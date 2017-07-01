Değirmenci: Gazetecilik casusluk değildir

Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düşmanımızdır. Türkiye’nin, büyük dirilişini, yeniden şahlanışını engellemek isteyen terör, terör örgütleri sadece eylemleri ile değil, işbirlikçi medya eliyle de kardeşliğimizi hedef alıyor. Bazı medya organları FETÖ, PKK ile DEAŞ’ın, güçlerini kanıtlamak ve moral üstünlük sağlamak için kullandıkları mecra haline dönüşüyor… Aynı medya, isnat etme, yaftalama, sahte istatistik/veriler üzerinden toplumun düşünce sistemini etki altına almaya çalışıyor. Bir adım ileri gidip; ulusal güvenliği hedef alıp bunu demokrasi olarak sunuyor. Medya Oslo süreci ile sınıfta kaldı. Akan kanın durdurulması için ateşten gömlek giyenleri, mayınlı arazide zırhsız dolaşanları, baldıran zehri içmeyi göze alanları hedefe koydu. Devletin en mahrem bilgilerini çarşaf çarşaf yayınladılar. Durmadılar… Kumpas, şantaj, montaj ile önce hükümeti ardından devleti hedef aldılar. YAŞ toplantıları dahil devletin güvenliğini esas alan toplantıları dinlediler. Cumhurbaşkanından, MİT müsteşarına kadar ellerinde bulunan, üzerinde oynanmış ses kayıtlarını haberleştirdiler. Algı operasyonlar derken, karakter suikastı denediler. Terör koalisyonuyla birlikte hareket ettiler. Milyonlar teröre karşı yüreklerini birleştirmiş iken, medyanın aynı duyarlılığı gösterdiği söylenemez. Eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun mahkemenin devlet sırrı olarak yayın yasağı getirdiği MİT tırlarına ilişkin görüntüleri FETÖ’den alarak Cumhuriyet Gazetesinde yayınlatmasının ardından yargılandığı davada 25 yıl hapse mahkûm edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ projesiyle CHP’nin başına genel başkan yapılmasından bu yana örgütün verdiği kirli bilgilerle siyaset sahnesinde varlığını devam ettirmeye çalışmasının yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye sokacak adımlar atması son günlerde en çok tartışılan başlıklar arasında. Casusluktan 25 yıl hapse mahkûm olan Berberoğlu’nu bahane eden CHP, uluslararası kamuoyunda da cezaya sebep olan suçu basın özgürlüğü maskesiyle perdeleme çabasında... Uzun süreden beri ülke gündemini meşgul eden ve ne kadar Türkiye düşmanı varsa basın özgürlüğü adı altında ülke mahremiyetini ifşa edenlere arka çıkmasına neden olan konuları Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Genel Başkanı Aslan Değirmenci ile konuştuk.

MİT TIR’ları soruşturması ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından ‘Devlet Sırrı’ konusu yeniden gündeme geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tartışmaları yürütenlerin amacı teröre sosyolojik destek vermektir. Biraz ağır oldu ama bu bir gerçek. ‘Devlet sırrı’ denilince akıllara ‘yasak’ ya da ‘sınırlama’ gelmemeli. Bir olay ya da gelişme ‘devlet sırrı’ kapsamına alınmadan medya duyarlılık gösterip, iç ve dış siyasal yararları bakımından değerlendirmeli. Türkiye eski Türkiye değil. Eskiden ‘devlet sırrı’ JİTEM’di. Asit kuyularıydı. Yargısız infazlardı. İşkencelerdi. Hücrelerde karartılan hayatlardı. Kontrgerilla faaliyetleri, fişlemeler ve derin operasyonlardı. Bugün bakıyorsunuz JİTEM ya da kontrgerilla faaliyetlerini hatta casusluğu kendisini gazeteci olarak sunanlar yapıyor. 90’lı yıllardaki illegal örgüt elemanlarının metotlarını demokrasi maskesi altında FETÖ’cüler, KCK’lılar ve onların destekçileri ile işbirlikçileri deniyor. Bu denemeler devlet tarafından deşifre edildiğinde ise ‘adalet’ten söz ediliyor. Aklımızla dalga geçiyorlar.