere dönüştürülmesinde, operasyonların neden yapılmak zorunda kalındığı belirtilmeden sadece sonuca odaklanarak metnin kurgulanmasıyla bilgi boşluğu ortaya çıkıyor. Haberi desteklemek için tercih edilen fotoğrafın işlenme biçimiyle operasyonların yapılma nedeni de keyfilikle örtüşecek bir şekilde işleniyor. PKK şiddetiyle zarar gören bölgelerden bahsedilirken asker veya polis fotoğrafı kullanmak, basit ama kritik bir gazeteci operasyonudur. Hendek siyaseti döneminde bunlara hepimiz tanıklık ettik.
İDEOLOJİK BAKIŞIN ESİRİ OLUYORLAR
Medyamız bu duyarlılığı gösteriyor mu?
Aslında büyük bir kısmı duyarlı ve sorumluluk alıyor. Terör saldırılarının medya tarafından ele alınma ve aktarılma biçimi, dikkatli davranılmadığı sürece, terör olaylarını artırma ve örgütlere üye akışına katkı sunma şeklinde sonuçlar doğurur. Bu yüzden terör konulu olayların habere dönüştürülmesinde sansasyonel bir haber dili kullanmaktan kaçınmak gerekir. Bu genel bir yaklaşımdır. Türkiye ve dünya açısından olması gereken budur. Ancak uygulamada böyle olduğunu, bu ilkeye uygun hareket edildiğini söylemek elbette zor… Bazı medya kuruluşları kitlelerce okunmak veya seyredilmek için terör faaliyetlerine fazlaca yer veriyor. Bunu yaparken de yeterince hassas davranmadığı için sonuçları açısından örgütün işine yarayacak bir atmosfer ortaya çıkıyor. Terör örgütlerini doğrudan destekleyen yayın organları da var. Bu organlar ideolojik bağımlılık nedeniyle her durumda yedeğinde yer aldıkları örgütleri desteklemektedir. Bazı medya organlarının Türkiye’nin FETÖ ve PKK terörüyle mücadelesi esnasında sırf AK Parti veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığından hareketle terörü destekleyen yayınlar yaptığına, teröre sessiz kaldığına veya dolaylı destek verecek şekilde içerik ürettiğine tanık oluyoruz.
TERÖR YANDAŞI MEDYANIN YÖNTEMİ; ÇARPITMA, ABARTMA VE KURGU
Terör ile işbirliği içerisinde olan ya da hükümete olan karşıtlığından dolayı operasyonlara imza atan medya kuruluşlarının yöntemlerini anlatabilir misiniz?
En fazla tercih ettikleri metot çarpıtmadır. Malum medya ve sosyal medya tarafından çarpıtma söz konusu olayın veya durumun, içeriği ile ilgili gerçeklerin çeşitli değişikliklerle yansıtılması, olayın taraflarının aslına mugayir değiştirilmesi gibi yöntemlerle gerçeğin saptırılması şeklinde gerçekleşmektedir. Abartma da bir başka yöntemleridir. Yaşanan bir olayda veya eylemde, katılımcıların olduğundan fazla gösterilmesi, müdahalelere dair verilerin abartılması gibi yaklaşım tarzı, olayın ve eylemin toplumdaki etkisini arttırma çabasıdır. Bunlar hep psikolojik savaştır. Bazen kurguya bile başvuruyorlar. Hiç olmamış bir olayı, olmuş gibi aktarıyor, farklı zaman ve mekânlara ait görselleri kullanıyor, bütünüyle uydurma hadiselerin inandırıcı olması için teknoloji kullanılarak sahte deliller üretiyorlar.
BATI’DA TERÖRİZMİ BESLEYEN UNSURLARA TOLERANS YOK
Terör ya da ulusal güvenliği tehdit eden haberlere karşı Batı hukuku nasıl yaklaşıyor?
Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu’nun 10’uncu maddesi açık. Düşünce özgürlüğü adı altında teröre medya eliyle zemin hazırlanamayacağı vurgulanıyor. Devletleri de bu konu da uyarıyor. Evrensel hukuk, terörü teşvik eden, meşrulaştırmaya çalışan yayınlara karşın etkin bir mücadele yürütüyor. Sadece haber değil, şiir hatta karikatür bile bu kapsamda ele alınıyor. “Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi” var bir de. Sözleşmenin 5’inci maddesinin ilk paragrafında, bir terör suçunun işlenmesine aleni teşvik; ‘terör suçunun işlenmesini teşvik niyetiyle, böyle bir eylemin dolaylı olsun veya olmasın terör suçlarını savunarak, bir veya birden fazla bu tür bir suçun işlenmesi tehlikesine yol açacak bir mesajın kamuoyuna yayılması veya başka bir şekilde sunulması’ şeklinde tanımlanmıştır. Bu hükmün uygulanması bakımından, teşvikin doğrudan veya dolaylı yollardan yapılıp yapılmadığı önem taşımamaktadır. Bu hüküm ile terör eylemleri ve suçlarını savunan mesajların değişik yollarla yayılması ve kamuya erişilecek şekilde sunulmasının cezalandırılması amaçlanmaktadır. Batı’da terörizme ve terörizmi besleyen unsurlara tolerans yok.
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